Нижегородка представляет Россию на конкурсе красоты «Миссис Земной Шар 2023»

Событие проходит в городе Палм Спрингс штата Калифорния.

Девушки борются в трех номинациях:

«Миссис Земной Шар»,

«Миссис Земной Шар Классик» (для женщин 45 лет и старше),

«Миссис Земной Шар Пышные формы»

Финал — 24 июня.

Узнать больше об обладательнице титула «Mrs .Russia Curve 2022», о ее работе и успехах в сфере организации детских праздников можно в интервью НН.Собака.ru по ссылке.





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Фото: Александр Гордеев