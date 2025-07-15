Евгений Кудельников: «Если удастся реализовать задуманное, Нижний в ближайшие годы войдет в российскую киноиндустрию с оригинальными фильмами и сериалами»

История создания «Злых людей» – это хороший пример для всех, кто в регионах пытается запускать кино. Мы прошли большой путь от задумки до федеральной премьеры. Как мы это сделали? Была сильная идея, максимальная гибкость на всех этапах и объединение усилий по-настоящему заинтересованных людей.

После «Студии Нижний» мы все еще были региональными дебютантами, которые не очень понимают, как вывести сериал на федеральный уровень. Но мы смогли выйти на Институт развития интернета (спасибо правительству за финансирование съемки пилота), объединиться с московской компанией и делегировать им проект. И нет, это не мы такие дураки, которые не справились. Мы разработали настолько большой сериал, что без столичных бюджетов мы бы его не сняли.

После премьеры в «Рекорде» мы собрали фокус-группу в «Кинофактуре» и пересмотрели пилотную версию 2020 года – она до сих пор очень крутая. С качественной графикой, сюжетом и интригой. Тогда мы вложили много сил, и это помогло достойно презентовать проект для жюри ИРИ в Москве. Хотя снимали очень быстро и с небольшим бюджетом. Главное – нижегородский каст с Олегом Шапковым из Драмы (лауреат премии ТОП50 этого года. – Прим. ред.), Александром Тарковским, Александром Сучковым, Полиной Майоровой и не только. Один лишь главный актер Егор Фунтиков (ведущий «Умного атлетизма»), исполняющий богатыря Лыкова, не местный. Музыку для тизера для нас сочинил нижегородский композитор Стас Смирнов. Cнимали на территории «Сормовского завода» и в музее Добролюбова. В Нижнем не так много достоверных интерьеров 19-го века, но нам удалось провести быстрый скаутинг локаций без необходимости строить киногород.