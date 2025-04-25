Убегая от усредненного бежа и в погоне за весенним драйвом оказались в гардеробной Жени Гут – амбассадора фэшн-эклектики, it girl, лауреата нашего ТОП50, YouTube-блогера и сооснователя локального бренда «Синий рыцарь». Живет с детства под аутфит-лозунгом (доставшимся от мамы!): «Давай носить все веселое!», а редакцию встретила фразой: «Я люблю не запарно одеваться, но добавлять какие-то спонтанные и смешные элементы». Спойлер: в каждый комментарий героя можно добавлять ремарку «смеется». Околдованные, теперь заняты срочным поиском аксессуаров в стиле «тяжелый паучий люкс» и кринолинов времен Марии-Антуанетты.
Мама с детства учила меня смешно одеваться. У меня есть фотка с линейки в первом классе, где все девочки одеты как надо – в пальто, с бантиками и воротничками. А я стою в шапке с рогами и мохнатой куртке. Когда-то у меня был период, когда я хотела быть как все, а мама в это время сильно страдала: «Женя, тебе не нужны узкие джинсы – тебе нужны огромные и широкие! Давай носить все веселое, выделяться и быть яркой». Так что это мамино влияние!
Сумку-селедку мне недавно привезла подруга из Таиланда, а электрик-рубашку рабочего я нашла в Японии. У меня теперь очень много вещей оттуда.
Мне кажется, это действительно настоящая шотландская юбка – ей десять лет, а она выглядит как новая. Я ее купила вместе с мамой на Нижегородской ярмарке. Только потом мы поняли, что точно такая же у меня была в первом классе. А сумка-облако тоже из Японии, правда, потом мне сказали, что это текущее молоко. Чем бы она ни была, я ее очень люблю.
Обожаю свои кроссовки-трансформеры (можно менять все элементы) Camper. Это мой самый любимый бренд обуви, я просто умираю каждый раз и хочу от них все.
Серьги из новой коллекции нашего бренда «Синий рыцарь». Моя подруга Катя Голотвина, с которой мы и основали бренд (а еще с Аней Большем), делает их вручную из фарфора – отливает форму, несколько раз обжигает, а потом расписывает золотом.
В этом пиджаке из «Твоего бывшего» я уже снимала выпуск про новогодние подарки. Каждый раз в нем получаю много комплиментов. Его можно надеть с джинсами – и уже готов яркий образ, в котором ты выделяешься и вообще занимаешь «много пространства».
Сумок у меня много, но эти «базовые» ношу чаще всего. Умею находить странное в любом месте – например, этого плюшевого тигра купила в «Мяте», а там все бежевое и спокойное. Самая незаменимая сумка на земле – желтая модель из переработанного пластика от 99recycle. Ношу ее круглосуточно и в Нижнем, и в путешествиях, потому что в нее помещается все и она вписывается в любой лук. Электрик с рваными швами нашла недавно у Secret Knowledge. Увидела ее и поняла – мое! Она смешная и дурная. А в синюю Coccinelle идеально помещается банка кабачковой икры, я проверяла. Знали бы дизайнеры о такой опции, о чем-то таком наверняка придумали бы для нее рекламу (смеется).
Это кольцо-сердце мне сделали подруги. Я купила подобное (и очень дорогое!) на первом курсе и очень его полюбила. Потом взяла в Париж, где учила французский язык. И вот сижу я один раз на набережной Сены и роняю любимое кольцо в реку. Как я плакала! Подруги сделали новое в память о том потерянном – от этого оно стало еще дороже.
Я люблю покупать много необычных, но недорогих аксессуаров. Например, с AliExpress. Можно потаскать полгода и забыть – мне быстро все надоедает. В этом вопросе мне нравится легкость. Я каждые три месяца отдаю вещи, потому что устаю хранить слишком много всего. И стараюсь инвестировать в то, что буду долго носить. Но между путешествиями и шмотками я всегда выберу первое. Эмоции – это самое дорогое.
Я покупаю много вещей для съемок. Стилист Наташа Урядникова все время ругается, что в ее распоряжении только верх. Но в кадр больше не влазит, поэтому она «обвешивает» меня по максимуму до пояса.
У меня есть две карнавальные коробки, которые я, наверное, никогда не выкину. Мы любим с друзьями и детьми устраивать костюмированные праздники. Это традиция тоже из моего детства, мы часто с родителями собирали смешные штуки. Как я могу отдать, например, эту кепку из секс-шопа в Праге?
Меня хлебом не корми – дай нарядиться. Помню, я поехала в Турцию, где мои подружки мутили с аниматорами, а я вместо парней тусила в их костюмерной. Мне надо было перемерить там все наряды. Это самое счастливое впечатление из той поездки (смеется).
Если говорить про самый необычный лук, то сразу вспоминается арендованное платье Марии-Антуанетты. Мы с восемью девчонками устроили сюрприз для нашей подруги и оделись в исторические костюмы на ее день рождения. И так пошли в бар ÖÖSEL, где произвели настоящий фурор – нас все фотографировали и просили прийти к себе в другие бары. А бежали мы туда под дождем, и под нами в один момент образовались огромные лужи от тяжелых платьев.
А вообще я знаю все прокаты одежды в Нижнем. Мое любимое место – пространство DaryaDi с историческими платьями и доспехами для киношников. Обожаю к ним ходить и расспрашивать про каждую вещь.
Послание всем на 2025 год – сложить такую охранительную фигу всякой нечисти. Моя – фарфоровая и тоже от «Синего рыцаря».
Как-то друзья позвали меня на свадьбу с дресс-кодом «однотонная пастель», а это всегда огромная проблема для меня – спокойные цвета мне категорически не идут из-за яркой внешности. В Москве я смогла найти только это винтажное платье от Roberto Cavalli. И стала тем самым противным человеком на свадьбе, который выделяется. Приходилось прятаться за чужими спинами, чтобы меня не заметили (смеется).
Этого бегучего паука от Chaumet из белого золота с бриллиантами мне подарили. У кольца шевелятся лапки при ношении. Забавно, что даже «тяжелый люкс» в моем гардеробе тоже смешной и необычный.
Фото: Артем Шагалкин
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