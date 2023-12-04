С 16 по 19 декабря в концепт-сторе «Твой бывший» пройдет благотворительная барахолка в поддержку фонда «Время РАСсвета», который помогает детям с расстройством аутистического спектра. Рассказываем, как принять участие.
Как принять участие?
- до 14 декабря можно принести свои вещи/аксессуары известных брендов в офис мультимедиа «НН.Собака.ru» (улица Рождественская, 6);
- с 16 по 19 декабря в концепт-сторе «Твой Бывший» (улица Пискунова, 12) пройдет сама барахолка.
Кто уже поддерживает акцию?
- Екатерина Чудакова
- Екатерина Никитина
- Ольга Никитина
- Наталия Иванова
- Нунэ Тарпошян
- Akhmadullina Dreams
Главный информационный партнер: мультимедиа «НН.Собака.ru».
Узнать подробнее о создательнице концепт-стора и лауреате премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Наталье Коренченко, можно в нашем материале.
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Фото: архив редакции
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