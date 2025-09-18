Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

«НН.Собака.ru» и Русский музей фотографии представляют выставку «Закулисье глянца»

1 октября покажем лучшие снимки, обложки и концепции съемок главных героев города за последние два года нашей жизни. В кадре спортсмены и художники, архитекторы и ученые, бизнесмены и урбанисты – наши вдохновители и соавторы.

Почти всё лето (!) редакция изучала фотоархив, а после предложила жюри выбрать свой топ. Среди экспертов – легенда стрит-фото Алик Якубович, главный редактор бренда «Собака.ru» Яна Милорадовская, директор Русского музея фотографии Ксения Федосеева-Царицынская.

В итоге масштабная экспозиция – 9 глав, более 110 снимков, десятки героев! На авансцене проекта стенд нижегородских и федеральных обложек «Собака.ru». Выставка станет «пространством для диалога» креаторов, фэшиониста, медиа-сообщества, обожаемых читателей, в том числе благодаря еженедельным (!) экскурсиям от директора по фотографии «НН.Собака.ru» Юлии Гребневой, у которой, поверьте, есть что рассказать:

Юлия Гребнева

Директор по фотографии «НН.Собака.ru»

В 2024 году мы снимали фотографа и лауреата «ТОП50» Алика Якубовича на лодке. В один момент он потерял равновесие и упал в воду. А Алик предупреждал, что не умеет плавать! На улице +5 и ветер. Мы очень испугались, а он нам весь мокрый крикнул: «Снимайте, вот сейчас будет лучший кадр». Потом долго смеялись – чуть не утопили легенду!

В разговоре о любимых съемках Юлю подхватывает Алена Зобова, главред журнала «Собака.ru» в Нижнем Новгороде и амбассадор Марка Эйдельштейна:

Алена Зобова

Главный редактор журнала «Собака.ru» в Нижнем Новгороде

Тяжело выделить лучшие работы. Каждую я помню и ценю. Но признаюсь: я влюблена в Марка Эйдельштейна. Я его амбассадор и готова говорить всем: лучше нас его пока никто не снял. Даже португальский GQ, хотя я очень уважаю фотографа Абдуллу Артуева. Мы дали старт качественных и красивых съемок Марка. Раскрыли его с неожиданной стороны – как бойца, панка и рок-звезду (настоящий Джими Хендрикс!), а не сына маминой подруги и интеллигентного мальчика со скрипкой.

Когда: c 1 по 31 октября

Где: Русский музей фотографии, Пискунова, 9

Благодарим за поддержку генерального партнера проекта – мобильного оператора Т2.

Автор идеи — cоветник генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив» Екатерина Никитина.

