Меня хлебом не корми – дай нарядиться. Помню, я поехала в Турцию, где мои подружки мутили с аниматорами, а я вместо парней тусила в их костюмерной. Мне надо было перемерить там все наряды. Это самое счастливое впечатление из той поездки (смеется).

Если говорить про самый необычный лук, то сразу вспоминается арендованное платье Марии-Антуанетты. Мы с восемью девчонками устроили сюрприз для нашей подруги и оделись в исторические костюмы на ее день рождения. И так пошли в бар ÖÖSEL, где произвели настоящий фурор – нас все фотографировали и просили прийти к себе в другие бары. А бежали мы туда под дождем, и под нами в один момент образовались огромные лужи от тяжелых платьев.

А вообще я знаю все прокаты одежды в Нижнем. Мое любимое место – пространство DaryaDi с историческими платьями и доспехами для киношников. Обожаю к ним ходить и расспрашивать про каждую вещь.