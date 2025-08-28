Джаз с балкона, под куполом и на закате, большой кофефест «Салюта», мастер-класс по нейро-арту: чем заняться в Нижнем с 29 по 31 августа

Проводим выходные поэтично в садике Дома Архитектора, пробуем кофейную экзотику, слушаем Армстронга, Утесова и каверы от солистки «СТРИО» (лауреаты нашего ТОП50!). Рисуем как Миядзаки и смотрим наив-фантазии Вити Повезло в «Терминале А» (последние дни выставки!).
Лекция в Called a Garment
29 августа в 19:00 знакомимся с уличными художниками Никитой Этогде и Никитой Мера – создатели проекта «Нижегородская Чертовщина» (паблик, журнал, а скоро и книга!) поделятся фактами и историями из своих «негласных исследований» города, специфике создания самиздата про локальный стрит-арт. Регистрация здесь.
16+
Джаз в «Планетарии 1»
29 августа в 20:30 слушаем «Филиал Бразилии» (недавно познакомились с бэндом на «Соло на закате»!) – нижегородский квартет (вокал, бас, гитара и барабаны) исполнит джазовую классику и поп в авторской аранжировке.
12+
Проспект Гагарина, 35
Выставка «Бумага. Смешанные техники» в Арсенале
В выходные отправляемся на новую камерную экспозицию (21 концептуальная работа), посвященную бумаге! Художники со всей России переосмыслили базовый медиум через призму графики и пластических превращений. Подробнее о бумажной выставке в нашем материале.
0+
Женский музыкально-поэтический вечер в Доме архитектора
29 августа в 19:00 разбираемся в летнем дворике, о чем говорят (по какому поводу смеются, что слушают и как отдыхают) женщины. За юмор и поэзию вечера отвечает московская актриса Лилия Шайхитдинова (начинала в нашей Драмы!). Все ее дактили и амфибрахии идут в комплекте с «Дамскими пальчиками» – женское трио исполнит «авторские аранжировки известных мелодий разных лет».
16+
Кофейный фестиваль в сквере Свердлова
С горечью (а также кислотностью и сладостью) сообщаем вам, что с 10:00 до 21:00 30.08 вам необходимо быть в сквере Свердлова на кофейном фесте «Салюта». Попробуем разобраться в матча-трендах, послушаем профессиональных обжарщиков, поболеем на чемпионате по завариванию дрипов (!), сплетем сумки для наших термосов, поиграем в пинг-понг и фрисби и закупимся на локальном маркете. А после на диджей-сет ktokto, Ladidadida и др. Для тех, кто в кофейной завязке – чайная церемония без всяких церемоний.
0+
Мастер-класс в «Территории эмоций» в Швейцарии
30 августа в 15:30 отправляемся в путешествия по мирам главного выдумщика планеты Хаяо Миядзаки – сначала знакомимся с его знаменитыми замками, птицами, Тоторо и призраками, а потом создаем своих под руководством профессионального иллюстратора.
16+
Коллажный мастер-класс в «Кинофактуре»
30 августа в 18:30 делаем «Кинофактуре» диджитал-коллажи – сначала соберем цифровую композицию онлайн, а после оживим ее нейросетями, превратив все в раскраску, и только потом начнем клеить, собирать и вырезать. Команда пространства уверяет: «Такого у нас еще не было!». И у нас – совершенно точно не было! Ждут всех с телефонами или планшетами для первого этапа арт-упражнений.
0+
Варварская, 32
«Соло на закате» с Настей Кирсановой
31 августа в 19:00 на набережной Федоровского выступит солистка «СТРИО» (лауреат ТОП50 этого года!) в дуэте с пианистом Алексеем Ширяевым. Что будет звучать, точно пока неизвестно, но все это точно звучит как идеальный план на последний летний вечер.
0+
Фестиваль «Музыка балконов»
30 августа в 18:00 на «уличной сцене» хорового колледжа на Минина слушаем солистку Оперного театра (и номинантку «Золотой маски»!) Светлану Ползикову. Она под фортепианно концертмейстера нижегородской консерватории Ирины Денисовой исполнит классические романсы: «Отцвели уж давно хризантемы в саду», «Побудь со мной», «В лунном сиянии» и стихи Пушкина и Толстого на музыку Чайковского и Римского-Корсакова и Рахманинова.
А 31 августа в 18:00 перемещаемся в дом Сироткина (успеваем занять лучшие места перед балконом) и там знакомимся с «Нижегородским диксилендом» (9 участников, сотни концертов!) – в программе Армстронг, Утесов и все в таком духе.
0+
Последний день работы выставки в «Терминале А»
Прощаемся с «Бесконечным летом Вити Повезло» – «наивный сюрреалист» последние дни допускает нас в свои детские миры, а мы учимся «веселиться, мечтать и чувствовать жизнь во всей ее яркости«» как его лучистые слоны-гангстеры, влюбленные цветочки и крокодилы.
6+
Фото: соц.сети «Планетария 1», Дома Архитектора, Салюта, «Территории эмоций», «Кинофактуры», «Музыки балконов», пресс-служба Арсенала и «Терминала А».
