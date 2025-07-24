METOX: «Если бы моя жизнь сложилась по-другому, то я читал бы на совершенно другие темы»

Продуктивности рэпера из Богородска можно только позавидовать: 16 релизов за четыре года, все из которых являются полноформатными сольными либо совместными альбомами. Плюсуем к этому постоянные туры и фестивальные выступления. В перерывах между он трансформирует знания, полученные на филфаке, в речитатив и обрамляет их современными битами, на выходе получая баллады на социальные темы. Он не гонится за званием «главного лирика страны», не воюет с мейнстримом – он просто делает то, что чувствует.
Что дало тебе обучение на филологическом направлении?
Благодарен филфаку за то, что привил любовь к Литературе. Вообще университет связан с приятными воспоминаниями. 20 лет – жизнь кипит. Я хожу на пары, одновременно делаю рэп и знакомлюсь с нашими и зарубежными авторами: Борхес, Маркес, Гете, Стендаль, Горький. В целом университет повлиял на мой вкус и создал определенную карту местности в сознании, с помощью которой впоследствии я смог ориентироваться в литературе.
В твоем рэпе большое количество отсылок на классическую и постмодернистскую литературу. Тяжело было подружить ее с хип-хопом?
Легко. В литературе заложено много образов, которые можно переложить на современное время. Любой автор описывает реальность под определенным углом, я просто брал их образ мышления и смотрел на свою жизнь через призму прочитанных историй. Например, мой новый альбом будет построен на сравнении моей личной жизни с историей Лойко Зобара из рассказа «Макар Чудра». Идеи, которые поднимает Горький, будут переосмыслены на этом релизе. Я его пишу уже восемь лет, постоянно что-то выпускаю параллельно, но самое любимое оставляю для этого альбома. Я его много раз переделывал, менял музыку, редактировал тексты, потому что они мариновались несколько лет, но надеюсь, что в этом году все выпущу.
Многие музыкальные журналисты окрестили тебя одним из главных лириков страны прямо сейчас. Как ты относишься к такому утверждению?
Да, кто-то меня так называет, но я таковым себя не считаю, не мне судить. Я этого не осознаю, не могу зафиксировать в своей голове и стараюсь вообще об этом не думать, потому что это мешает написанию музыки. Строчки в моей голове чаще всего зарождаются как реакция на происходящие со мной ситуации, и это происходит спонтанно. А если подходить к творчеству логически и схематически, то выходит не очень.
Твой рэп не похож на мейнстримный. Есть ощущение, что ты идешь против конъюнктуры в жанре, это так?
Возможно, людям так кажется со стороны, что я антипод современному хип-хопу, но, опять же, я так не считаю. Я в принципе не размышляю с позиции данных категорий. И не думаю, что я против кого-либо или чего-либо иду.
А ты не рефлексируешь на тему своей карьеры и вклада в рэп?
Приятно, когда про мой вклад в культуру пишут статьи, делают рецензии на альбомы, берут интервью, добавляют в какие-либо списки, но сам я не размышляю по поводу своего вклада в рэп и культуру. Я сконцентрирован на своем творчестве, а все остальное – приятное приложение.
Лейтмотив твоего творчества завязан на социальных проблемах. Не боишься законсервироваться и читать только про это?
Когда ты продолжительную часть жизни находишься в агрессивной среде, то мозг прошивается и соответственно меняются темы, которые тебя интересуют. Конечно, если бы моя жизнь сложилась по-другому, то я читал бы на совершенно другие темы, но нас воспитывает окружение, поэтому мой рэп затрагивает не самые приятные аспекты жизни.
Институт филологии и журналистики на Большой Покровской ежегодно выпускает профессионалов обращения со словом: журналистов, лексикографов, переводчиков и рэперов. Именно ИФИЖ перевернул восприятие мира Metox’а и вдохнул в его строки глубину Борхеса, магический реализм Маркеса и проницательность Горького.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Артем Шагалкин
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