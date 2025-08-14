Финал Pianissimo, фестиваль графики в РМФ, стрит-арт экскурсия, совриск-лекция в FUTURO: чем заняться в Нижнем с 15 по 17 августа

В выходные открываем фестиваль графики в Русском музее фотографии (три выставки!) и проект легенды местной граффити-сцены Никиты Номерза, учимся разбираться в совриске с номинантом премии Кандинского Алексеем Корси, ищем искусство на улицах с директором Института исследования стрит-арта Анной Нистратовой, смотрим импрессионизм в НГХМ и большую регату (70 яхт!) в День города.
15 августа
Фестиваль графики на Музейной набережной
Команда Русского музея фотографии везет в Нижний персональные выставки петербургских «мэтров графического искусства». Это «Печатью слова и штриха» Олега Яхина, где представят серии офортов (и уникальные книги! «Семь смертных грехов», например); Андрей Белле покажет в «Ослепительно черном цвете» кадры Петербурга, Афона, Индии и Италии в уникальной технике гуммимасляной печати (используют камедь, соли хрома и краски). Побываем «На обочине Вселенной» с алхимиком фотоискусства Валентином Самариным, чтобы увидеть фото в авторской технике SANKI, которая демонстрирует «новые возможности серебряной фотографии» и дает возможность «видения другой реальности».
12+
Последние дни работы выставки «Метаморфозы в дереве» в НГХМ
До 17 августа рассматриваем яркие иконы, оммажи, абстрактные и сюжетные панно Инессы и Рашида Азбухановых. Заслуженные художники России привезли в Нижний уникальные работы, выполненные по 400-летней технологии и из уникальных материалов (из алтайского кедра и сусального палладия, например!).
6+
Лекция резидента FUTURO AIR
15 августа в 16:00 учимся смотреть современное искусство с художником, куратором и преподавателем (а еще номинантом «Премии Кандинского») Алексеем Корси. Сейчас он в арт-дрейфе по Нижегородской области – на лекции узнаем о его исследовании и изучим «историю возникновения современного искусства через эволюцию отношения к медиуму произведения и непростых отношениях между формой и смыслом».
18+
16 августа
Стрит-арт-экскурсия от Анны Нистратовой
16 августа в 16:00 исследуем город на предмет уличного искусства с Анной Нистратовой, директором Института исследования стрит-арта и составителем книги «365 уличных посланий», по которой и будем ориентироваться на маршруте. Вместе поищем старые и только-только появившиеся работы на отрезке от Започаинья до улицы Дальняя.
18+
Заключительные концерты летнего Pianissimo в Пакгаузах
В пятницу и субботу завершаем любимый фортепианный фестиваль виртуозно: 15 августа в 19:00 слушаем Рахманинова, Дебюсси и Скарлатти в исполнении лауреата конкурса им. Рубинштейна в Дюссельдорфе и участника голландских «Зимних вечеров на Амстеле» Александра Доронина. 16 августа в 19:00 встречаем на сцене выпускника Государственной консерватории им. Винченцо Беллини в Италии с Бахом, Метнером и Шубертом.
12+
Финал фестиваля «Русская река» в Павлово
16 августа завершаем культурные выходные «Муром в Павлове» – фестиваль на Оке встретит ремесленной ярмаркой, вернисажем местных художников, мастер-классами и лекциями. А в конце – большой праздничный концерт с фолк-шоу, танцами и песнями.
16+
Павлово
«Всероссийская Волжская регата 2025»
В субботу встречаемся у катера «Герой» – там весь День города парад парусов (70 яхт!), гидроциклов, сапов (более 500 участников!) и флайбордов, а главное – соревнования за Кубок Всероссийской «Волжской регаты». Вечером – гонки «Силы ветра» и фейерверк над акваторией.
0+
Выставка Алексея Чернигина в НГХМ
Первая персональная выставка художника-импрессиониста «Перекрестки» в НГХМ включает 40 живописных полотен (в том числе эксклюзивные работы из 2000-х), каждое из которых является частью сложного маршрута – «от камерных, почти интимных размышлений на холсте к масштабным высказываниям общественного звучания».
Алексей Чернигин, художник: Город, оживленный перекресток, реки людей текут навстречу друг другу, но не сталкиваются, а смешиваются во встречном движении, где особенно остро чувствуешь одиночество. Оно здесь особого рода, не такое, как в лесу или в открытом море. Это одиночество большого города. Оно огромно, как сам город. Мне интересны темы и события, которые погружают человека в это пограничное состояние, ставят перед выбором, доводят до крайности.
18+
17 августа
Новая выставка Никиты Номерза в «Проекте 56»
17 августа в 18:00 стрит-арт художник и основатель фестиваля уличного искусства «Место» открывает экспозицию с «графикой, живописью на холсте, панно, скульптурой, объектами и инсталляциями». «Время собирать камни» приурочена к выходу сборника Никиты (200 страниц!), где он рассказывает о своих работах с 2013 по 2024 год. «Один из залов будет посвящён фото, документирующим уличные работы, и видеоархивам процесса их создания, которые покажут на большой проекции, подготовленной совместно с командой dreamlaser».
16+
Новая выставка в «Академии Маяк»
Изучаем искусство и жизнь атомных городов в фотографиях из ядерных лабораторий и по биографиям художников и ученых. «Сложная смесь» – специальный проект Первой международной Биеннале экологического искусства. В экспозиции работы современных художников из Москвы, Нижнего, Петербурга, Дубны и не только.
От команды проекта: На первый план выставки так или иначе выходят отношения индустрии с природой — и с местной, и с природой вообще, и с природой вещей. Название выставки “Сложная смесь” отчасти относится и к описанию населения в промышленных городах, и к сложной странной жизни, которую жили люди, работавшие в строго охраняемых, режимных предприятиях, и при этом остававшиеся свободными, творческими мыслящими людьми.
18+
Книжный фестиваль «Смена» в Выксе
16 и 17 августа скупаем книги без магазинных наценок от издательств со все страны, среди участников, например, «Альпина», «Белая ворона/albus covrus»,«МИФ», Музей современного искусства «Гараж», «Настя и Никита», «Самокат», Ad Marginem, A+A, IKSA books, TATLIN, V–A–C Press. А еще идем на лекции (например, от обозревателя «Правил жизни» и «Подписных изданий» Максима Мамлыги), мастер-классы, презентации комиксов, турнирам по шахматам и го. Организатор всего: казанский центр современной культуры «Смена» и выксунское культурное пространством Ex Libris.
0+
Комментарии (0)