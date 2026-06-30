«Я не знаю никого, кто был бы разочарован Нижним»

Наш человек в главном универмаге страны (презентация виральной коллекции «Аленький цветочек» во флагмане 12 STOREEZ ГУМа – его работа!), спикер первого бизнес-кампуса ReFashion (вместе с ведущими акторами индустрии!), но отдельный респект Илье Вершинину за то, что активно выводит родной город в федеральную фэшн-повестку (а наших моделей – на московские подиумы). Пальто The Clou, дача в Рекшино и олдскульная пельменная – кастинг-директор и лауреат ТОП50 2026 называет свои нижегородские хайлайты.
Нашумевший показ коллекции из шелка и бархата в ГУМе, выступления на самом масштабном фэшн-форуме года в Сочи… Ничего не упустили?
Кроме этого, продолжаю делать показы в ЦУМе, в том числе большое новогоднее TSUM Fashion Show, которое прошло в Малом театре. Но интереснее, наверное, говорить, над чем работаю сейчас. С этого года мы с коллегами начали делать обложки журнала «Москвичка». Первый релиз был в феврале – бьюти-номер с моделью Анисией Хурматулиной, который сняла Саша Нестерова, на мой взгляд, один из самых талантливых фотографов на рынке. А главная новость агентства: мы начинаем заниматься не только моделями, но и артистами, инфлюенсерами. Уже есть договор с Витой Клац, одним из ведущих стилистов «новой волны», и хореографом Максом Петровым, худруком «Урал Балета» и лауреатом «Золотой маски», скоро ждите еще пару громких анонсов. В последнее время я активно нахожусь в публичном поле, контактирую с людьми, которые принимают маркетинговые решения, поэтому, думаю, достаточно компетентен, чтобы представлять их на рынке рекламы.
Для нашего номера о коллекционерах нижегородского совриска вы беседовали с #культурнойСтоляр из «Антиглянца», и она назвала вас амбассадором Нижнего Новгорода в Москве – рассказываете всем про нашу культуру, моду, историю. Это осознанная позиция?
Не могу сказать, что я фокусируюсь только на культуре – мне сам Нижний нравится. Город – это всегда целостная система, нельзя обращать внимание только на одну его сторону и пренебрегать всем остальным. У нас классная архитектура, у нас хорошо заботятся об общественных пространствах, у нас крутое искусство, за которым стоит ехать. Начали развиваться культурные центры в области – Арзамас, Дзержинск, Городец, их тоже классно посещать. И мне нравится рассказывать об этом своим друзьям. Всем же хочется разнообразить то, что ты видишь перед глазами, а Нижний – прекрасный маршрут для этого. И один из вариантов – посмотреть на город моей оптикой. Я могу предложить свой личный гид, что здесь можно поделать – скажем, зайти в пельменную на проспекте Ленина, в которую я ходил еще в детстве, а она до сих пор функционирует. Другой нижегородец предложит что-то свое – порекомендует, например, сормовскую пирожковую. Да и свой гид я планирую обновить, с момента его последней «редакции» в Нижнем Новгороде многое изменилось – я горжусь своим городом, мне нравится рассказывать близким о ценности, которую он для меня имеет. С друзьями же хочется делиться самым ценным!
Видимо, не один вы делитесь: у нас на улицах все больше туристов, «Ласточки» и «Буревестники» ходят переполненные. А что говорят те, кто в Нижнем уже побывал?
Я не знаю никого, кто был бы разочарован Нижним. А тот, кто здесь не был, ждет весны и планирует сюда приехать. Я считаю, все дело в той огромной работе над имиджем города, которую проделала команда во власти.
В нашем номере про внутренний туризм вы написали целый панегирик о Рекшино. Фидбэк уже был?
Да, мой московский круг активно про него расспрашивает, а я агитирую всех грядущим летом ехать ко мне на дачу в Рекшино на шашлыки. Думаю, получится организовать. А после фотосессии для номера «Собака.ru» появилась идея сделать фэшн-съемку с топовой креативной командой еще для какого-нибудь значимого глянца, но пока это только мечта.
В недавнем интервью журналу Snob вы называли российские бренды, которые сами носите, среди них есть нижегородский The Clou.
Я стараюсь говорить только о тех брендах, которые есть у меня в гардеробе. Сам я ношу пальто The Clou, оно получает массу комплиментов, все удивляются – откуда этот качественный продукт. Сейчас в России вообще проблема найти классно скроенное шерстяное или кашемировое пальто, и желательно не по цене крыла самолета. Бренду только подтянуть маркетинг – и все будет отлично.
Нижегородские бренды известны на федеральном уровне?
Думаю, нам нужно сделать серьезный ресерч: посмотреть, что у нас есть интересного, и подумать, как это интегрировать в федеральный контур, потому что нижегородская мода остается пока достаточно локальной историей. Лично мне нравится визуал, который делают ребята в Select Studio: они большие молодцы, работают по московскому стандарту. Их бренд уже абсолютно федерального уровня, не удивлюсь, если скоро они откроют шоурум в Москве. А вообще мода – сложный бизнес, сейчас многим приходится работать в режиме «не до жиру – быть бы живу». Но надеюсь, что у всех все будет хорошо.
Ваше модельное агентство активно работает с нижегородцами. Вы перезапустили карьеру Алексея Пинаева (лауреата нашей премии «ТОП 50»!), который в нулевые блистал на международных подиумах. Он рассказывал нам, что на показах в ЦУМе встречал Еву Федину и Максима Кринцера – они тоже из Нижнего.
Да, Макс наш пассажир, регулярно с нами работает. У Оли Фединой (Ева – ее псевдоним) сейчас другое агентство, довольно успешное, но мы первые начали ее букировать на проекты ЦУМа.
То есть можно сказать, что Нижний – ваша площадка для скаутинга моделей?
Моя цель – не найти в Нижнем моделей, а сделать так, чтобы как можно больше классных москвичей сюда подъезжали, своими глазами видели, какой у нас прекрасный город, какие красивые люди в нем живут. У нас потрясающая арт-сцена, а вот модная индустрия как кластер пока только зарождается, предстоит еще много работы.
Текст: Сергей Костенко
Изображение и постпродакшн: Арина Федотова
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026:
Официального партнера — ЖК «Идель. Квартал на Сенной»
Официального партнера — клинику экспертной стоматологии behappy!
Официального партнера — Институт демографического развития (программа «ОСНОВА»)
Официального партнера — юридическую фирму Nasonov&Partners
Официального партнера — налогового консультанта Ольгу Тарасову-Сурдину
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Кофе-партнера — «Стрелка кофе»
Энопартнера — Red Wall
Партнера — компанию СТАВИЛОН
Кейтеринг-партнера – Smart Catering
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