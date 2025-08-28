Джаз с балкона, под куполом и на закате, большой кофефест «Салюта», мастер-класс по нейро-арту: чем заняться в Нижнем с 29 по 31 августа

С горечью (а также кислотностью и сладостью) сообщаем вам, что с 10:00 до 21:00 30.08 вам необходимо быть в сквере Свердлова на кофейном фесте «Салюта». Попробуем разобраться в матча-трендах, послушаем профессиональных обжарщиков, поболеем на чемпионате по завариванию дрипов (!), сплетем сумки для наших термосов, поиграем в пинг-понг и фрисби и закупимся на локальном маркете. А после на диджей-сет ktokto, Ladidadida и др. Для тех, кто в кофейной завязке – чайная церемония без всяких церемоний.



0+

ул. Октябрьская