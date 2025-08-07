Хаски и Дельфин в «Ракушке», юбилей «Салюта», театр под мостом и на дне бассейна: чем заняться в Нижнем с 8 по 10 августа

Завершаем театральный фестиваль «Специфик» (пушкинскую «Русалку» дают в обезвоженном бассейне!), плетем бусы из рябины и слушаем космический фолк на Артемовских лугах, скупаем свежий и архивный нон-фикшн от Ad marginem, а еще едим именинные бургеры, рассматриваем вензеля на сервизах царской семьи и почтовые артефакты в новой локации Русского музея фотографии.
8 августа
День рождения салона «22»
8 августа в 18:00 празднуем двухлетие проекта и чествуем мастериц ослепительных балаяжей, структурных каре и тонирований. Будем веселиться под диджей-сет резидента «Горьковской» CAMZNAEW, выигрывать подарки в большой партнерской лотерее (FORMA, «Сила ветра», PASTERS!) и встречать секретного гостя.
16+
Фестиваль «Специфик» от ЦТМ
Финал марафона спектаклей в неочевидных городских локациях. С 8 по 10 августа смотрим чеховского «Дядю Ваню» Виктории Печерниковой в усадьбе Рябининой на Ильинской (8 августа в 19:00, 9 и 10 августа в 16:00 и 19:00), «Русалку» Пушкина Екатерины Половцевой в бассейне «Дельфин» (8 августа в 19:00, 9 и 10 августа в 16:00 и 19:00), «Калину красную» Шукшина в яхт-клубе «Ока» под Молитовским мостом (8 августа в 19:00, 9 и 10 августа в 17:00 и 19:00).
В блоке «Эксперимент» смотрим «Физ-ру» Дмитрия Мулькова на спортивной площадке православной гимназии в Университетском переулке (8 августа в 19:00, 9 августа в 16:00 и 18:00, 10 августа в 14:00, 16:00 и 18:00), «Квартал, скрытый в листве» Никиты Васильева в «Красном просвещенце» (9 и 10 августа в 13:00, 15:00 и 17:00), «Случайную» в чайной «Столбы» (9 и 10 августа в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00).
А 8 августа в 19:00 команда фестиваля предлагает обсудить все увиденное в тайном саду «Цейлона» – под диджей-сет ARTVOL, спешелы шеф-бармена Юрия Тихонова и гриль от концепт-шефа Ильи Васильева.
от 16+
Экофестиваль в Артемовских лугах
С 8 по 10 августа отдыхаем (и выдыхаем!) на «одном из ведущих фестивалей современного фольклора в России» – команда «АртЛугов– 2025» приготовила для нас много аутентичной музыки (в лайнапе 30 коллективов!), перформансы, воркшопы, духовные и арт-практики. Например, будем плести бусы из рябины, блуждать по тропе здоровья и смотреть спектакль ПТИПТИХ Павла Анохина под живую музыку от группы «Ветер Фанга».
0+
Концерт Дельфина в «Ракушке»
8 августа в 19:30 идем на новое шоу с обновленными версиями суперхитов и новыми вещами из последнего альбома «ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ». Перед концертом «первого успешного российского инди-артиста» и ценителя Хемингуэя читаем эксклюзивное интервью «НН.Собака.ru» – там о свежей пластинке, отношениях со своими песнями и тяжелом люксе. Всем «Любовь» и «Весна»!
16+
9 августа
Фестиваль «по краям» в «Терминале А»
Издательство Ad marginem устраивает большую книжный фест – почти вся литература о философии, науке, искусстве, современной культуре от 100 до 500 рублей. Также команда устраивает для нижегородских читателей лекции (Филатов, Кравченко, Ковальски!) и обмен книжками, пластинками, дисками и аудиокассетами.
0+
Юбилей бургерной «Салют» в парке Свердлова
9 августа с 12:00 празднуем 10-летие «Салюта» сочно и с приятным хрустом.Обещают баловать грилем от шефа и спешлами от команды Salut! Specialty Coffee. До – нагуливаем аппетит на йоге от FORMA и активностях «Силы ветра». В праздничном лайнапе – диджей-сет от основателя заведения Сергея Уханова (!), выступление инди-поп бэнда «Бюро» и др. А еще сюрпризы от Т2: лимонад-пойнт, мастер-класс по кастомизации одежды и ИИ-стелла, где каждый может сгенерировать себе уникальный лайкоемкий контент.
0+
День физкультурника на стадионе «Нижний Новгород»
9 августа с 11:00 до 15:00 на площадке «Спорт-порт» празднуем День физкультурника. Организаторы обещают турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам и не только. Также на площадке будет отдельная зона с мастер-классами от Нижегородской школы скейтбординга и Центра обучения горнолыжному спорту и сноуборду «На Слуде». А еще можно будет попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО.
0+
10 августа
Концерт «Хаски» в «Ракушке»
10 августа в 19:30 слушаем хиты («Панелька», «Пуля-дура», «Бит шатает голову»!) и новые треки в декорациях свадебного разгула – Хаски везет нам crazy show «Фестиваль отмены». Ждем драйвового, не всегда понятного, но самобытного представления от «главного пройдохи русского рэпа».
16+
Первый почтовый фестиваль в РМФ
10 августа открываем новый филиал Русского музея фотографии с размахом. С 12:00 изучаем старый город через оптику коллажистов (работы от 60 финалистов опен-колла со всей страны), скупаем авторские открытки на мейл-арт-маркете, осваиваем скоропись и слушаем исторические рассказы краеведа Антона Марцева.
0+
Новая выставка в Усадьбе Рукавишниковых
В экспозиции гербов и монограмм «Старинных букв переплетенье» команда Нижегородского музея-заповедника собрала свадебные сервизы старших сыновей Николая, стул Ольги Шереметевой, стеклянные кубок и графин XVIII века с вензелями Елизаветы I и Екатерины II. Всего представлено 70 уникальных экспонатов, каждый из которых, по словам директора НМЗ Юрия Филиппова, «своеобразный ключ к пониманию жизни и ценностей тех, кто владел ими, позволяющий нам лучше понять наше наследие и место в нем».
6+
Фото: cалон «22», пиар-служба «Специфика», Артемовские луга, архив Дельфина, пиар-служба Ad marginem, соц. сети Хаски, НМЗ, архив редакции.
