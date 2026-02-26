Фотовыставка о ночной Рождественской, лекция о водке и советский медиаарт: чем заняться в Нижнем с 27 февраля по 1 марта

В этот зимне-весенний уикенд прощаемся с морозами (вот бы, вот бы уже!) и встречаем тепло на выставке уличной фотографии, исследуем аудиовизуальное искусство в СССР, смотрим Линча и Феллини, слушаем орган, учимся отличать снежинки друг от друга и пытаемся понять разницу между холодцом и заливным.
Выставка фотографа nikeli.mag в «Фотокружке»
27 февраля в 19:00 уличный фотограф Сергей Федоров представляет свою первую персональную выставку, поделенную на две главы. «Портреты для кукол» – более классическая и студийная работа, поданная в намеренно неуютной форме. Модели на снимках выглядят как куклы в чужих руках: отстраненные, лишенные реакции и эмоционально закрытые.
Вторая часть – «Бесстыжие». Это уличный проект про ночную Рождественскую и ее обитателей: уставшие, смешные, пугающие – живые лица города без глянца и фильтров. Каждый портрет – прямое столкновение фотографа и героя, за которым скрыта целая история. Посещение в эти выходные: суббота с 11:00 до 16:00, воскресенье с 15:00 до 19:00.
16+
Лекция о водке в «Капельке»
В «Капельке» стартует цикл лекционных мероприятий, посвященных алкоголю как объекту культурного, исторического и прикладного исследования. Тема пятничной лекции – водка как гастро-культурный объект. 27 февраля в 18:00 шеф-бармен рюмочной Степан Казаковцев расскажет об отражении водки в национальном и зарубежном культурном контексте, включая кино, литературу и иные медиальные формы. Лекция затронет вопросы символического значения, репрезентации и трансформации образа алкоголя в различных исторических и социальных средах.
18+
Концерт Metox в Premio
27 февраля в 19:00 в Preimo выступит один из сильнейших текстовиков в русском рэпе и лауреат премии ТОП50 Metox. В программе домашнего концерта – главные шлягеры и презентация нового альбома «Лойко Зобар», на написание которого автор потратил восемь лет.
18+
Научный фестиваль «Холодный Weekend» в парке науки ННГУ
27 и 28 февраля будем изучать холод под микроскопом, в телескоп и через призму культуры. Начинаем в пятницу в 16:30 с экскурсии по лаборатории Института прикладной физики РАН, где физика живет в первозданном виде. В субботу с 11:00 погрузимся в интеллектуальный детектив о приключениях металла, а после вместе с культурологом Риммой Газе выясним, какого цвета холод, астроном и лектор Алексей Киселев поведает о тайнах космического холода, доктор филологических наук Ирина Гранева разберет холод и снег в русской языковой картине мира, доктор физико-математических наук Михаил Иванченко расскажет, почему нельзя или все-таки можно помолодеть в холодильнике, а кандидат физико-математических наук Александр Малышев научит отличать снежинки друг от друга.
6+
Балет L.A.D. в Нижегородском театре оперы и балета
27 февраля в 18:30 идем сразу на четыре балета, объединенные в одном представлении. Авторы L.A.D. – четыре ведущих хореографа страны: Максим Петров из Мариинки, звезда Венской оперы Андрей Кайдановский, лауреат «балетного Оскара» Benois de la Danse и «Золотой маски» Вячеслав Самодуров, худрук балетной труппы Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Максим Севагин. Постановка посвящена 70-летию Леонида Десятникова – одного из самых исполняемых современных российских классических композиторов.
12+
Экскурсия по выставке «Вещи, которые приносят счастье» в «Тихой»
28 февраля в 16:00 ностальгируем по «Вещам, которые приносят счастье». Вместе с художником Всеволодом Абазовым разберем памятный проект Алексея Старкова, подвергшего деконструкции коллективные воспоминания через различные артефакты прошлого, продолжив исследование «найденной» любительской фотографии. Посещение по записи.
