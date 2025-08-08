«Одиночество большого города огромно, как сам город»: выходим на «Перекрестки», первую в НГХМ выставку нижегородского художника-импрессиониста Алексея Чернигина

Много воздуха и света, подчеркивающие заявленную фотографичность: фигуры и предметы словно пойманы объективом камеры на длинной выдержке. Алексей начинал как график, экспериментировал с гуашью, акрилом, смешанными техниками. «Обожает» акварель с ее «безумной свободой», и в масляной живописи старается сохранить ощущение легкости и раскрепощенности.
В экспозиции 40 картин, большая часть из них написана в последние 5 лет, но есть и работы из 2000-х, некоторые еще ни разу не выставлялись.
Анастасия Чувахлова, куратор выставки: «Каждое произведение, сохраняя свою автономность и концептуальную завершенность, вступает в диалог с соседними работами, порождая новые смысловые контексты. Каждая картина ведет зрителя по сложному маршруту – от камерных, почти интимных размышлений на холсте к масштабным высказываниям общественного звучания, создавая эффект тотального погружения в художественную вселенную мастера. Мне особенно понравилась серия «Холмы Тосканы». На мой взгляд, они напоминают обстановку книги «Дюна». Чувствуется некая фантастичность. Еще особо полюбилась картина «Ветер в парусах». Ее художник написал со своей дочери. Работа получилась очень нежная, трогательная, сказочная. Она напоминает мне Ассоль из произведения Грина».
Понятие «перекресток» для художника – это про пересечение двух реальностей, материальной и духовной, про схождение и расхождение, разделение и объединение, встречу и прощание, и сам человек в его вселенной олицетворяет перекресток:
Алексей Чернигин, художник: «Город, оживленный перекресток, реки людей текут навстречу друг другу, но не сталкиваются, а смешиваются во встречном движении, где особенно остро чувствуешь одиночество. Оно здесь особого рода, не такое, как в лесу или в открытом море. Это одиночество большого города. Оно огромно, как сам город. Мне интересны темы и события, которые погружают человека в это пограничное состояние, ставят перед выбором, доводят до крайности».
Когда: 8 августа – 7 сентября
Где: НГХМ/Искусство ХХ века, пл. Минина и Пожарского, 2/2
18+
