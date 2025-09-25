«Современная музыка» в Пакгаузах, осовремененный «Обломов» в ТЮЗе и вечер мемов: чем заняться в Нижнем с 26 по 28 сентября

Эти выходные проводим на музыкальном марафоне от команды Оперного; в обсуждениях Хемингуэя, Добролюбова и Гумилева; за просмотром мемов, на прогулках по Започаинью и большой премьере в ТЮЗе.
Фестиваль «Современная музыка»
Открываем осенний музыкальный марафон и слушаем Шостаковича, Десятникова и Мясковского все выходные. Основная часть фестиваля пройдет в концертном Пакгаузе, где выступят, например, «Виртуозы Москвы» под управлением звездного дирижера Владимира Спивакова.
А перед концертом в тех Пакгаузах рассматриваем кадры культового нижегородского фотографа Алика Якубовича на новой выставке «Город оперы и балета» (писали о ней здесь), которую он готовил полгода.
12+
Встреча книжного клуба от проекта «Не принято говорить…»
26 сентября в 18:30 обсуждаем «поразительно актуальный» роман Эрнеста Хемингуэя (принес ему большую славу) «И восходит солнце» (или «Фиеста»). В центре сюжета – обреченный Джейкоб Барнс (роман часто автобиографичен) и его «потерянное поколение» друзей после войны.
18+
Историко-литературный фестиваль «Читай Горький» в библиотеке Ленина
С 26 по 28 сентября отправляемся на экскурсии, выставки и лекции – детские и взрослые. Например, в пятницу обсуждаем личность Добролюбова с профессором кафедры ЮНЕСКО Татьяной Виноградовой. А в субботу знакомимся с Николаем Свечиным, знаменитым нижегородским писателем, по одному из произведений которого недавно сняли сериал «Злые люди» с Нагиевым, Пеговой и Лыковым в главных ролях.
Татьяна Виноградова: Так сложилось, что в юбилейные дни (в январе 1986 года отмечалось 150-летие со дня рождения Н.А. Добролюбова, 31 января того года в нашем городе торжественно открыли памятник земляку) пробудился мой интерес к великому родственнику. Моя бабушка (папина мама) Александра Александровна Рюрикова (по мужу Виноградова) была двоюродной сестрой Николая Александровича. Изучая его жизнь и творчество, я соглашалась с Н.Г. Чернышевского, называвшего Добролюбова гениальным. Строки из предсмертного стихотворения Добролюбова: «… спокоен я душою…, оттого что был я честен» были для них жизненным девизом. Все прошедшие с тех пор сорок лет добролюбовская тема меня не отпускает. При этом она наполняет жизнь новым содержанием, подкидывая уникальную информацию, востребованную в наши дни. Вот об этом мне и хотелось бы рассказать слушателям на встрече «Нижегородская интеллигенция. Вокруг Н.А. Добролюбова. Новое» в библиотеке.
0+
Видеомарафон мемов в Tago Mago
27 сентября в 19:00 смахиваем, попавшую в очи ностальгию по ушедшем мемам времен зарождения рунета. «Свидетель из Фрязино», «Превед, медвед!» и «Котэ» – хорошо, аж олдскулы сводит. Предложить мем для дальнейшего совместного просмотра можно здесь.
18+
Премьерный «Обломов» в ТЮЗе
27 сентября в 18:00 и 28 сентября в 15:00 проникаемся судьбой Обломова-«бунтаря» (и никак не праздного барина), который боится боли перемен и противостоит общественным правилам. Режиссер (а еще педагог МХАТа и номинант «Золотой маски»!) Филипп Гуревич работает с линией травмы Ильи Ильича, ставя во главу тему гиперопеки матери, а также любовную историю с Ольгой Ильинской.
Лара Бессмертная, драматург: «Главным открытием стало то, что меня сегодня, как и героев романа сто шестьдесят лет назад, волнуют одни и те же проблемы. Как жить и не ошибаться? Как не врать самому себе? Как не навредить другим людям? Эти вопросы звучат одинаково остро и тогда, и сегодня».
12+
27 сентября в 14:00 разбираем «самое страшное стихотворение» Гумилева «У камина», и параллельно говорим о мужской психологии, ницшеантсве по-русски и любовных драмах великих (в том числе Ахматовой и того же Николая Степановича). Лекцию проведут ведущие литературно-терапевтического аудиошоу «Базаров порезал палец»: доцент политологии в МГУ, популяризатор науки Борис Прокудин и психолог, арт-терапевт, клоун (!) Филипп Жевлаков. Все случится благодаря научпоп-фестивалю «Фенист» от Института прикладной физики РАН. Полная программа здесь.
12+
Прогулка по Започаинью с Димой Четыре
28 сентября в 11:00 исследуем «древний» (пока!) район не просто с урбанистом и фотографом, а еще и местным жителем – Дима живет в Започаинье с десяток лет ( и почти каждый день выкладывает прогноз погоды с видом на Ильинку – по нему и ориентируемся в актуальных одеяниях).
«Будет мало истории, но много субъективных личных мыслей об этом историческом районе и современной жизни Нижнего. Участникам прогулки предлагается также делиться своими мыслями и воспоминаниями».
18+
Последние дни работы выставок в Русском музее фотографии
В эти выходные еще успеваем попасть на четыре (!) экспозиции в РМФ. Сначала идем на персональные выставки петербургских «мэтров графического искусства»:смотрим серию офортов Олега Яхина, кадры Петербурга, Афона, Индии и Италии в уникальной технике гуммимасляной печати от Андрея Белле и «серебряные фотографии» Валентина Самарина. На финал – «Лев Бородулин. Спорт» от МАММ с олимпийскими кадрами фотокорреспондента «Огонька» и не только. Все выставки открыты до 28 сентября.
0+
Выставка «Век пластика» в НГХМ
Изучаем историю «материала-хамелеона» на примере 150 (!) игрушек, радиоприемников и стульев на большом проекте от команды Московского музея дизайна. В Нижний привезли экспонатов на три раздела от полсотни культовых промдизайнеров со всего мира: от современного ебурета до легендарного кресла-лебедя. Подробнее здесь.
0+
Фото: пресс-служба Театра оперы и балета, Heritage Auctions, соцсети Tago Mago, ТЮЗ, соцсети «Базаров порезал палец», Дима Четыре, РМФ, архив редакции.
