«Одиночество большого города огромно, как сам город»: выходим на «Перекрестки», первую в НГХМ выставку нижегородского художника-импрессиониста Алексея Чернигина

В экспозиции 40 картин, большая часть из них написана в последние 5 лет, но есть и работы из 2000-х, некоторые еще ни разу не выставлялись.

Анастасия Чувахлова, куратор выставки: «Каждое произведение, сохраняя свою автономность и концептуальную завершенность, вступает в диалог с соседними работами, порождая новые смысловые контексты. Каждая картина ведет зрителя по сложному маршруту – от камерных, почти интимных размышлений на холсте к масштабным высказываниям общественного звучания, создавая эффект тотального погружения в художественную вселенную мастера. Мне особенно понравилась серия «Холмы Тосканы». На мой взгляд, они напоминают обстановку книги «Дюна». Чувствуется некая фантастичность. Еще особо полюбилась картина «Ветер в парусах». Ее художник написал со своей дочери. Работа получилась очень нежная, трогательная, сказочная. Она напоминает мне Ассоль из произведения Грина».