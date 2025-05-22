Совриск в бывшем офисе, «Беги, герой!», театральный фестиваль в Арзамасе и лекция Татьяны Виноградовой: чем заняться в Нижнем с 23 по 25 мая

Открываем новое кофейное место, смотрим кино по сенью Александровского сада, знакомимся с кукольным авангардом, обновляем гардероб в «Кафе 38». И раз уж мы на Рождественской, идем на выставку современных художников в оставленном БЦ. Если вы не среди 20 тыс героических бегунов, которые наводнят в выходные центр, езжайте-ка с ЦТМ исследовать Арзамас, считай, весь город в субботу и воскресенье станет театральными подмостками.
23 мая
Выставка кукол в Доме Архитектора
В эти выходные разглядываем сурового Маяковского, супрематичных барышень и медведей на юбилейной экспозиции авторских кукол и мишек тедди. «Артель нижегородскихъ кукольниковъ» собрала на Верхне-Волжской работы более 20 мастеров, которые вдохновлялись эстетикой русского авангарда.
0+
|Верхне-Волжская набережная, 2
Кино под открытым небом в ПАРК BISTRO
23 мая в 20:00 смотрим «Маску» в окружении лип и кленов на летней площадке pop-up проекта от «Парка культуры» и «Темпа». Проведем вечер в компании взрывного Джима Керри, нашей красоты Кэмерон Диас и бокальчика (двух-трех), например, совиньона под мидии в томатном соусе (его воздушество Майло оценил бы!).
12+
|Александровский сад
Лекция в усадьбе Гусевых в «Заповедных кварталах»
23 мая в 19:00 узнаем, как, с кем и где нижегородцы любили фотографироваться полтора века назад. Краевед и ведущий встречи Антон Марцев проспойлерил нам немного: граждане позажиточнее ангажировали ателье Максима Дмитриева, но многие уже снимались у себя дома, заимев собственную фототехнику.
12+
|Славянская, 4
24 мая
Открытие кофейни «Бюро»
В 17:30 начинаем чилл-открытие нового кофейного пит-спота на Алексеевской. Будут угощать шампанью и праздничными спешелами, а развлекать — раскладами таро, подарками и уличными танцами под диджей-сет Маши Малибу.
18+
|Алексеевская, 8
Ярмарка-фестиваль MUZA FASHION DAY в «Кафе 38»
24 мая с 12:00 до 21:00 планируем шопинг на маркете 20 (!) локальных брендов – от RUSSKIYE и KSI KSI до Le Challe и MUA. И параллельно образовываемся на лекциях от профессора кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяны Виноградовой (с ней «прогуляемся» по старому Нижнему), доцентом нижегородской Вышки Нелли Борышневой (расскажет о великом и ужасном парфюмере в романе Патрика Зюскинда и экранизации Тома Тыквера), заведующей отделом зарубежного искусства НГХМ Натальей Свириной (заведет разговор о Сальвадора Дали!) и не только.
0+
Рождественская, 38
Выставка «Маленький человек» в «Пирсе»
В субботу путешествуем по большой экспозиции от 17 (!) художников со всей страны в пространстве закрытого бизнес-центра на Рождественской. Куратор и художница Полина Стриж вместе с объединением «Аллигаторы» (студенты и выпускники Школы Родченко) предложили авторам исследовать образ «маленького человека». Так, на белых стенах появилась геометричная графика, на подоконниках возникли радужные Пакгаузы с собором Александра Невского, а один из офисов вообще превратился в хтонь-чащу, которую охраняет пес куратора. Выставка открыта до 15 июня. Вход свободный, по регистрации.
16+
|Рождественская, 49Б («Пирс» (вход со стороны набережной))
25 мая
Фестиваль «Из области» в Арзамасе
В выходные мчим в город 33 церквей — там ЦТМ устраивает театрально-краеведческий фест. Покажут пять экспериментальных постановок от ведущих режиссеров, драматургов и художников. Будем гулять вместе с актерами, переквалифицировавшимися в экскурсоводов, и отправимся в сентиментальное путешествие по местам с историей и воспоминаниям местных. Подробнее в нашем материале.
12+
Акулья стая в «Рекорде»
Автор хищного проекта АлюмАрт создает уникальные объекты (в том числе интерьерные) из переработанного алюминия и предпочитает сохранять инкогнито. Подробнее о выставке в нашем материале.
0+
|Пискунова, 11/7
Полумарафон «Беги, герой»
В эти выходные у всех два пути – бежать 5, 10 или 21,1 км или поддерживать 20 тысяч (!) отважных раннеров на дистанции. Благотворительный забег стартует у стадиона «Нижний Новгород» и охватывает почти весь исторический центр. Подробнее здесь.
14+
Фото: Юлия Безаева, архив Антона Марцева, соц.сети «Бюро», Нина Минчёнок, пресс-служба «Из области», КристинаТрубицына, архив редакции
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