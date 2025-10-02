Открытие ITEM, пятилетие ЦЕХа *, супербалет в Оперном, новые выставки по всему городу («Тихая», НГХМ, 9Б, FUTURO, РМФ!): чем заняться в Нижнем с 3 по 5 октября

Эти выходные объявляем музейными, поэтому рассматриваем архивы «НН.Собака.ru» в Русском музее фотографии, открываем фэшн-поп-ап в FUTURO (12 бредов со всей страны!), встречаем и провожаем выставки в главных арт-институциях, изучаем искусство через текст на фестивале «Вазари» в Арсенале и знакомимся с мастерскими художников «Терминала А». В перерывах – масштабная балетная постановка по музыке Десятникова (4 хореографа!), лекции о философии и дэрэ мультимедийного пространства в Нижполиграфе.
Вечер балетов в Оперном
3 октября в 18:30 идем на четырехактный балет L.A.D от квартета именитых постановщиков (Максим Петров, Максим Севагин, Андрей Кайдановский, Вячеслав Самодуров). L.A.D. – инициалы Леонида Аркадьевича Десятникова, «одного из самых исполняемых современных российских классических композиторов», музыка которого лежит в основе спектакля. В программе: «Три тихие пьесы», «Безупречная ошибка», «Праздник уходящих» и «Дар». Проект – часть фестиваля «Современная музыка» Театра оперы и балета, приуроченного к его 90-летию.
12+
Фестиваль «Вазари» в Арсенале
С 3 по 5 октября в 12-ый раз изучаем искусство через текст и ассортимент из 2500+ книг об искусстве на фестивальном маркете от ведущих издательств страны. Среди спикеров – лауреат «ТОП50» Даня Пирогов, директор фонда «Эрмитаж XXI век» Зорина Мыскова, доцент кафедры всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ Марина Лопухова. Центральные темы – культурная антропология, зрелищность выставок и работа с детской аудиторией.
0+
Кремль, 6
Последние дни работы выставки «Сложная смесь»
До 4 октября смотрим специальный проект Первой международной биеннале экологического искусства в академии «Маяк». Там показывают исторический аудио-перформанс об атомной отрасли и экологии, индустриальные пейзажи современных художников и не только.
0+
Выставка «Шифр и символ. Аллегории в искусстве» в НГХМ
В эти выходные изучаем картины, графику, скульптуры, арт-объекты и декоративно-прикладное искусство зарубежных и российских (и в том числе нижегородских!) авторов (Ян и Питер Брейгели, Николас Пикеноя, Артем Филатов!). Всего более сотни работ, которые объединяет символизм сюжетов.
Сабина Мельник, искусствовед, заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ: В большинстве случаев аллегория – это художественный прием, но в то же время вынужденная мера. Потому что изобразить абстрактные понятия, такие как ярость или коварство, можно только через конкретные образы. На протяжении более чем 1000 лет своего существования сложилась целая символико-аллегорическая система. Речь о конкретных образах (живых персонажах или неодушевленных предметах), за которыми исторически закрепился символический, легко читаемый смысл. Например, некоторые животные могли олицетворять человеческие достоинства или слабости: собака – верность, лев – силу и отвагу, павлин – хвастовство. Плывущий по морю корабль символизировал надежду или чей-либо жизненный путь, судьбу.
12+
Однодневная выставка в FUTURO
3 октября c 12:00 до 20:00 в пространстве FUTURO представят одну (!) работу, она же
«кураторское (Илья Крончев-Иванов) высказыванием о сдвигах в российском современном искусстве, где фигура коллекционера (Леонида Костина) приобретает новое значение».
0+
Выставка «Закулисье глянца» от «НН.Собака.ru» в Русском музее фотографии + лекция от команды в Comilfo
Сначала идем рассматривать лучшие фото и обложки нашего мультимедиа за последние два года (в кадре Марк Эйдельштейн, Татьяна Виноградова, Олег Беркович, Алик Якубович!), а после практиковаться с командой нашего же фотопродакшена. 4 октября в 14:00 в пространстве выставки поговорим об интеллектуальном глянце на лекции от директора по фотографии «НН.Собака.ru» Юлии Гребневой и коммерческого фэшн-фотографа Арины Федотовой, а в 14:45 начнем воркшоп с моделью и разбор световых схем.
