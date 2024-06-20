Больше не мисс

«Мисс Нижний Новгород» стала «Красой Нижнего Новгорода». Проект под новым именем объявил отбор участниц, а его директор Екатерина Чудакова рассказала о причинах ребрендинга.
Первый конкурс «Мисс Нижний Новгород» был организован в 1996 году. За это время проект менял формат, ареал кастинга, но не свое имя.
По словам Екатерины Чудаковой, смена названия обусловлена желанием подчеркнуть связь с федеральным проектом: «Много лет победительница проекта становилась участницей конкурса «Краса России», которому в этом году исполняется 30 лет. В юбилейный для проекта год мы решили, что новое название «Краса Нижнего Новгорода» будет наиболее полно отражать преемственность проектов».
Кастинг будет проходить 9 августа на площадке КУПНО (Почаинская, 17).
Претендентки должны соответствовать ряду требований:
- рост не ниже 168 сантиметров,
- возраст от 16 до 25 лет (включительно),
- проживание в Нижнем Новгороде или Нижегородской области,
- быть не замужем.
Для участия необходимо до 8 августа заполнить анкету — вот здесь.
Фото: Артем Торопов
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