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Показы и коллекции

Финал «Краса Нижнего Новгорода-2024» пройдет в ЦЕХе * и будет посвящен искусству

30 октября жюри выберет победительницу из 12 финалисток. В этом году концепция шоу (проводят в 27 раз!) объединяет город, цифровой контент и творчество. За арт-часть проекта отвечают дизайнеры Ольга Миклина (Yallo) и Филипп Определяков (Firework Custom), художники Илья Спиченков, Алексей Гарин и компания dreamlaser.

Всего на конкурс подали более тысячи заявок, в полуфинал попали 34 девушки. Перед главным шоу они участвуют в образовательных программах, тренингах, благотворительных встречах и волонтерских акциях.

Ирина Чернышова, режиссер проекта: «Искусство имеет свою структуру: цвет, форма, содержание. Эти три столпа будут названиями трех выходов участниц проекта, а концепция подразумевает коллаборацию художников и дизайнеров одежды. В рамках подготовки к финалу участниц проекта ждет несколько видеосъемок на знаковых местах города, а Нижний Новгород превратится в большой подиум»

В прошлом году конкурс выиграла Рада-Маргарита Кондус. Шоу рассказывало историю фото-индустрии, дефиле проходило в образах от локальных брендов L'Atelier, TIU, ОКSANA KOSAREVA. Подробнее в нашем репортаже.

Напомним, этим летом конкурс сменил название на «Красу Нижнего Новгорода»

Фото: архив редакции

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