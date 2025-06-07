«Выкса-фестиваль» объявил программу этого года

Наведаемся в гости к выксунцам, посмотреть на их коллекции совриска, артефакты советских свадеб, «удивительную мебель», а после — на местный рынок, где актеры-импровизаторы разыграют мини-спектакли (персонально для каждого зрителя!) про вещи, собранные на блошках.

Пройдем сквозь инсталляцию из колоколов во дворе Христорождественского храма на хоровой перформанс от musicAeterna.

Станем свидетелями появления триптиха Художника 0331С, который будет высекать статую в граните, выжигать сажей в заброшенном здании, создаст масштабную работу, распыляя краску на фасад с помощью огнетушителя.

А в самый первый вечер феста отплясываем на лесных (!) выступлениях Kedr Livanskiy, Коли Редькина, Антона Савенко и DJ Stonik1917 (цветы для дарения уже готовы). И это еще не все!

За обновлениями программы фестиваля можно следить здесь и тут.

Где: Выкса

Когда: 4 – 6 июля

6+