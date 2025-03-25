СИНИЙ РЫЦАРЬ

Ваша первая коллекция «Гражданкам космоса» посвящена русскому космизму. Это был сознательный маркетинговый ход? Вы почувствовали, что идея носится в воздухе?

Евгения: Мы не ловим идеи из воздуха, мы их создаем сами и очень настойчиво, я бы даже сказала, уперто, продвигаем. Как раз недавно обсуждали, что у нас есть какой-то общий вайб, в котором мы втроем кайфуем. Пусть все вокруг говорят совершенно о другом – гори оно синим пламенем, мы будем заниматься своими космистами!

Анна: Мы проводили стратегическую сессию и поняли, что наш бренд не следует никаким трендам. Мы делаем то, что интересно нам самим и, может быть, станет интересным нашим друзьям.

Тем не менее ваша космическая коллекция соответствует последнему модному тренду на возрождение стиля бохо с его крупными яркими украшениями, больше похожими на хипповские фенечки. Что называется, попали пальцем в небо. Вернее, в космос.

Анна: Все началось с того, что Катя подарила нам с Женей по украшению – это были мягкие синие бусы из плюшевой пряжи. Они нам очень понравились, и мы подумали, что такие же должны быть у всех классных девчонок. И это стало стартовой точкой, после которой мы начали думать о коллекции, собственном бренде. Бусы были тем тестовым экземпляром, который надо было просто «докрутить» и запустить в производство.

А почему все-таки космизм?

Катя: В истории русской мысли не так много оригинальных идей, и космизм – одна из них. На последнем «Выкса-фестивале» я участвовала в постановке спектакля «Сочинение будущего». Режиссера Бориса Павловича вдохновил труд Александра Васильевича Сухово-Кобылина. Он больше известен своими пьесами, но Павловича заинтересовал его трактат под названием «Всемир», который стал одним из первых трудов по философии всеединства. В нем он говорит, что любой человек должен обладать «летанием», которое наполнит его дух. Об этом, кстати, писал и Николай Федоров, один из основоположников русского космизма. Их идеи и отражаются в нашей коллекции: прямо сейчас мы уже летим с космической скоростью, и для этого нам не нужны скафандры и ракеты. Эта мысль будоражит, если постоянно ее вспоминать, то начинаешь по-другому относиться к миру. И нам захотелось зафиксировать ее в артефакте, который всегда можно носить с собой.

Евгения: Когда мы с девчонками встречаемся, всегда обсуждаем то, что мы прочли, узнали, увидели. Поэтому для нас было важно добавить в коллекцию истории, которые могут стать темой для обсуждения, общения. Всегда должен присутствовать элемент познания, без этого неинтересно.