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В поисках «НН.Собака.ru»: координаты глянца

Коллекционный номер журнала «ТОП50», арт-дроп, гастрономический путеводитель и вообще все печатные номера «НН.Собака.ru» ищите в ресторанах и клиниках, автосалонах и торговых центрах, банках и библиотеках. Ловите полный список адресов, где мы есть!

Если вы гуляете по самому центру, то ищите журнал здесь
Если вы на улице Минина, то журнал вас ждет здесь
Недалеко от площадей Горького и Свободы
На Рождественской
Рядом с улицей Родионова
Если вы на улице Ванеева, то печатная версия найдется тут
Точки в нижней части города

Если вы гуляете по самому центру, то ищите журнал здесь:

  • Enoteca Centrale
    Ул. Пискунова, 14  
     
  • Уралсиб
    Ул. Пискунова, 29
     
  • Кусто
    Ул. Пискунова, 16
     
  • TT Bistro
    Ул. Пискунова, 18А  
     
  • Лаборатория Вкуса
    Ул. Пискунова, 29 
     
  • Горячо
    Ул. Ошарская, ½
     
  • Bocconcino
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • LUCKY FISH
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • Ermenegildo Zegna
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • Escada
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • Emporio Armani
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • Victoria
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • EL'Chantel'
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • Lamvil
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • LUNO
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • GRAY CARDINAL
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • Margulets
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • Врачебная косметология 3Д
    Ул. Ошарская, 1к2  
     
  • Винни
    Ул. Алексеевская 16/10
     
  • ZODIAC
    Ул. Алексеевская, 9  
     
  • Dantone Home
    Ул. Алексеевская, 16/10
  • Ланцетъ 
    Ул. Алексеевская, 6/16  
     
  • СИМОНА
    Ул. Алексеевская, 6/16
     
  • Галерея 9Б
    Ул. Октябрьская, 9Б
     
  • Додичи Гриль
    Ул. Октябрьская, 12  
     
  • КРАСА
    Ул. Октябрьская, 9  
     
  • Mercure
    Ул. Октябрьская, 11А  
     
  • Negroni
    Ул. Грузинская, 30  
     
  • Franky бар
    Ул. Звездинка, 10В  
     
  • Азимут
    Ул. Заломова, 2  
     
  • Courtyard
    Ул. Ильинская, 46  

Если вы на улице Минина, то журнал вас ждет здесь:

  • Цифра Брокер
    Ул. Минина, 1
     
  • Russkie
    Ул. Минина, 6  
     
  • MITRICH STEAKHOUSE
    Ул. Ковалихинская, 8
     
  • Оптика Кронос
    Ул. Ульянова, 5  
     
  • Промсвязьбанк
    Ул.  Нестерова, 31  
     
  • Персона
    Ул. Большая Печерская, 26
     
  • Парк Культуры
    Верхне-Волжская наб, 10А  
     
  • Стоматология Анны Долидзе
    Ул. Семашко, 30  
     
  • Библиотека им. Ленина
    Ул. Варварская, 3
     
  • Калипсо
    Ул. Варварская, 7
     
  • 19
    Ул. Ошарская, 8А  
     
  • Vinedo
    Октябрьская площадь, 1
     
  • Сбербанк
    Ул. Октябрьская, 32
     
  • Babor
    Ул. Володарского, 40 
     
  • Stars Medical
    Ул. Минина, 16А

Недалеко от площадей Горького и Свободы

  • ТОНУС СПА
    Ул. Воровского, 3 
     
  • Divani Modulari
    Ул. Горького, 23А
     
  • НБД-Банк
    Пл. Горького, 6  
     
  • Lil Ballerine
    Ул. Максима Горького, 45  
     
  • Steak House
    Ул. Максима Горького, 23А  
     
  • Кенгуру
    Ул. Горького, 151  
     
  • Ника Спринг
    Ул.  Горького, 226
     
  • Hampton by Hilton
    Ул. Максима Горького, 252  
     
  • Академия ВИП
    Ул. Максима Горького, 262 
     
  • Giulia Novars
    Ул. Максима Горького, 260 
     
  • Салон СВОБОДА
    Пл. Свободы, 7  
     
  • Мило Время
    Ул. Белинского, 63
     
  • Ribs
    Ул. Белинского, 61 
     
  • Альфа-банк
    Ул. Белинского, 61
     
  • Реал Инвест
    Ул.  Новая, 3 
     
  • Кулибин
    Ул.  Белинского, 121  
     
  • World Class
    Ул. Тимирязева, 31А
     
  • Олив
    Ул. Тимирязева 31А 
     
  • Бионика Клиник
    Ул. Кулибина, 3  
     
  • Prikss
    Ул. Белинского, 34  
     
  • СИМОНА
    Ул. Белинского, 15
     
  • Академия VIP
    Ул. Студеная, 57  
     
  • Линлайн
    Ул. Ванеева, 25/88  
     
  • MUKKA
    Ул. Ошарская, 36 
     
  • ACADEMY
    Ул. М.Горького, 70
     
  • Золотое сечение
    Ул. Ильинская, 85к1
     
  • Стоматологическая клиника РЕДЕНТ
    Ул. Медицинская 1

На Рождественской:

  • Yale
    Ул. Рождественская, 30
     
  • ВИНКУЛЬТ
    Ул. Рождественская, 47А  
     
  • Dodici SEAFOOD
    Ул. Рождественская, 37  
     
  • DODICI WINE & KITCHEN
    Ул. Рождественская, 26 
     
  • Безухов
    Ул. Рождественская, 6  
     
  • Гусь в яблоках
    Ул. Рождественская, 17 
     
  • Экспедиция
    Ул. Рождественская, 1 / ул. Кожевенная 16Б  
     
  • Red Wall
    Ул. Кожевенная, 2  

Рядом с улицей Родионова:

  • Именная стоматология доктора Ковалева
    Ул. Родионова, 114 
     
  •  DODICI WINES
    Ул. Владимира Высоцкого, 1  
     
  • World Class
    Ул. Родионова, 187
     
  • Elisabetta Franchi
    Ул. Родионова, 187
     
  • EXEED центр Экспомобилити
    Ул. Ларина, 15д  
     
  • МЕРСЕДЕС ПЛАЗА
    Пр. Гагарина, 230 
     
  • Юллити
    Ул.  Краснозвездная, 11
      
  • Агат-Платинум (Lexus)
    Казанское шоссе, 1А
     
  • Porsche
    Ул. Магистральная, 1 
     
  • Audi Центр
    Ул. Магистральная, 1
     
  • TANK/Генезис
    Ул. Магистральная, 137Б  

Если вы на улице Ванеева, то печатная версия найдется тут:

  • НИЖЕГОРОДЕЦ
    Ул. Надежды Сусловой, 28  
     
  • Школа Михалкова
    Ул. Бринского 4


Точки в нижней части города

  • Стадион Нижний Новгород
    Ул. Бетанкура, 1А 
     
  • ЮНИОН
    Бульвар Мира, 17А  
     
  • Пакгаузы
    Ул.Стрелка, 21, лит. Ж, И  
     
  • Никитин
    Ул. Стрелка, 13  
     
  • Нижегородец
    Московское шоссе, 34 
     
  • Айсберг 
    Пер. Мотальный, 8  
     
  • ПЛАЗА 
    Сормовское шоссе, 11А
     
  • СИМОНА
    Сормовское шоссе, 15А
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