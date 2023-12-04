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Благотворительная барахолка в поддержку фонда «Время РАСсвета»

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С 16 по 19 декабря в концепт-сторе «Твой бывший» пройдет благотворительная барахолка в поддержку фонда «Время РАСсвета», который помогает детям с расстройством аутистического спектра. Рассказываем, как принять участие.

 

Как принять участие?

  • до 14 декабря можно принести свои вещи/аксессуары известных брендов в офис мультимедиа «НН.Собака.ru» (улица Рождественская, 6);
  • с 16 по 19 декабря в концепт-сторе «Твой Бывший» (улица Пискунова, 12) пройдет сама барахолка.

Кто уже поддерживает акцию?

  • Екатерина Чудакова
  • Екатерина Никитина
  • Ольга Никитина
  • Наталия Иванова
  • Нунэ Тарпошян
  • Akhmadullina Dreams

Главный информационный партнер: мультимедиа «НН.Собака.ru».

Узнать подробнее о создательнице концепт-стора и лауреате премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Наталье Коренченко, можно в нашем материале.



 

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Фото: архив редакции

 

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