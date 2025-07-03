«Выкса-фестиваль», открытие Pianissimo, сбор фэшн-экспертов в «Рекорде»: чем заняться в Нижнем с 4 по 6 июля

В эти выходные закупаем научпоп и классику на гаражке МИФа, изучаем локальное брендопостроение на форуме модной индустрии, слушаем Баха и Шопена в исполнении лучших молодых пианистов мира, идем на хоррор-премьеру в ЦТМ, тренируемся с видом на Волгу (и бриошью!), а после – на речную выставку в «Терминале А». Еще успеем про соблазнительный модерн Климта поговорить, прогуляться с Димой Четыре по Федоровского и доехать до Выксы – там Бонд с кнопкой, Хадн дадн, квартирная биеннале и большая часть арт-тусовки города и страны!
4 июля
Гаражка от МИФа в Доме Архитектора
С 4 по 6 июля скупаем книги (по издательским ценам!) – в честь своего двадцатилетия МИФ устраивает большой маркет. Кроме чтива о культуре, психологии, бизнесе (и не только!) отравляемся на гаражку за лекциями. Например, от иллюстратора Марины Соловьевой и основательницы книжного магазина «Чарли» Анны Кадиковой.
6+
Форум модной индустрии в «Рекорде»
3 и 4 июля слушаем о внутреннем мире и тайной жизни локальных фэшн-брендов, визуальных концепциях и других аспектах индустрии моды. На форуме Института Beinopen и сервиса «Долями» лекции, дискуссии и паблик-токи с главредом «НН.Собака.ru» Аленой Зобовой и кастинг директором ЦУМ ДЛТ Ильей Вершининым, лауреатом ТОП50 и основательницей бренда Mashkara Кариной Манжулой и руководителем дизайн-отдела в Gosha Rubchinskiy Екатериной Сычевой. Будут рассказывать, например, о креативных командах, российском моделинге и селебрити-стайлинге. Полный образовательный лайнап здесь.
12+
Прогулка по Набережной Федоровского с Димой Четыре
4 июля в 19:00 изучаем «биографию» одной из главных туристических улиц города с фотографом и городским исследователем, который водит экскурсии по Нижнему уже 9 (!) лет. Расскажет, «как сочетаются лучшие виды города и типовая советская застройка», покажет спрятанную церковь, мозаики и не только.
16+
5 июля
Старт летнего Pianissimo в Пакгаузах
5 и 6 июля открываем любимый фортепианный фестиваль. В субботу в 19:00 слушаем лауреата Международного конкурса Чайковского Джорджа Харлионо из Великобритании (исполнит Баха и Листа). А в воскресенье в это же время – Константина Емельянова, будет радовать мазурками, полонезами, фантазиями-экспромтами Шопена.
12+
ул. Стрелка, 21Ж
Премьера в ЦТМ
4 и 5 июля смотрим «Машку и ТЭС» – cказку-хоррор, где петербургский режиссер Кирилл Люкевич соединяет современный театр, этнографию и мистическое высказывание о нашей реальности: «В основу спектакля легло множество документальных материалов — сказки, былички, песни, предметы, воспоминания… Всё это живёт и копится внутри нас, начиная с первых колыбельных, спетых нам еще в детстве. Порой это похоже на кладовку или бабушкин сервант, где скапливаются чувства, страхи, память, запахи — целый внутренний музей».
18+
Выставка в «Терминале А»
Изучаем фотографии Ксении Инверс на экспозиции «3530». В своих проектах художница из Москвы «обращается к темам антропоцентризма, коллективной идентичности, исторической памяти, экологии, постсоветских трансформаций», а на нижегородской выставке изучает пространство Волги – оттуда и название: 3530 километров — это длина реки. «3530 — это лиминальное пространство между тем, что уже прошло, и тем, что не пришло. Может быть, оно все еще в пути».
0+
6 июля
Тренировка и завтрак в «Темп ВОЗДУХ»
6 июля в 10:00 включаем slow life режим – сначала вместе с командой фитнес-студии FORMA, а после – в компании идеальный бриоши или глазуньи от команды кофейни.
18+
Георгиевский съезд
Лекция Риммы Газе в «Винкульте»
В воскресенье в 18:00 говорим о Густаве Климте, одном из самых известных художников модерна. Волшебник, превращающий женщин в богинь в золоте, мастерски балансирующий между проклятиями и восхищением. С Риммой рассмотрим каждую деталь на спящей «Данае», узнаем, почему «Юдифь» — это настоящий дерзкий вызов в искусстве, и раскроем историю «Золотой Адели» и все тайные символы на культовом «Поцелуе».
18+
«Выкса-фестиваль»
С 4 по 6 июля в «городе удивительных людей» рейвимся, подпеваем и исследуем – в общем, включаем режим «Успеть все». А пока изучаем хайлайты программы: концерты Дайте танк(!), Бонд с кнопкой и Рушаны; хоровой перформанс от musicAeterna и выступление Kedr Livanskiy; спектакль-променад и инсталляции из колоколов.
6+
Выставка в пространстве «Проект 56»
В экспозиции Светланы Носовой акварель, тушь, масло и гектография (особый способ получения копий с помощью печатной формы). Здесь пейзажи, этюды, портреты, наброски и законченные картины. «Эта выставка про мои первые шаги, про мои первые пленэрные пробы, первые картины, про первых людей, к которым я подошла с просьбой их нарисовать, про первые мазки и штрихи, какими они были».
16+
Фото: пресс-служба МИФа, Форума модной индустрии, Pianissimo, ЦТМ, Terminal A; Дима Четыре, Cветлана Носова, архив редакции.
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