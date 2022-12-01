Мода Вещи News Вещи 1 декабря, 2022 Твой Бывший устраивает благотворительную распродажу Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket С 8 по 10 декабря шоу-рум проведет барахоку в поддержку фонда «Время Рассвета» Фото: Анатолий Козьма Выпученные с барахолки средства помогут обеспечить фонду проведение занятий для детей с аутизмом. Твой БывшийПискунова, 12 Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK, TelegramФото: Анатолий Козьма Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Диана Микрюкова, 1 декабря, 2022 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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