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Твой Бывший устраивает благотворительную распродажу

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С 8 по 10 декабря шоу-рум проведет барахоку в поддержку фонда «Время Рассвета»

Фото: Анатолий Козьма

Выпученные с барахолки средства помогут обеспечить фонду проведение занятий для детей с аутизмом. 

Твой Бывший
Пискунова, 12
  

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Фото: Анатолий Козьма

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