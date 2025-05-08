За кофе по-нижегородски в «Заповедные», по Сормово с Димой Четыре, на танцы от Volga Champ, о «Победе» в Арсенале: чем заняться в Нижнем с 8 по 11 мая

Изучаем центр, Сормово, стрит-арт с Димой Четыре, который уже 9 лет разгуливает с экскурсиями по Нижнему, потчуем себя историческим кофе от писателя и гастроэнтузиаста в усадьбе Гусевых, а потом на танцы, в городе Volga Champ – один из крупнейших танцевальных ивентов Европы. Еще в планх: лекция о вине в живописи, туса с петербуржцами в Cargo Cult и выставка о легендарном авто в Арсенале.
8 мая
Прогулки с городским исследователем Димой Четыре
Все праздники отмечаем день рождения проекта Progulkah – вот уже 9 лет уличный фотограф и блогер открывает нижегородцам и туристам необычные городские локации, «от классических улиц до пыльных промзон». С четверга по воскресенье будем исследовать «Заповедные кварталы», Пискунова, Старое Канавино, Ярмарку и Черниговскую с Гребешком. Всего в программе 15 (!) маршрутов. В честь праздника Дима подготовил премьерные экскурсии по площади Лядова и Минина. Для еще не вполне искушенных урбанистов хиты – стрит-арт, Сормово, ознакомительная прогулка со стартом от Чкаловской лестницы. Вход по традиции фри донейшен. Записаться можно здесь.
6+
|по всему городу
Лекция про вино в живописи от Сабины Мельник
8 мая в 19:00 встречаемся поговорить о питейной культуре и эно-символах на портретах, в натюрмортах и пейзажах великих художников. Узнаем, как вино стало важной частью быта (спойлер: когда люди перешли от кочевого образа жизни к оседлому). Дегустация не входит в стоимость, но можно дополнить вечер бокальчиком от сомелье Ribs. Подробнее о лекции здесь.
16+
|Белинского, 61 к.1
9 мая
Volga Champ
Все выходные на танцевальном фесте лауреатов ТОП 50 Юли и Жени Байбик вместе с 7000 топовых артистов со всей страны. Cреди судей хореограф «Танцев на ТНТ» Катя Решетникова, основатель Loomine Union Аня Тарасенко и вог-легенда Наташа Мафия. Дивимся мастерству и музыкальности на батлах совсем бэйби-дэнсеров, юниоров и профи, следим за шоукейсами и демонстрируем возможности собственного опорно-двигательного аппарата на мастер-классах и афтепати под биты Camznaew, Baybik, Dreamy и Леши Миронова из AVG. Репортаж с зимнего чемпа здесь.
0+/18+
|МТС Live Холл (Октябрьская пл., 1), Milo Concert Hall (Родионова, 4)
Сеты в «Селедке и кофе»
В эту пятницу в 22:00 главная штаб-квартира стиля, отборного саунда и городских красавцев снова примет в свои объятия всех охочих до веселья и кутежей. В проверенном годами и тысячами ног лайнапе – диджей Shelkovaya, Post Dream и EDMN.
18+
|ул. Рождественская, 19
10 мая
Кофейная лекция в «Заповедных кварталах»
10 мая в 12:00 вместе с профессиональным дегустатором и гастроэнтузиастом Юрием Поповым попробуем бодрящий напиток (варят по-старинному!) под исторические беседы о традициях и обычаях приготовления и распития. Будем греться и кофейничать в обновленной усадьбе Гусевых, ровно как ее экс-жилец, дворянин Цеслав Лисовский, потому в программе, помимо прочего, кофе «по-польски», а еще гадания на кофейной гуще!
12+
|ул.Славянская, 4
Тусовка во дворе Cargo Cult
10 мая в 22:00 приветствуем северных авангардистов. Прямиком из Петербурга группа TAPENIGHT везет «бойкий бэк-ту-бэк с эталонным электро». На подхвате родная VOLNA с шоукейсом и все-все-все из творческого объединения SHTEKER.
18+
|ул. Почаинская, 17ж
11 мая
Лекция в НГХМ
11 мая в 12:00 особняке на Верхневолжской рассматриваем бабочек и рептилий на барочных полотнах Питера Рубенса, Франса Снейдерса и Отто Марсеуса ван Скрика. Узнаем у научного сотрудника музея Маргариты Левашовой, зачем оживлять картины представителями фауны, а еще «увидим, как изображения рынков и прилавков передают атмосферу изобилия и богатства и демонстрируют внимание художников к деталям».
6+
|Верхневолжская набережная, 3
Выставка «Биография Победы» в Арсенале
9 мая стартует экспозиция-ретроспектива о подвиге горьковчан и жителей Соцгорода, создавших легендарный автомобиль и «воплощение надежды и новой жизни» ГАЗ М-20 «Победа»: «это история о том, как мечты о мирной жизни помогли преодолеть все трудности войны». Один из центров выставки от Анны Гор – аудиоспектакль «Страничка на память» (по мотивам детского календаря 1943 года), который переносит зрителей в будни 1930–1950-х годов.
0+
|Кремль, 6
Фото: Дима Четыре, «Селедка и кофе», «Заповедные кварталы», SHTEKER, Русский музей фотографии и Бородина И.В., архив редакции
Комментарии (0)