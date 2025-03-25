От галантных европейских номадов до суровых русских космистов – творческий ареал создательниц нового нижегородского бренда «Синий рыцарь». Добро пожаловать в их мир, где у себя на тарелке легко найдешь бодрую аффирмацию, а триггером многообещающего мэтча станут плюшевые бусы.
Катя Голотвина – художница и керамистка из Выксы. «Синий рыцарь» начался с ее маленькой керамической мастерской, где для совместного творчества собирались гости и жители города. Один из ее проектов – «Выксунская майолика», который зародился два года назад на «Выкса-фестивале».
Евгения Гут – видеоблогер, автор youtube-канала «Культ Гут», в котором создает небанальный познавательный контент, исследуя самые неожиданные вопросы из области культуры.
Анна Большем – менеджер в сфере культуры и искусства. Отвечает за коммуникации в студии «Тихая».
Катя Голотвина, Анна Большем, Евгения Гут
Из куртуазных романов Средневековья известно, что рыцарь – это тот, кто спасает свою прекрасную даму: защищает ее от дракона, выводит из заколдованного замка. Получается, вы решили не ждать рыцаря, а сделать его своими руками?
Катя Голотвина: Тут можно найти множество смыслов, но самый первый (и совпадающий со средневековыми представлениями) состоит в том, что рыцарь – это путешествующий персонаж: не ремесленник, не создатель, он не обременен никакими повседневными нуждами. Но в нашем случае все наоборот: мы создаем ремесленные вещи, и это такой переворот в сознании – ремесленник тоже может рассказывать свои истории и путешествовать, оставаясь при этом на месте. Мы не то чтобы придумываем какого-то другого героя, мы сами себя с ним отождествляем. В средневековой литературе за каждым рыцарем был закреплен свой цвет, но вплоть до XIII века синего среди них не было, поэтому мы и решили, что это такой фантастический герой, которого на самом деле не существовало, и мы сами можем наделить его любыми характеристиками, которыми захочется.
MOVING HEART. Из коллекции «Гражданкам космоса»
В англоязычной литературе можно встретить такое объяснение: синий рыцарь – это symbol of defenseless, «символ беззащитности». Что-то очень феминное…
Катя: Это и есть история про феминность – рыцарей обычно отождествляют с мужчинами, а в нашей команде только девушки. Но для нас это скорее символ смелости, стойкости, дерзости. Их мы и хотим транслировать через свои вещи.
Евгения Гут: Мы хотели бы превратить «Синего рыцаря» в платформу для общения, реализации смелых идей, поиска друзей. Главное – чтобы они отвечали нашим ценностям. Чтобы было интеллектуально и вместе с тем весело. Ведь коллабиться можно не только для создания совместных коллекции, но и встреч, лекций.
Перекидные бусы All Is One. Из коллекции «Гражданкам космоса»
Как распределяются роли в вашей команде? Вы вместе придумывали название, концепцию бренда?
Евгения: Синего рыцаря изначально выдумала Катя, мы с Аней подключились чуть позже, на фазе превращения этой идеи в бренд.
Анна Большем: Коллекции мы придумываем совместно, начиная с общей концепции и заканчивая тем, как будет выглядеть упаковка и презентация в соцсетях. Затем Катя берет на себя реализацию, работу в мастерской. Мы с Женей отвечаем за связи с общественностью и продажи – прошлым летом, например, участвовали в маркете «Выкса-фестиваля», затем в предновогоднем маркете «Синтэтика», который организовала Даша Колосова.
Катя: В нашей мастерской сложилось настоящее креативное сообщество девчонок, увлеченных ремесленным творчеством, которых мы можем позвать на любой проект. Поэтому «Синий рыцарь» – это не только мы втроем, за нами стоят люди, которые нас поддерживают и помогают.
Сережки «Создательница звезд». Из коллекции «Гражданкам космоса»
Ваша первая коллекция «Гражданкам космоса» посвящена русскому космизму. Это был сознательный маркетинговый ход? Вы почувствовали, что идея носится в воздухе?