16+
Новые выставки первой Международной биеннале экоарта
4 октября уходим в «Туман». С дебютным выставочным проектом анонимных современных художников Lovemarket нас познакомит Данила Кудельников, менеджер студии «Тихая» по работе с коллекционерами. А потом перемещаемся в «Пространство» на Большой Печерской и новый филиал Русского музея фотографии, где сейчас проходит «Хрупкий слой». В центре совместного экопроекта от квартета институций («Терминал А», «Тихая», FUTURO и Галерея 9Б) – работы Сёмы Bomse, Максима Трулова, Ивана Шелоболина и других.
0+
День рождения ЦЕХа *
4 октября в 18:00 празднуем пятилетие пространства ЦЕХ * вместе с топовым китайским медиахудожником Шихуа Ма на его аудиовизуальном перформансе. Также в программе мастер-классы по печати – открыток от студии «Рука» и футболок от команды художников bomse.
16+
Философский лекторий в парке науки ННГУ
4 октября в 12:00 стартует марафон лекций о «будущем через призму философии». Кандидат физико-математических наук Антон Конаков расскажет про то, как «знание квантовой физики меняет взгляд на окружающую реальность, мироустройство и функционирование живых систем»; старший научный сотрудник РАН Алексей Антипов рассмотрит явления цифровых двойников, танаботов, цифрового бессмертия и не только. Подробная программа здесь.
16+
Экскурсия по мастерским «Терминала А»
5 октября в 14:00 пробираемся в арт-кулуары «Терминала А» и знакомимся с актуальными проектами Веры Ширдиной (лауреат «ТОП50»!), Вацы (героиня сентябрьского номера!) и других резидентов. Блуждать по (очень разным!) мастерским предлагают в компании экскурсовода и администратора институции Алены Орловой. Увидим знаменитых синих птиц, алюминиевых мотыльков, текстильные мемы и всякий архивный эксклюзив.
12+
Модный поп-ап ITEM в FUTURO
В воскресенье в 15:00 «НН.Собака.ru» открывает поп-ап-проект ITEM, собравший топовых российских дизайнеров в одном пространстве. IANIS CHAMALIDY, Arligent, Cimer, rassvet detail и еще 8 фэшн-брендов (от Владивостока до Санкт-Петербурга) представят свои новые коллекции и архивные модели в уникальных корнерах, каждый из которых отражает их философию и концепцию. Больше об участниках ITEM в нашем телеграм-канале.
16+
Рождественская, 6
Кураторская экскурсия по выставке «Готический ампир» в НГХМ
5 октября – последний день работы выставки «Готический ампир» в НГХМ. Идем в 16:00 на кураторскую экскурсию историка искусства, доцента МГУ, преподавателя школы Родченко и арт-критика Сергея Хачатуров. Он расскажет нам о полотнах («в редкой по современным меркам технике гризайль») резидента художественного музея, неоклассика (выставлялся в Третьяковке, Русском музее и ММОМА) и кандидата искусствоведения Егора Кошелева. Каждый из разделов экспозиции «демонстрирует новую грань взаимосвязей таинственного и "неправильного" мира средневековья с миром строгой классики». Вход свободный, по билетам на выставку.
12+
Новая выставка в Галерее 9Б
В проекте «Без предрассудков» покажут работы из частной коллекции «пионеров и локомотивов современного искусства» Георгия Смирнова и Елены Тальянской. В своей галерее на Октябрьской они собрали, например, картины Ирины Дрозд (здесь наше с ней интервью), Владимира Мизинова («художника, который вывел свою повседневность в вечность») и Александра Савко, автора, который «сталкивает шедевры классической мировой и отечественной живописи с героями западных мультфильмов и комиксов».
18+
Фото: пресс-служба оперного театра, «Сложная смесь», НГХМ, Futuro, «Тихой», ЦЕХа*; соц.сети парка науки ННГУ, Галереи 9Б, архив редакции.
