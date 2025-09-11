Второй осенний уикенд проводим в компании Смешариков и 4 млн (!) книг, охотясь за городскими деталями и секретами разгульных «Заповедных» под «горячительные» конфеты; а еще с легендами нижегородского арт-андеграунда и в поисках своего внутреннего актера.
Новая выставка в «Рекорде»
В выходные занового (или впервые!) знакомимся с объединением «Черный пруд», основанным в 1980-е представителями горьковского андеграунда. «Рекорд» стал самой первой арт-сценой для художников Якова Васильченко, Галины Каковкиной, Наталии Панковой, Николая Сметанина, Сергея Сорокина. На выставке собраны работы, которые «показывают и общность истоков, и уникальность авторских почерков: от советского нонконформизма и авангардных практик до современных поисков и обращений к религиозной образности».
0+
Экскурсия по «Заповедным кварталам»
12 сентября с 17:30 исследуем исторический район с «усатым котом-экскурсоводом» Антоном Шапко – он поведает о забавах купцов, аристократов и работяг, их любимых местах (трактиры, казенные лавки, питейные!). В конце полуторачасового променада с визитом в усадьбу начала XX века – чаепитие под «конфеты с горячительным содержанием».
18+
Камерный концерт в Арсенале
12 сентября в 20:00 участвуем в электро- и мультимедиа-экспериментах музыканта Aeger Smoothie. Концерт-аудиопутешествие пройдет в пространстве выставки «Мечты о доме» (один из проектов Первой экобиеннале), саундтрек перформанса будут сопровождать макрокадры, которые автор оживил с помощью разных техник коллажирования, параллакса и искажений в глитч-эстетике.
16+
Концерт «СмешBand» в МТС Live Холл
13 сентября в 18:00 оказываемся в мультивселенной «Смешариков» – композиторы и основатели музгруппы Марина Ланда и Сергей Васильев устраивают большой концерт вместе с актерами дубляжа, которые будут озвучивать любимых персонажей прямо на сцене. За исполнение мульт-хитов (каждая песня как представление!) «Баламут и обормот», «Мы не смеемся», «От винта!» отвечает петербуржский джаз-рок-оркестр.
6+
Фотопрогулка с Евгением Шероновым
13 сентября в 12:00 учимся рассказывать фотоистории о городе через детали и фрагменты с пленочным экспертом и охотником за неочевидными ракурсами. Взглянем на улицы Нижнего сквозь его оптику (во всех смыслах!): поснимаем на первый советский крупносерийный фотоаппарат, а после проявим получившиеся кадры в лаборатории Русского музея фотографии.
16+
Открытый урок театральной лаборатории в Кинофактуре
13 сентября с 11:00 до 13:00 разыскиваем в себе лицедея на тренинге нижегородской актрисы Наталии Умрихиной. Она строит образовательную программу по методам театральных мастодонтов Анатолия Васильева и Михаила Чехова. И считает, что главное – дать ученикам-исследователям свободу, а не «дрессировать» их. Следующие занятия пройдут 20 и 21 сентября.
16+
Последние дни работы выставки «Наши двери всегда закрыты» в «Тихой»
В «Тихой» последние дни юбилейной выставки-ретроспективы «Наши двери всегда закрыты» (в честь 10-летия студии-галереи!) с архивными работами 11 резидентов. Среди центральных экспонатов – огромный деревянный «Алтарь» Андрея Оленева, стрит-арт Лены Лисицы, живопись Антона Морокова, Александра Лаврова и Владимира Чернышева по соседству с «Подкрадулями» команды «ТОЙ» и «Бэнтли от мира мусоропроводов» (системой хранения искусства Артема Филатова).
18+
Забавы в «Буфете»
В воскресенье зависаем в любимом арт-кафе – сначала на мастер-классе, а после – на турнире по домино. В 14:00 певица и вокальный терапевт Анастасия Красовская поделится техниками управления собственным звучанием и научит «изолированному контролю мышц голосового аппарата». А в 15:00 боремся за хмельные призы в компании 12 любителей звучно постучать костяшками.
18+
Экскурсия по Ленинской библиотеке
14 сентября в 15:00 «Городские экспедиции» проведут всех желающих в святая святых «главной нижегородской библиотеки» – фондохранилище (около четырех миллионов экземпляров!). Ключ от него – у заведующей отделом периодических изданий Екатерины Коралловой, которая покажет экскурсантам исторический и современный корпуса (в том числе закрытые фонды), а также бывшие классы дворянского института, где сейчас располагаются читальные залы.
0+
Фото: «Заповедные кварталы», Игорь Ушаков, Наталья Умрихина, «Буфет», соц.сети Нижегородской государственной областной библиотеки им. В. И. Ленина, архив редакции.
