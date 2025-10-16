Зощенко в Кукольном (премьера!), шарман-вечеринка на Щелоковском хуторе и мастер-класс по падениям (что? да!): чем заняться в Нижнем с 17 по 19 октября

В Арсенале прощаемся с «Мечтами о доме» – центральным проектом Международной экобиеннале. В нем – более сотни экспонатов из собраний галереи «Триумф», Anna Nova Gallery, музея Art4 и др. , объединенных лейтмотивом дома, «ключевого феномена для понимания человека».



В НГХМ идем за «Готическим ампиром» (стартовый проект Фестиваля графики на Музейной набережной) первого участника арт-резиденции музея и неоклассического художника Егора Кошелева. Он представил 12 полотен в редкой по современным меркам технике гризайль в одном пространстве с гравюрами западноевропейских мастеров XVII – XIX веков и средневековыми книги (например, сочинение итальянца Якова Ворагинского «Золотая легенда» XV века).



Из нового: в НГХМ открывается уже традиционный проект «Осенний вернисаж» – 200 авторов, 382 работы в самых разных стилях (большинство создали в этом году!).





от 0+