12+
Китайский новый год в ЧИХО
Для пропустивших новогодние вечеринки, есть второй шанс – отметить китайский Новый год. 28 февраля в 19:00 в азиатском бистро пройдет совместная с объединением Ressource тусовка в неоновом свете. В перерывах между дегустациями острой лапши и перченных закусок – сеты от EDMN, VOLKANNA и VANDALKDD.
18+
«Простая история» и «Сладкая жизнь» в «Орленке»
На этой неделе в «Орленке» показывают две классики. Сначала смотрим тихое и пронзительное роуд-муви «Простая история» от Дэвида Линча про 73-летнего Элвина Стрейта, который узнает, что его брат тяжело болен. Не имея водительских прав, он отправляется к нему через полстраны на старой газонокосилке. Этот путь становится чередой встреч, воспоминаний и простых человеческих открытий.
А после будем смаковать каждый кадр в самой гедонистической картине Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Журналист Марчелло скользит по ночной жизни Вечного города образца 50-х годов, наблюдая бесконечный карнавал удовольствий, славы и внутренней пустоты. Женщины, вечеринки, вспышки камер проходят мимо, не оставляя следа. Лишь трагедия друга становится точкой, в которой иллюзия «сладкой жизни» дает трещину.
16+
Органный концерт на Полтавке
28 февраля в 18:00 в церкви на Полтавке прозвучит музыка, рассчитанная на вечность. Немецкий органист Штефан Кисслинг исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя. Проект «Органные концерты на Полтавке» основан нижегородскими музыкантами Вячеславом и Дарьей Золотовскими. Цифровой орган, созданный самим Вячеславом, по мощи и глубине звучания сопоставим с духовым инструментом и в полной мере раскрывает весь оркестровый масштаб органной музыки.
6+
Концерт группы «Сироткин» в Milo Concert Hall
28 февраля в 19:00 главные комфортики музыкальной сцены выступят в Milo Concert Hall в рамках «Неистового тура». Они презентуют «новую добрую музыку» и классический материал. Идем слушать «Сердца не найдешь в продаже», «Планы на это лето», «Навсегда» и пр. – всё, конечно, с уютной «сироткинской» меланхолией.
16+
Выставка «Свет и музыка» в ЦЕХе *
На этих выходных в ЦЕХе * открылась выставка о наследии советского медиаарта. В основе проекта – разработки студенческого конструкторского бюро «Прометей» под руководством Булата Галеева и светохудожника Сергея Зорина, которые демонстрировали на фестивалях светомузыки в 1960-1980-х годах. Архивные прототипы медиаарта дополнены современной инсталляцией от dreamlaser, подчеркивающей идеи и конструктивные особенности экспонатов.
12+
Паблик-ток Максима Трулова в «Терминале А»
1 марта в 16:00 выясним, является ли мерч искусством. Вместе с художником Максимом Труловым разберем, почему футболки, ароматизированные свечи, пины и стикеры – это автономные художественные жесты, как идея может жить за пределами выставочного пространства, а малые формы оказываются порой ближе и честнее масштабных инсталляций.
16+
Последние дни работы выставок в Арсенале
В эти выходные завершают свою работу сразу два больших выставочных проекта в Арсенале: «Библейские сюжеты. Марк Шагал и западноевропейское искусство XVI–XIX веков» и «Пантикапей. Из прошлого в будущее». Первая – камерная экспозиция, посвященная религиозным иллюстрациям Марка Шагала и его графическому циклу, созданному художником в 1931–1956 годах. Вторая выставка показывает более 300 артефактов Боспорской археологической экспедиции из Пушкинского музея, Эрмитажа, Государственного исторического музея и не только.
0+
Последние дни работы выставки «Северная сторона» в РМФ
На этой неделе заканчивает свою работы выставка члена Союза фотохудожников России Александра Фурсова «Северная сторона». В центре проекта – Север как живая среда с его суровой природой, архитектурой, предметным миром крестьянского быта и людьми, для которых этот ландшафт не декорация, а повседневность. Вместо туристических мест Александр Фурсов фокусируется на глухих и труднодоступных местах, где северный дух еще не стал музейным экспонатом.
12+
