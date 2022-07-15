Нижегородский бренд нижнего белье презентует новую коллекцию

В программе субботнего дня — гастро-вечер, приятные скидки и презентация новой коллекции. Каждая деталь в Davydova lingerie создана в такой форме, чтобы дарить максимум комфорта, поддержки и визуального наслаждения.

В Нижнем Новгороде нашлось столько ультрамодных дизайнеров, за которыми следит уже вся страна, ресторанов с локальной кухней, которые превращают знакомые ингредиенты в шедевры кулинарного искусства, производителей, чья продукция по вкусу не уступает вожделенной санкционке, и так далее и так далее... Всех и не перечесть, но мы постарались и составили список самых-самых.