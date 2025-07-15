Евгений Кудельников: «Если удастся реализовать задуманное, Нижний в ближайшие годы войдет в российскую киноиндустрию с оригинальными фильмами и сериалами»

Камера, мотор, вы в 1895 году, город готовится к масштабной ярмарке. Что было дальше, узнали в историческом сериале «Злые люди», снятом по рассказам нижегородского писателя Николая Свечина «Хроники сыска». Поговорили с шоураннером и идейным вдохновителем проекта, режиссером и основателем «Кинофактуры» Евгением Кудельниковым о пятилетней трансформации детектива made in NN – от покупки прав на книгу за тысячу (!) рублей и пилоте с местными актерами до всероссийской премьеры (Нагиев, Рыков, Бычкова!) и открытия нижегородской кинолаборатории.
История создания «Злых людей» – это хороший пример для всех, кто в регионах пытается запускать кино. Мы прошли большой путь от задумки до федеральной премьеры. Как мы это сделали? Была сильная идея, максимальная гибкость на всех этапах и объединение усилий по-настоящему заинтересованных людей.
После «Студии Нижний» мы все еще были региональными дебютантами, которые не очень понимают, как вывести сериал на федеральный уровень. Но мы смогли выйти на Институт развития интернета (спасибо правительству за финансирование съемки пилота), объединиться с московской компанией и делегировать им проект. И нет, это не мы такие дураки, которые не справились. Мы разработали настолько большой сериал, что без столичных бюджетов мы бы его не сняли.
После премьеры в «Рекорде» мы собрали фокус-группу в «Кинофактуре» и пересмотрели пилотную версию 2020 года – она до сих пор очень крутая. С качественной графикой, сюжетом и интригой. Тогда мы вложили много сил, и это помогло достойно презентовать проект для жюри ИРИ в Москве. Хотя снимали очень быстро и с небольшим бюджетом. Главное – нижегородский каст с Олегом Шапковым из Драмы (лауреат премии ТОП50 этого года. – Прим. ред.), Александром Тарковским, Александром Сучковым, Полиной Майоровой и не только. Один лишь главный актер Егор Фунтиков (ведущий «Умного атлетизма»), исполняющий богатыря Лыкова, не местный. Музыку для тизера для нас сочинил нижегородский композитор Стас Смирнов. Cнимали на территории «Сормовского завода» и в музее Добролюбова. В Нижнем не так много достоверных интерьеров 19-го века, но нам удалось провести быстрый скаутинг локаций без необходимости строить киногород.
По Свечину все истории держатся на тандеме молодого сыщика Алексея Лыкова и статского советника Павла Благово. У Кима Дружинина получился легкий развлекательный «Шерлок Холмс» Гая Ричи со звездным составом и неплохим подбором локаций. Особенно круто сняли «натуру» в Костроме.
Самый главный итог нашей пятилетней работы – открытие нижегородской лаборатории кино и сериалов, которая масштабирует кейс «Злых людей». Уже в этом году мы пригласим к участию сценаристов, желающих экранизировать произведения писателей и драматургов России. Если удастся реализовать задуманное, Нижний Новгород в ближайшие годы войдет в российскую киноиндустрию с оригинальными фильмами и сериалами. И люди перестанут уезжать в Москву. Сейчас же всех сдувает. Но в Нижнем кайфово жить и растить детей посравнению со столицей. Там дорого, большие расстояния, нет времени на семью. Люди уезжают из Нижнего вынужденно, потому что не могут найти себе профессиональное применение.
Да, мы все здесь не являемся профессионалами с точки зрения Москвы. И это во многом объективно. Но правда заключается в том, что за профессионализмом московских специалистов часто скрывается отсутствие условий для вдумчивой авторской работы. Ты можешь быть очень профессиональным, серьезным, именитым, но при этом снимать на потоке и иногда выдавать такое, с чего регионы просто смеются и плачут. И такие проекты выходят постоянно, и все они дорогие.
Какое преимущество у Нижнего? У тебя достаточно времени, чтобы прогрессировать. И уже скоро на базе «Кинофактуры» мы будем создавать крутые проекты.
Текст: Анна Горбунова
Фото: Дмитрий Гуричев
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
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Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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