Дроп дня: изразцы с историей

Подопечные инклюзивной мастерской «Я тут» по проекту АСИРИСа вручную расписывают глиняные изразцы с изображением исторических домов Нижегородской области. Рассказываем про лимитированную коллекцию — купить нельзя, а посмотреть всегда пожалуйста.