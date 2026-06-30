«Я не знаю никого, кто был бы разочарован Нижним»

Нашумевший показ коллекции из шелка и бархата в ГУМе, выступления на самом масштабном фэшн-форуме года в Сочи… Ничего не упустили?

Кроме этого, продолжаю делать показы в ЦУМе, в том числе большое новогоднее TSUM Fashion Show, которое прошло в Малом театре. Но интереснее, наверное, говорить, над чем работаю сейчас. С этого года мы с коллегами начали делать обложки журнала «Москвичка». Первый релиз был в феврале – бьюти-номер с моделью Анисией Хурматулиной, который сняла Саша Нестерова, на мой взгляд, один из самых талантливых фотографов на рынке. А главная новость агентства: мы начинаем заниматься не только моделями, но и артистами, инфлюенсерами. Уже есть договор с Витой Клац, одним из ведущих стилистов «новой волны», и хореографом Максом Петровым, худруком «Урал Балета» и лауреатом «Золотой маски», скоро ждите еще пару громких анонсов. В последнее время я активно нахожусь в публичном поле, контактирую с людьми, которые принимают маркетинговые решения, поэтому, думаю, достаточно компетентен, чтобы представлять их на рынке рекламы.

Для нашего номера о коллекционерах нижегородского совриска вы беседовали с #культурнойСтоляр из «Антиглянца», и она назвала вас амбассадором Нижнего Новгорода в Москве – рассказываете всем про нашу культуру, моду, историю. Это осознанная позиция?

Не могу сказать, что я фокусируюсь только на культуре – мне сам Нижний нравится. Город – это всегда целостная система, нельзя обращать внимание только на одну его сторону и пренебрегать всем остальным. У нас классная архитектура, у нас хорошо заботятся об общественных пространствах, у нас крутое искусство, за которым стоит ехать. Начали развиваться культурные центры в области – Арзамас, Дзержинск, Городец, их тоже классно посещать. И мне нравится рассказывать об этом своим друзьям. Всем же хочется разнообразить то, что ты видишь перед глазами, а Нижний – прекрасный маршрут для этого. И один из вариантов – посмотреть на город моей оптикой. Я могу предложить свой личный гид, что здесь можно поделать – скажем, зайти в пельменную на проспекте Ленина, в которую я ходил еще в детстве, а она до сих пор функционирует. Другой нижегородец предложит что-то свое – порекомендует, например, сормовскую пирожковую. Да и свой гид я планирую обновить, с момента его последней «редакции» в Нижнем Новгороде многое изменилось – я горжусь своим городом, мне нравится рассказывать близким о ценности, которую он для меня имеет. С друзьями же хочется делиться самым ценным!

Видимо, не один вы делитесь: у нас на улицах все больше туристов, «Ласточки» и «Буревестники» ходят переполненные. А что говорят те, кто в Нижнем уже побывал?

Я не знаю никого, кто был бы разочарован Нижним. А тот, кто здесь не был, ждет весны и планирует сюда приехать. Я считаю, все дело в той огромной работе над имиджем города, которую проделала команда во власти.

В нашем номере про внутренний туризм вы написали целый панегирик о Рекшино. Фидбэк уже был?

Да, мой московский круг активно про него расспрашивает, а я агитирую всех грядущим летом ехать ко мне на дачу в Рекшино на шашлыки. Думаю, получится организовать. А после фотосессии для номера «Собака.ru» появилась идея сделать фэшн-съемку с топовой креативной командой еще для какого-нибудь значимого глянца, но пока это только мечта.