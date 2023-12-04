Благотворительная барахолка в поддержку фонда «Время РАСсвета»

Как принять участие?

до 14 декабря можно принести свои вещи/аксессуары известных брендов в офис мультимедиа «НН.Собака.ru» (улица Рождественская, 6);

с 16 по 19 декабря в концепт-сторе «Твой Бывший» (улица Пискунова, 12) пройдет сама барахолка.

Кто уже поддерживает акцию?

Екатерина Чудакова

Екатерина Никитина

Ольга Никитина

Наталия Иванова

Нунэ Тарпошян

Akhmadullina Dreams

Главный информационный партнер: мультимедиа «НН.Собака.ru».

Узнать подробнее о создательнице концепт-стора и лауреате премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Наталье Коренченко, можно в нашем материале.







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Фото: архив редакции