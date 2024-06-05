Дроп дня: изразцы с историей

Подопечные инклюзивной мастерской «Я тут» по проекту АСИРИСа вручную расписывают глиняные изразцы с изображением исторических домов Нижегородской области. Рассказываем про лимитированную коллекцию — купить нельзя, а посмотреть всегда пожалуйста.
Что изображено:
- Дом Авдотьи Чистяковой
Один из старейших образцов классицизма первой половины XIX века в Нижнем Новгороде построен по проекту известного нижегородского архитектора Георга Кизеветтера. Сочетает классицистическую структуру с элементами глухой резьбы. Интересный факт: в этом доме жила муза Островского – актриса Любовь Никулина-Косицкая.
- «Дом с болью»
Построен в начале XIX века. Изначально принадлежал ратману полиции, гласному городской думы и почетному гражданину города, купцу Михаилу Щелокову.
- Главный дом усадьбы Пашковых в селе Ветошкино Гагинского района
Замок, возведенный в конце позапрошлого столетия, стилизован под английскую готику и Ренессанс. Так как хозяин увлекался культурой туманного Альбиона. Есть версия, что автор проекта – «главный замкостроитель» России, архитектор Петр Бойцов.
Фото: предоставлено АНО АСИРИС
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