Больше не мисс

Первый конкурс «Мисс Нижний Новгород» был организован в 1996 году. За это время проект менял формат, ареал кастинга, но не свое имя.

По словам Екатерины Чудаковой, смена названия обусловлена желанием подчеркнуть связь с федеральным проектом: «Много лет победительница проекта становилась участницей конкурса «Краса России», которому в этом году исполняется 30 лет. В юбилейный для проекта год мы решили, что новое название «Краса Нижнего Новгорода» будет наиболее полно отражать преемственность проектов».

Кастинг будет проходить 9 августа на площадке КУПНО (Почаинская, 17).

Претендентки должны соответствовать ряду требований:

рост не ниже 168 сантиметров,

возраст от 16 до 25 лет (включительно),

проживание в Нижнем Новгороде или Нижегородской области,

быть не замужем.

Для участия необходимо до 8 августа заполнить анкету — вот здесь.