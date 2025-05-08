За кофе по-нижегородски в «Заповедные», по Сормово с Димой Четыре, на танцы от Volga Champ, о «Победе» в Арсенале: чем заняться в Нижнем с 8 по 11 мая

Изучаем центр, Сормово, стрит-арт с Димой Четыре, который уже 9 лет разгуливает с экскурсиями по Нижнему, потчуем себя историческим кофе от писателя и гастроэнтузиаста в усадьбе Гусевых, а потом на танцы, в городе Volga Champ – один из крупнейших танцевальных ивентов Европы. Еще в планх: лекция о вине в живописи, туса с петербуржцами в Cargo Cult и выставка о легендарном авто в Арсенале.