Фотовыставка о ночной Рождественской, лекция о водке и советский медиаарт: чем заняться в Нижнем с 27 февраля по 1 марта

«Простая история» и «Сладкая жизнь» в «Орленке»

На этой неделе в «Орленке» показывают две классики. Сначала смотрим тихое и пронзительное роуд-муви «Простая история» от Дэвида Линча про 73-летнего Элвина Стрейта, который узнает, что его брат тяжело болен. Не имея водительских прав, он отправляется к нему через полстраны на старой газонокосилке. Этот путь становится чередой встреч, воспоминаний и простых человеческих открытий.

А после будем смаковать каждый кадр в самой гедонистической картине Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Журналист Марчелло скользит по ночной жизни Вечного города образца 50-х годов, наблюдая бесконечный карнавал удовольствий, славы и внутренней пустоты. Женщины, вечеринки, вспышки камер проходят мимо, не оставляя следа. Лишь трагедия друга становится точкой, в которой иллюзия «сладкой жизни» дает трещину.

16+