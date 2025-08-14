Финал Pianissimo, фестиваль графики в РМФ, стрит-арт экскурсия, совриск-лекция в FUTURO: чем заняться в Нижнем с 15 по 17 августа

Первая персональная выставка художника-импрессиониста «Перекрестки» в НГХМ включает 40 живописных полотен (в том числе эксклюзивные работы из 2000-х), каждое из которых является частью сложного маршрута – «от камерных, почти интимных размышлений на холсте к масштабным высказываниям общественного звучания».



Алексей Чернигин, художник: Город, оживленный перекресток, реки людей текут навстречу друг другу, но не сталкиваются, а смешиваются во встречном движении, где особенно остро чувствуешь одиночество. Оно здесь особого рода, не такое, как в лесу или в открытом море. Это одиночество большого города. Оно огромно, как сам город. Мне интересны темы и события, которые погружают человека в это пограничное состояние, ставят перед выбором, доводят до крайности.



