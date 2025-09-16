Модная резиденция: встречаем сентябрьский фэшн-дроп «НН.Собака.ru»

Нижний Новгород – один из знаковых центров современного искусства, и благодаря проекту арт-резиденций в регионе успешно формируется экосистема креативных пространств, которые позволяют художникам созидать и обмениваться опытом.

В фокусе «Собака.ru» – перспективное направление арт-резиденций, целью которого является развитие фэшн-комьюнити. Как обстоят дела с модой в регионе, где так много людей вовлечены в искусство? Как устроена первая модная резиденция? И почему мода – это тоже искусство? На эти вопросы отвечает совместный проект арт-резиденций и мультимедиа «Собака.ru» с Игорем Андреевым, дизайнером и создателем бренда Vereja (первым участником модной резиденции в Нижнем Новгороде!).

Разгоняем тему вместе с нижегородскими художниками — вписываем в модный контекст винтажный текстиль Вацы, фотопризраки Алексея Старкова и меланхолические мульты Максима Трулова. А дальше чилим в Рекшино, самом популярном месте нижегородского истеблишмента прямо сейчас. Наш сталкер по ближней Нижегородчине — сооснователь модельного агентства и кастинг-бюро Илья Вершинин.

