Нижегородка представляет Россию на конкурсе красоты «Миссис Земной Шар 2023»

Вице-президент страхового дома ВСК Ольга Каменская представляет Россию на международном конкурсе Mrs. Globe 2023.
Событие проходит в городе Палм Спрингс штата Калифорния.
Девушки борются в трех номинациях:
- «Миссис Земной Шар»,
- «Миссис Земной Шар Классик» (для женщин 45 лет и старше),
- «Миссис Земной Шар Пышные формы»
Финал — 24 июня.
Узнать больше об обладательнице титула «Mrs .Russia Curve 2022», о ее работе и успехах в сфере организации детских праздников можно в интервью НН.Собака.ru по ссылке.
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Фото: Александр Гордеев
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