«Тихая» за 10 лет!

Зашли на открытие юбилейной выставки студии «Тихая» «Наши двери всегда закрыты»! Показывают больше сотни произведений 11 резидентов, архивные фотографии и документы (есть даже набросок бизнес-плана будущей институции, подписанный маркерами художниками студии!).
На первом этаже разместили главбэнгеры и памятные майлстоуны мастерской: царапающий потолок «Алтарь» Андрея Оленева, специально отреставрированный к выставке объект Александра Лаврова из проекта «Татуировки», хрестоматийную работу по дереву Артема Филатова (до нынешнего дня скрывали от публики), а еще перекочевавший со стены реставрируемого дома стрит-арт Лены Лисицы – альтер-эго художницы Динка, мечтающая о полете на самолете.
Вторая часть выставки проходит в хранилище. Тут можно увидеть живопись Антона Морокова, Александра Лаврова и Владимира Чернышева по соседству с «Подкрадулями» команды «ТОЙ»; и «Бэнтли от мира мусоропроводов» (системой хранения искусства Артема Филатова), в ней лежит папка с названием «Все исчезнет» и рисунком, написанным зеленкой (!), поэтому при каждом открытии работа понемногу выцветает.
Попасть на все экскурсии как всегда можно только по предварительной записи.
Когда: c 20 апреля по 31 августа
Где: Ульянова, 4В
18+
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