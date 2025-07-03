«Выкса-фестиваль», открытие Pianissimo, сбор фэшн-экспертов в «Рекорде»: чем заняться в Нижнем с 4 по 6 июля

В эти выходные закупаем научпоп и классику на гаражке МИФа, изучаем локальное брендопостроение на форуме модной индустрии, слушаем Баха и Шопена в исполнении лучших молодых пианистов мира, идем на хоррор-премьеру в ЦТМ, тренируемся с видом на Волгу (и бриошью!), а после – на речную выставку в «Терминале А». Еще успеем про соблазнительный модерн Климта поговорить, прогуляться с Димой Четыре по Федоровского и доехать до Выксы – там Бонд с кнопкой, Хадн дадн, квартирная биеннале и большая часть арт-тусовки города и страны!