Евгения: Мы не ловим идеи из воздуха, мы их создаем сами и очень настойчиво, я бы даже сказала, уперто, продвигаем. Как раз недавно обсуждали, что у нас есть какой-то общий вайб, в котором мы втроем кайфуем. Пусть все вокруг говорят совершенно о другом – гори оно синим пламенем, мы будем заниматься своими космистами!
Анна: Мы проводили стратегическую сессию и поняли, что наш бренд не следует никаким трендам. Мы делаем то, что интересно нам самим и, может быть, станет интересным нашим друзьям.
Тем не менее ваша космическая коллекция соответствует последнему модному тренду на возрождение стиля бохо с его крупными яркими украшениями, больше похожими на хипповские фенечки. Что называется, попали пальцем в небо. Вернее, в космос.
Анна: Все началось с того, что Катя подарила нам с Женей по украшению – это были мягкие синие бусы из плюшевой пряжи. Они нам очень понравились, и мы подумали, что такие же должны быть у всех классных девчонок. И это стало стартовой точкой, после которой мы начали думать о коллекции, собственном бренде. Бусы были тем тестовым экземпляром, который надо было просто «докрутить» и запустить в производство.
А почему все-таки космизм?
Катя: В истории русской мысли не так много оригинальных идей, и космизм – одна из них. На последнем «Выкса-фестивале» я участвовала в постановке спектакля «Сочинение будущего». Режиссера Бориса Павловича вдохновил труд Александра Васильевича Сухово-Кобылина. Он больше известен своими пьесами, но Павловича заинтересовал его трактат под названием «Всемир», который стал одним из первых трудов по философии всеединства. В нем он говорит, что любой человек должен обладать «летанием», которое наполнит его дух. Об этом, кстати, писал и Николай Федоров, один из основоположников русского космизма. Их идеи и отражаются в нашей коллекции: прямо сейчас мы уже летим с космической скоростью, и для этого нам не нужны скафандры и ракеты. Эта мысль будоражит, если постоянно ее вспоминать, то начинаешь по-другому относиться к миру. И нам захотелось зафиксировать ее в артефакте, который всегда можно носить с собой.
Евгения: Когда мы с девчонками встречаемся, всегда обсуждаем то, что мы прочли, узнали, увидели. Поэтому для нас было важно добавить в коллекцию истории, которые могут стать темой для обсуждения, общения. Всегда должен присутствовать элемент познания, без этого неинтересно.
Евгения, вы один из культуртрегеров нашего города. «Синего рыцаря» тоже можно назвать частью вашей стратегии продвижения культуры?
Евгения: От себя не убежишь, любопытство – мой главный движок. Но нас всех можно назвать культуртрегерами: я делаю канал про культуру, Аня работает в сфере искусства, Катя – художник. Это то, что нас объединяет.
Вы уже получаете отзывы о коллекции? Девушки считывают тот смысл, который вы в нее заложили?
Евгения: Мы часто обсуждаем, какие удивительные девчонки носят наши украшения. Пока объем продаж позволяет отследить, кто их покупает – и очень часто это девушки из сферы искусства, культуры, для них важно, что наш бренд несет какие-то важные смыслы. Мы смотрим на них и вдохновляемся.
Катя: Каждое украшение мы сопровождаем емким текстом о его смысле – о том, что все мы экипаж одного общего космического корабля. Но бывает, что мы вкладываем в изделие какой-то посыл, а дальше вещь сама начинает разговаривать с человеком на своем языке, уже без нас. Но если получается донести свои идеи, замэтчиться – это классно!
Анна: Наши украшения могут служить опознавательным знаком: скорее всего, перед нами открытый человек, к которому запросто можно подойти и заговорить. Наши покупательницы рассказывали, как украшение стало триггером знакомства, после которого случился мэтч.
Елочная игрушка «Комета», колье All Is One и бусы «Ожерелье из планет». Из коллекции «Гражданкам космоса»
Сейчас вы готовите серию тарелок «Чему научил меня мой папа». Если бы интервью у вас брал Фрейд, то наверняка заметил бы, что рыцаря как идеального любовника в вашем творчестве заместила фигура отца.
