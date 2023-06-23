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Нижегородка представляет Россию на конкурсе красоты «Миссис Земной Шар 2023»

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Вице-президент страхового дома ВСК Ольга Каменская представляет Россию на международном конкурсе Mrs. Globe 2023.

 

Событие проходит в городе Палм Спрингс штата Калифорния.

Девушки борются в трех номинациях:

  • «Миссис Земной Шар»,
  • «Миссис Земной Шар Классик» (для женщин 45 лет и старше),
  • «Миссис Земной Шар Пышные формы»

Финал — 24 июня.

Узнать больше об обладательнице титула «Mrs .Russia Curve 2022», о ее работе и успехах в сфере организации детских праздников можно в интервью НН.Собака.ru по ссылке.

 


 

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Фото: Александр Гордеев

 

 

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