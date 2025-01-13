Юлия Байбик, сооснователь фестиваля: География «Волги» не имеет пределов – от Екатеринбурга до Краснодара. Приезжают из всех крупных городов без исключения, а также из небольших, где есть локальные комьюнити.

Что нового в этом году? Формат контента. Мы добавили интервью с участниками, судьями, и это получилось очень живо, по-настоящему. Ушли от глянца и показываем настоящие чувства и эмоции, потому что Volga Champ – это про эмоции. Еще мы изменили формат, сделали фестиваль. Часть событий пересекается по датам. Это нововведение помогает танцорам посетить больше мероприятий в свой приезд и не находиться в Нижнем несколько дней просто так, ожидая, например, когда будут выступать профи.

Майская «Волга» всегда самая масштабная: конец танцевального года – артисты показывают результат своей годовой работы. Самое большое количество участников мы принимаем всегда весной. В прошлом году к нам приехали свыше четырех тысяч зрителей. В этом году ожидаем еще больше. В мае всегда самые крутые постановки, самые сильные танцоры. Так что планы масштабные: сделать все, чтобы майский проект прошел гладко и громко (смеется). Цель всегда одна: становиться лучше, чем был в прошлый раз.

Мне кажется, люди – это всегда отражение всего лучшего, что скрыто в тех, кто стоит у истоков. Это мы с Женей. Мы честные, любим танцы больше всего на свете и готовы трудиться ради них без сна 24/7.

Мои краши среди танцоров? В этот раз для меня это Дрон и Андрей Фрульков