Анна: Идею рыцаря как идеального любовника мы в свою коллекцию не вкладывали...
Евгения: ...но мне она нравится (смеется)!
Катя: «Синий рыцарь» позволяет говорить на любую тему, не замыкаясь на Средневековье. И тут тоже, как и в случае с космизмом, началось с личной истории. Однажды я пожаловалась отцу, что очень устала, и он с отцовским всепониманием ответил: «Если телу нужно полежать – нужно полежать». И это все, что нужно знать о моем отце! Я думаю, такими мыслями надо делиться.
А что говорили другим участницам команды их отцы?
Евгения: У моего папы фразы, которые его исчерпывающе характеризуют, всегда очень позитивные, для меня они – большая внутренняя опора. Например, он любит повторять: «Раввин сказал, все будет хорошо!» В нашей семье никто особенно не религиозен, но такой подход нам нравится.
Анна: Мой папа не очень многословен, нам с сестрой он давал такой совет: «Будь умной и опрятной». А недавно я вспомнила любимое выражение деда: «Ты ума и красава». Что значит: «Ты умная и красивая».
Так это даже не совет, а настоящая аффирмация! Почти как «Я самая обаятельная и привлекательная».
Катя: На аватарке нашего рабочего чата стоит фраза Жениного папы: «У нас огромный потенциал», и мы верим, что она тоже может сработать как аффирмация.
В соцсетях вы попросили ваших подписчиц присылать советы их отцов. Уже получили что-то интересное?
Анна: Лично мой фаворит: «Если я чему-то научусь, все будут знать, что я это умею, и будут заставлять делать. Поэтому я специально это не умею». По-моему, гениально, этот папа хакнул систему! Сейчас мы отбираем фразы для тарелок, чтобы к будущему «Выкса-фестивалю» коллекция была готова и можно было ее презентовать.
Бусы «Плюшевый ELECTRIC BLUE». Из коллекции «Гражданкам космоса»
Анна, вы по работе часто общаетесь с художниками. Что они говорят о вашем творчестве?
Анна: Я знаю, что все наши знакомые художники активно следят за тем, что мы делаем, болеют за нас и поддерживают. А это очень ценно, потому что обычно им сложно угодить. С Ерором из команды «Той» мы выпустили совместный небольшой новогодний дроп: он сделал надпись в своем фирменном стиле, а мы перенесли ее на елочную игрушку.
Евгения: Нам сложно идти на компромиссы, мы хотим, чтобы все у нас получалось качественно, красиво, чтобы наши вещи приятно было взять в руки. А это занимает много времени. Но в процессе мы учимся, вырабатываем технологии и постепенно начинаем работать быстрее.
Небольшой блиц по мотивам русского космизма. Одна из главных и самых обсуждаемых идей Николая Федорова – возможность воскресения людей. Если бы у вас была такая возможность, кого бы вы воскресили?
Анна: Я бы – моего дедушку, который придумал ту самую фразу про уму и красаву. К сожалению, мне не удалось с ним проститься, когда он умирал, я была в другой стране. Для меня он был по-настоящему великим.
Катя: У нас троих были великие дедушки, поэтому я бы тоже воскресила своего деда. Он ушел в тот момент, когда я только начинала понимать кто я, а сейчас мне есть что ему рассказать о себе. И еще – княгиню Ольгу. Мы с Женей часто ее обсуждаем: ее биография теряется в прошлом, но это была женщина с характером поразительной мощи.
Евгения: Я бы, естественно, воскресила деда, его, кстати, тоже звали Женя. И Пушкина – я в него буквально влюблена и очень бы хотела с ним пообщаться. Он знал, как надо жить, умел и работать, и отдыхать.
О чем бы вы его спросили?
Евгения: Мы бы с ним просто выпили, и дальше все пошло бы само!
Катя: Крутая получилась бы вечеринка – княгиня Ольга, Пушкин и наши дедушки!
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
Арт-директор, сет-дизайн, макияж и волосы: Юлия Анисимова
Декор: Валери Лакруа
Стиль героинь: Лиза Погодина
Одежда: MOSTWANTEDLAB (YALLO store)
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