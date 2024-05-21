Нижегородский дизайнер сделал шоппер с инструкцией по удалению клещей

Как он рассказал в своих соцсетях, примерно год назад во время прогулки в нижегородском парке на него напал клещ. Тогда дизайнер все сделал неправильно, опыт – плод ошибок трудных. Врачи объяснили, как нужно извлекать клещей, чтобы они не оставляли в людях лапки и голову. И эту-то инструкцию SKVORETZ превратил в принт на сумке, чтобы уж наверняка никто не растерялся при случае.

Размеры шоппера 38х34 см. Есть внешний и внутренний карманы.

А к грибному сезону у дизайнера имеются шопперы с грибными инструкциями, чтобы точно не перепутать бледную поганку с белым.

Что делать, если к вам присосался клещ? Подробности здесь.