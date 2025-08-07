Хаски и Дельфин в «Ракушке», юбилей «Салюта», театр под мостом и на дне бассейна: чем заняться в Нижнем с 8 по 10 августа

Финал марафона спектаклей в неочевидных городских локациях. С 8 по 10 августа смотрим чеховского «Дядю Ваню» Виктории Печерниковой в усадьбе Рябининой на Ильинской (8 августа в 19:00, 9 и 10 августа в 16:00 и 19:00), «Русалку» Пушкина Екатерины Половцевой в бассейне «Дельфин» (8 августа в 19:00, 9 и 10 августа в 16:00 и 19:00), «Калину красную» Шукшина в яхт-клубе «Ока» под Молитовским мостом (8 августа в 19:00, 9 и 10 августа в 17:00 и 19:00).



В блоке «Эксперимент» смотрим «Физ-ру» Дмитрия Мулькова на спортивной площадке православной гимназии в Университетском переулке (8 августа в 19:00, 9 августа в 16:00 и 18:00, 10 августа в 14:00, 16:00 и 18:00), «Квартал, скрытый в листве» Никиты Васильева в «Красном просвещенце» (9 и 10 августа в 13:00, 15:00 и 17:00), «Случайную» в чайной «Столбы» (9 и 10 августа в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00).



А 8 августа в 19:00 команда фестиваля предлагает обсудить все увиденное в тайном саду «Цейлона» – под диджей-сет ARTVOL, спешелы шеф-бармена Юрия Тихонова и гриль от концепт-шефа Ильи Васильева.



от 16+