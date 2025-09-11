В выходные занового (или впервые!) знакомимся с объединением «Черный пруд», основанным в 1980-е представителями горьковского андеграунда. «Рекорд» стал самой первой арт-сценой для художников Якова Васильченко, Галины Каковкиной, Наталии Панковой, Николая Сметанина, Сергея Сорокина. На выставке собраны работы, которые «показывают и общность истоков, и уникальность авторских почерков: от советского нонконформизма и авангардных практик до современных поисков и обращений к религиозной образности».



0+

Пискунова, 11/7