«Пол – это лава», что на самом деле это значит, мы поняли на юбилейном (10 лет!) танцевальном чемпионате Volga Champ 2025. Все и правда пламенело (внутри и снаружи) – а разгорелся огонь от искр из-под «форсов», распаленных зрителей на шоукейсах (и их горящих от аплодисментов ладошек), и пронзительного взгляда судей тоже, которые решали, кому достанется победа. А победителей было девять в этот раз. Поймали волнение и трепет танцоров, подглядели за ритуалами перед выходом, запечатлели самые яркие моменты командных и соло выступлений – все здесь, в нашем большом репортаже.
На протяжении трех дней восемь тысяч зрителей наблюдали за выступлениями лучших танцоров VOLGA CHAMP – одного из самых престижных танцевальных чемпионатов страны. Его организаторы – Евгений Байбик, Юлия Байбик, Глеб Пернаткин (лауреаты премии «ТОП 50» «НН.Собака.ru»). За 10 лет на легендарной сцене побывали победители шоу «Танцы» Кирилл Цыганов (он в этом году судил артистов!), Дима Щебет и Ксения Горячева. Выступали топовые команды страны – от aliens (чемпионы World of Dance) до afro sistaz squad.
Юлия Байбик, сооснователь фестиваля: География «Волги» не имеет пределов – от Екатеринбурга до Краснодара. Приезжают из всех крупных городов без исключения, а также из небольших, где есть локальные комьюнити.
Что нового в этом году? Формат контента. Мы добавили интервью с участниками, судьями, и это получилось очень живо, по-настоящему. Ушли от глянца и показываем настоящие чувства и эмоции, потому что Volga Champ – это про эмоции. Еще мы изменили формат, сделали фестиваль. Часть событий пересекается по датам. Это нововведение помогает танцорам посетить больше мероприятий в свой приезд и не находиться в Нижнем несколько дней просто так, ожидая, например, когда будут выступать профи.
Майская «Волга» всегда самая масштабная: конец танцевального года – артисты показывают результат своей годовой работы. Самое большое количество участников мы принимаем всегда весной. В прошлом году к нам приехали свыше четырех тысяч зрителей. В этом году ожидаем еще больше. В мае всегда самые крутые постановки, самые сильные танцоры. Так что планы масштабные: сделать все, чтобы майский проект прошел гладко и громко (смеется). Цель всегда одна: становиться лучше, чем был в прошлый раз.
Мне кажется, люди – это всегда отражение всего лучшего, что скрыто в тех, кто стоит у истоков. Это мы с Женей. Мы честные, любим танцы больше всего на свете и готовы трудиться ради них без сна 24/7.
Мои краши среди танцоров? В этот раз для меня это Дрон и Андрей Фрульков
На зимнем Volga Champ было восемь номинаций, в том числе babies (до 10 лет), ladies show и solo Pro. Среди судей – Аня Тарасенко, Наталья Мафия и Владимир Варнава. Они оценивали номера по четырем критериям: хореография, техника, креативность и внешний вид.
Аня Тарасенко, судья чемпионата: Сцена Волги особенная, здесь чувствуется забота организаторов. Когда ты не погружен в технические аспекты и все сделано для твоего комфортного существования на сцене. А еще хочу отметить уровень танцоров и их подготовки – столько творцов выходят на сцену показывать свое уникальное видение! Очень много вдохновения!
Полина Кочетова, танцор команды âsenplace: Для меня это уже шестая «Волга». Сначала я была там только как зритель, но на последних трех чемпионатах я участник. Два раза выступала на днях Beginners с командой âsenplace (хореограф Ангелина Кузнецова) и один раз удалось выйти в день Pro (хореограф Ангелина Самарина). Очень благодарна этим двум замечательным людям за такую возможность.
В этот раз âsenplace выходила с номером под трек Far Away – Yebba, A$AP Rocky. Трудно сказать, о чем наш танец, так как каждый чувствует его по-своему и закладывает в него какие-то свои переживания и проблемы, от которых мы пытаемся убежать далеко-далеко. Готовились к выступлению три месяца, а на сцене было хорошо и спокойно.
«Волга» – это то место, которое помогает прочувствовать жизнь танцора. Сцена чемпионата – безопасная сцена в том плане, что на ней можно воплотить все, что только возможно в нашем танцевальном мире. На ней ты как дома – без осуждений и паники. Только поддержка близких.
Результаты VOLGA CHAMP 2025
Ladies Show Pro
1. NAKED - Москва
2. HZ DOTZ - Москва
3. JЕНЩИНЫ - Москва
Dance Show Pro
1. 11 - Москва
2. ЗАЗА - Москва
3. JUST AFRO - Краснодар
Solo Choreographer
1. ЗУБ КИРИЛЛ - Москва
2. BOGDAN THE FLAVA - Астана
3. MATÉ - Москва
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