«НН.Собака.ru» и Русский музей фотографии представляют выставку «Закулисье глянца»

Директор по фотографии «НН.Собака.ru»

В 2024 году мы снимали фотографа и лауреата «ТОП50» Алика Якубовича на лодке. В один момент он потерял равновесие и упал в воду. А Алик предупреждал, что не умеет плавать! На улице +5 и ветер. Мы очень испугались, а он нам весь мокрый крикнул: «Снимайте, вот сейчас будет лучший кадр». Потом долго смеялись – чуть не утопили легенду!