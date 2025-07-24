METOX: «Если бы моя жизнь сложилась по-другому, то я читал бы на совершенно другие темы»

Многие музыкальные журналисты окрестили тебя одним из главных лириков страны прямо сейчас. Как ты относишься к такому утверждению?

Да, кто-то меня так называет, но я таковым себя не считаю, не мне судить. Я этого не осознаю, не могу зафиксировать в своей голове и стараюсь вообще об этом не думать, потому что это мешает написанию музыки. Строчки в моей голове чаще всего зарождаются как реакция на происходящие со мной ситуации, и это происходит спонтанно. А если подходить к творчеству логически и схематически, то выходит не очень.

Твой рэп не похож на мейнстримный. Есть ощущение, что ты идешь против конъюнктуры в жанре, это так?

Возможно, людям так кажется со стороны, что я антипод современному хип-хопу, но, опять же, я так не считаю. Я в принципе не размышляю с позиции данных категорий. И не думаю, что я против кого-либо или чего-либо иду.

А ты не рефлексируешь на тему своей карьеры и вклада в рэп?

Приятно, когда про мой вклад в культуру пишут статьи, делают рецензии на альбомы, берут интервью, добавляют в какие-либо списки, но сам я не размышляю по поводу своего вклада в рэп и культуру. Я сконцентрирован на своем творчестве, а все остальное – приятное приложение.