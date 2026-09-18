Едем в фэшн-кампус от Ксении Собчак на берегу Волги

Среди 70 (!) экспертов – сооснователь Ushatava, кастинг-директор ЦУМа и глава Lamoda.
Называется все это – Модный бизнес-кампус (REF). Пятидневная смена для дизайнеров, производителей, ритейлеров, предпринимателей, исследователей в этом году пройдет в Завидово на берегу Волги в часе езды от Москвы. Формат «студенческого городка» на несколько дней погружает участников в индустрию моды (ожидается около 2 тысяч гостей!). Главная тема (REF) 2026 – «Бизнес на грани»: состояние рынка, искусственный интеллект и будущее фэшн-отрасли.
В программе – дискуссии и выступления спикеров (расскажут, например, как меняется потребитель и как бизнесу сохранять устойчивость в условиях давления), практические воркшопы по прикладным направлениям: работа с маркетплейсами, ресейл, визуальные коммуникации.
Всего выступает 70 топовых спикеров – предприниматели, основатели брендов, руководители компаний и эксперты индустрии. Среди них Ксения Собчак (главный идеолог и создатель проекта), основатель и креативный директор BLCV Илья Булычев, гендиректор Lamoda Максим Гришаков, сооснователь и CEO Ushatava Алиса Ушакова, креативный директор и сооснователь Monochrome Алиса Боха, основатели OSKELLY Заира Келигова и Альберт Осканов, основатель Studio 29 Таня Фомичева, Леонид Алексеев, Гоша Карцев. В этой компании обнаружили и двух наших героев – Илью Вершинина (кастинг-директор ЦУМа, лауреат нашей премии ТОП50) и дизайнера Игоря Андреева (создатель бренда Vereja, герой модного номера «НН.Собака.ru» ).
Это люди с очень разным опытом, но объединяет их одно: они сами принимают решения в бизнесе и могут говорить о том, что действительно работает или не работает сегодня. Смысл (REF) – в объединении индустрии и обмене реальным опытом. Сегодня никто не может сказать, что точно знает, что делать дальше, но при этом необходимо не оставаться с проблемами один на один. Встреча с людьми, которые проходят похожий путь или уже пережили несколько кризисов, помогает быстрее находить решения и смотреть на собственный бизнес шире. Именно поэтому (REF) проходит в формате бизнес-кампуса. Участники несколько дней живут в одном пространстве, а общение не заканчивается после деловой сессии: разговор можно продолжить за обедом, на пробежке или вечером. Так появляются новые знакомства, партнерства и идеи.
В неформальной части кампуса: концерт Тоси Чайкиной, йога, быстрые бизнес-знакомства, нетворкинг и многое другое, а также Битва стилистов со звездами индустрии Данилом Фурсом, Яной Стариковой, Наташей Дорониной и Алиной Шкарупа.
Когда: 25–29 сентября
Где: Тверская область, Конаковский муниципальный округ, курортный комплекс Завидово (отели «Эрбелия» и «Рябина»)
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