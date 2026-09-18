Едем в фэшн-кампус от Ксении Собчак на берегу Волги

В программе – дискуссии и выступления спикеров (расскажут, например, как меняется потребитель и как бизнесу сохранять устойчивость в условиях давления), практические воркшопы по прикладным направлениям: работа с маркетплейсами, ресейл, визуальные коммуникации.

Всего выступает 70 топовых спикеров – предприниматели, основатели брендов, руководители компаний и эксперты индустрии. Среди них Ксения Собчак (главный идеолог и создатель проекта), основатель и креативный директор BLCV Илья Булычев, гендиректор Lamoda Максим Гришаков, сооснователь и CEO Ushatava Алиса Ушакова, креативный директор и сооснователь Monochrome Алиса Боха, основатели OSKELLY Заира Келигова и Альберт Осканов, основатель Studio 29 Таня Фомичева, Леонид Алексеев, Гоша Карцев. В этой компании обнаружили и двух наших героев – Илью Вершинина (кастинг-директор ЦУМа, лауреат нашей премии ТОП50) и дизайнера Игоря Андреева (создатель бренда Vereja, герой модного номера «НН.Собака.ru» ).