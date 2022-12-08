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«Твой бывший» проведет гараж-сейл

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Сегодня, 8 декабря, стартует благотворительная распродажа в концепт-сторе «Твой бывший» в рамках проекта «800 добрых дел». Она продлится с 8 по 10 декабря. Все собранные средства отправят в благотворительный фонд «Время РАСсвета».

 

В концепт-сторе «Твой бывший» и RUSSKIYE Central market нижегородцы смогут купить футболки от российских дизайнеров, которые были созданы для проект «Бюст-мост».

Средства от продаж также передадут в фонд.

Гостей ждут 8 декабря — с 18:00 до 20:00, 9 и 10 декабря — с 12:00 до 20:00 в concept-store «Твой бывший» (на улице Пискунова, 12).

Узнать подробнее о проекте «Твой бывший» можно в интервью основательниц концепт-стора Натальи Коренченко и Виталии Головановой для «НН.Собака.ru».

 

 

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Фото: telegram-канал «Твой бывший» 

 

 

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