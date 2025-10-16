Зощенко в Кукольном (премьера!), шарман-вечеринка на Щелоковском хуторе и мастер-класс по падениям (что? да!): чем заняться в Нижнем с 17 по 19 октября

В эти выходные ищем успокоение в компании «Нервных людей», рубим капусту (!), столуемся по-купечески и принимаем горизонтальное положение как положено (под присмотром хореографа!). А еще открываем фестиваль «Болдинская осень», выставку «Осенний вернисаж» в НГХМ (200+ художников!) и центр города с новой стороны и в новом ритме – бежим от Горького до Минин в поддержку параспортсменов.
17 октября
Гастроужин в DODICI SEAFOOD
17 октября в 19:00 властилин морей и прочих водоемов балует нас волжской стерлядью, фуагра да морскими ежами (10 подач!) от пяти топовых шефов Москвы, Петербурга и, разумеется, Нижнего. В их числе Артем Грачев из Savva, Марк Шах Акбари из YUMA и Леонид Иванов из Grecco. В гастропутешествие предлагают отправляться в парче, мехах и шелках – дресс-код «Купеческий шик».
Новые выставки в «Рекорде»
На первом этаже культурного центра изучаем и раздвигаем границы своего восприятия с проектом «Мезокосмом» (небольшая искусственная экосистема, созданная для научных исследований) Киры Шилиной и Елены Павловой. Нижегородская художница Кира Шилина («считает флору носителем истины бытия») в своей графике и живописи работает с многообразием волжских берегов, смешивает природное и техногенное и использует водоросли как медиум. А студентка Московской школы современного искусства Елена Павлова «вдохновляется идеями о планетарном сознании и взаимозависимости всего на Земле».
На втором этаже цветет выставка «Капи» молодой художницы и будущего филолога Оли Солодовой (вспоминаем ее уютный «Синкре́тик» в «Терминале А») трансформировала свои впечатления от вьетнамского путешествия и любовь к ботанической микрофотографии, а еще эстетике Средневековья в яркую экспозицию, где сад – дом грез каждого человека.
18 октября
Премьера «Нервных людей» в Театре кукол
В субботу в 18:30 смотрим на любимых героев Зощенко из «Царских сапогов», «Аристократки», «Бани» и др. Режиссер Екатерина Уржумов на два часа отправит нас в советскую коммуналку 1920–1930-х годов, где «на каждом квадратном метре кипят нешуточные страсти, а из‑за разбитой чашки или тихого жужжания самовара разгораются баталии вселенского масштаба». Главная мечта жителей – личное пространство, солирующий инструмент постановки – юмор, «который становится мостом для понимания и диалога со зрителем».
Двигательный мастер-класс Алисы Шмидт в Teen space
18 и 19 октября в 17:00 постигаем искусство падения (!) с танцором, перформером и резиденткой
Дома культуры «ГЭС-2» – именно там она и провела первый подобный эксперимент (солдаут!), который теперь устраивает в Нижнем. Через серию практик обратимся к телесной памяти и научимся «переживать потерю баланса не как неудачу, а как момент принятия и доверия» в безопасной обстановке – наколенники, налокотники и татами на полу в комплекте. Ждут всех, а не только танцоров и воздушных гимнастов.
«Занятия включают в себя обсуждение личного опыта, просмотр видеоматериалов, освоение техник безопасного падения, поиск индивидуального телесного ответа, а также сайт-специфическую практику. В завершении участники проведут перформативную практику в открытом пространстве».
Беговая благотворительная экскурсия по центру
В субботу в 10:00 бежим от Минина до Горького, в поддержку фонда «Больше, чем можешь» – все средства пойдут на помощь параспортсменам с ДЦП и другими неврологическими заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата. 8-9 км исторической экскурсии с повышенным пульсом преодолеем с марафонцем и волонтером проекта Олегом Красновым.
19 октября
Последний день работы выставок в Арсенале и НГХМ + открытие «Осеннего вернисажа»
В Арсенале прощаемся с «Мечтами о доме» – центральным проектом Международной экобиеннале. В нем – более сотни экспонатов из собраний галереи «Триумф», Anna Nova Gallery, музея Art4 и др. , объединенных лейтмотивом дома, «ключевого феномена для понимания человека».
В НГХМ идем за «Готическим ампиром» (стартовый проект Фестиваля графики на Музейной набережной) первого участника арт-резиденции музея и неоклассического художника Егора Кошелева. Он представил 12 полотен в редкой по современным меркам технике гризайль в одном пространстве с гравюрами западноевропейских мастеров XVII – XIX веков и средневековыми книги (например, сочинение итальянца Якова Ворагинского «Золотая легенда» XV века).
Из нового: в НГХМ открывается уже традиционный проект «Осенний вернисаж» – 200 авторов, 382 работы в самых разных стилях (большинство создали в этом году!).
Покров на Щелоковском хуторе
Воскресенье в 13:00 команда музея-заповедника Щелоковского хутора устраивает традиционное народное гуляние, посвященное прощанию с осенью. В программе: шарман-вечеринка, рубка капусты (с последующей дегустацией), сказаниями и песнями. Вход – по билету.
Начало «Болдинской осени» в Театре оперы и балета
Фестиваль стартует с премьерного «Золотого петушка» – трехактной оперы в постановке Ангелины Никоновой (наше интервью с режиссером – здесь). Она создает «сказочное безвременье» (не без иронии, красоты и морали, конечно), где каждый зритель может себя увидеть в любимых (но не всегда положительных) пушкинских героях: «В моей интерпретации Звездочет выполняет спасительную функцию по отношению к Дадону. Он предлагает ему пройти искушение с Шамаханской царицей. Но когда становится понятно, что все идет к трагическим потерям – герой дает царю еще один шанс. Предлагает ему отказаться от своего выбора. Но мы знаем, что тест Дадон не проходит».
Также в программе фестиваля концерт «Пушкинская симфония», опера «Борис Годунов» и марафон концертов в Пакгаузах.
