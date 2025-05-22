Совриск в бывшем офисе, «Беги, герой!», театральный фестиваль в Арзамасе и лекция Татьяны Виноградовой: чем заняться в Нижнем с 23 по 25 мая

24 мая с 12:00 до 21:00 планируем шопинг на маркете 20 (!) локальных брендов – от RUSSKIYE и KSI KSI до Le Challe и MUA. И параллельно образовываемся на лекциях от профессора кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяны Виноградовой (с ней «прогуляемся» по старому Нижнему), доцентом нижегородской Вышки Нелли Борышневой (расскажет о великом и ужасном парфюмере в романе Патрика Зюскинда и экранизации Тома Тыквера), заведующей отделом зарубежного искусства НГХМ Натальей Свириной (заведет разговор о Сальвадора Дали!) и не только.



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Рождественская, 38