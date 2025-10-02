Открытие ITEM, пятилетие ЦЕХа *, супербалет в Оперном, новые выставки по всему городу («Тихая», НГХМ, 9Б, FUTURO, РМФ!): чем заняться в Нижнем с 3 по 5 октября

В эти выходные изучаем картины, графику, скульптуры, арт-объекты и декоративно-прикладное искусство зарубежных и российских (и в том числе нижегородских!) авторов (Ян и Питер Брейгели, Николас Пикеноя, Артем Филатов!). Всего более сотни работ, которые объединяет символизм сюжетов.



Сабина Мельник, искусствовед, заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ: В большинстве случаев аллегория – это художественный прием, но в то же время вынужденная мера. Потому что изобразить абстрактные понятия, такие как ярость или коварство, можно только через конкретные образы. На протяжении более чем 1000 лет своего существования сложилась целая символико-аллегорическая система. Речь о конкретных образах (живых персонажах или неодушевленных предметах), за которыми исторически закрепился символический, легко читаемый смысл. Например, некоторые животные могли олицетворять человеческие достоинства или слабости: собака – верность, лев – силу и отвагу, павлин – хвастовство. Плывущий по морю корабль символизировал надежду или чей-либо жизненный путь, судьбу.



12+