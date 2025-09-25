«Современная музыка» в Пакгаузах, осовремененный «Обломов» в ТЮЗе и вечер мемов: чем заняться в Нижнем с 26 по 28 сентября

С 26 по 28 сентября отправляемся на экскурсии, выставки и лекции – детские и взрослые. Например, в пятницу обсуждаем личность Добролюбова с профессором кафедры ЮНЕСКО Татьяной Виноградовой. А в субботу знакомимся с Николаем Свечиным, знаменитым нижегородским писателем, по одному из произведений которого недавно сняли сериал «Злые люди» с Нагиевым, Пеговой и Лыковым в главных ролях.

Татьяна Виноградова: Так сложилось, что в юбилейные дни (в январе 1986 года отмечалось 150-летие со дня рождения Н.А. Добролюбова, 31 января того года в нашем городе торжественно открыли памятник земляку) пробудился мой интерес к великому родственнику. Моя бабушка (папина мама) Александра Александровна Рюрикова (по мужу Виноградова) была двоюродной сестрой Николая Александровича. Изучая его жизнь и творчество, я соглашалась с Н.Г. Чернышевского, называвшего Добролюбова гениальным. Строки из предсмертного стихотворения Добролюбова: «… спокоен я душою…, оттого что был я честен» были для них жизненным девизом. Все прошедшие с тех пор сорок лет добролюбовская тема меня не отпускает. При этом она наполняет жизнь новым содержанием, подкидывая уникальную информацию, востребованную в наши дни. Вот об этом мне и хотелось бы рассказать слушателям на встрече «Нижегородская интеллигенция. Вокруг Н.А. Добролюбова. Новое» в библиотеке.





0+