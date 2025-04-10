Премьера «Лебединого озера», RELEASE CHAMP, «Микки 17» на английском, интенсив по трендвотчингу: чем заняться в Нижнем с 11 по 13 апреля

По Куприну «каждая женщина, которая любит – царица», по глубокому убеждению нашей редакции, каждый кто любит читать уикенд-дайджест «НН.Собака.ru» – властелин своего досуга. Кстати, Куприна в эти выходные дают в арт-клубе «Маяковка, 10» (спектакль о любви по семи рассказам!). Далее, конечно, на «Лебединое озеро» (новая версия от первого солиста Мариинки!), французскую трагикомедию в «Орленке» и дэнс-фест (1,5 тысячи танцоров со всей страны!). Дижестив – лекции про насмотренность, Северную и Южную Кореи и инглиш-клаб в Tago Mago. А в Пакгаузах и ЦЕХе* – последние дни выставок всемирно известных художников!
11 апреля
Лекция по трендвотчингу от «Техзавода» в «Центре 800»
11 апреля в 19:00 тренируем ту самую насмотренность, о пользе которой не первый год нам твердят все стилисты, креаторы и модельеры. Вместе с сооснователем «Станции метро Горьковская» DJ KRAS, сет-дизайнером «НН.Собака.ru» Наташей Скифской, бренд-дизайнером Евгением Земляникиным и шеф-дизайнером Дарьей Кулаковской будем извлекать из скроллинга ленты визуальные ценности и учиться предсказывать тренды. Вдохновение лучшими идеями мира маркетинга, pr и контента, минимум теории, много реальных кейсов – в общем, образцовое powerpoint party.
0+
|ул. Большая Покровская, 20Б
Французское кино в «Орленке»
В «Орленке» начинается неделя французского кино, затеянная вместе с «Альянс Франсез» (до 16 апреля покажут 7 картин!). 11 апреля в 18:00 смотрим фильм открытия – экспрессионистскую трагикомедию «Дочь своего отца», трижды номинанта Каннского фестиваля Эрвана Ле Дюка. По сюжету в духе Мишеля Гондри, у Валери и Этьена рождается дочь, и почти тут же двадцатилетняя супруга решает оставить семью. Этьен скоро привыкнет к жизни отца-одиночки, однако, прошлое его все-таки настигнет, когда дочке стукнет 16-ть. Всем франкофонам и сочувствующим – показывают, конечно, на языке оригинала.
18+
|ул. Большая Покровская, 39
Последние дни работы выставки «Сфумато» в Пакгаузах
Медитативное собрание работ Юрия Купера: живопись, скульптуры и сценография, отсылающие к старым монохромным фотографиям — иллюзия реальности и ощущение ностальгического. Произведения художника можно увидеть в Третьяковке, Эрмитаже, The Metropolitan Museum of Art, Библиотеке Конгресса США и до 13 апреля в Нижнем. Проект создали в коллаборации с московской студией «Сфумато».
6+
|ул. Стрелка, д. 21И
12 апреля
Танцевальный чемпионат RELEASE CHAMP
12 апреля к 9 утра идем на выступления 1,5 тысяч (!) самых перспективных танцоров страны. Хип-хоп, фрейм-ап, электро, контемп, афро – шоу-кейсы от начинающих и про, а также лучших танцевальных команд Нижнего. В числе судей – победитель проекта «Танцы на ТНТ» и лауреат ТОП50 «НН.Собака.ru» Кирилл Цыганов.
0+
|Технопарк «Анкудиновка» (ул. Академика Сахарова, 4)
Финал выставки в ЦЕХе*
До 13 апреля успеваем заполнить галерею кадрами с самой лайкоемкой экспозиции Нижнего. Художник-визуалист Ноэми Шипфер и архитектор-музыкант Таками Накамото работают исключительно с белым светом и особое внимание уделяют звуковому наполнению инсталляций. Франко-японский дуэт NONOTAK и их проект-путешествие LIGHT ISOLATION ведет к разному эмоциональному опыту – на кого-то обрушится шквал рефлексии, другие найдут вдохновение в визуальной монументальности, третьи – в ней же – отыщут успокоение! Подробнее в нашем репортаже.
6+
|ул. Варварская, 32
Постановка «Куприн. Любовь» в «Маяковке, 10»
12 апреля в 19:00 исследуем великую и ужасную любовь в семи рассказах (от «Последнего дебюта» до «Леночки») Александра Ивановича Куприна. Школа актерского мастерства «Истории» представляет биографический спектакль, где в главных ролях играют обычные люди (от бухгалтера до айтишника). Главное что объединит их в этот вечер – любовь. К Куприну, театру, зрителю.
16+
|ул. Рождественская, 10
13 апреля
Лекции в «Черной коробочке»
13 апреля в 18:00 перемещаемся в далекие Северную и Южную Корею. Разберемся в различии двух стран, их туристических и культурных особенностях и близости менталитетов. Магистр политологии Антон Тюмков расскажет о своем путешествии в КНДР, а почетный репортер Korea.net Ирина Филиппова о поездке в Южную Корею. Также в программе лекции: о взрывном феномене южнокорейской культурной волны халлю и философии чучхе – официальной идеологии Северной Кореи («хозяин своего тела и всего мира»). Вход свободный.
0+
|ул. Большая Покровская, 60
Премьера «Лебединого озера» в Театре оперы и балета
С 10 по 13 апреля наблюдаем эмоциональные метания Принца Зигфрида уже не от бесконечной любви к Одетте, но излишней ответственности. Постановка первого солиста Мариинского театра Александра Сергеева! Он не раз танцевал классическую версию Петипа и Иванова, а теперь открыл в своем герое новые грани. Партитуру специально к премьере воссоздали из рукописей Чайковского 1877 года. Услышим самый близкий к изначальной задумке вариант в исполнении оркестра театра под управление дирижера-постановщика и лауреата «Золотой маски» Федора Леднева. Подробнее здесь.
6+
|ул. Белинского, 59
Английский разговорный клуб в Tago Mago
13 апреля в 19:00 идем на показ свежайшего научно-фантастического фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном и Стивеном Ёном в главных ролях. Фильм снял режиссер оскароносных «Паразитов» Пон Джун-хо. Главный герой, колонизируя ледяной мир, то и дело гибнет от лап местных монструозных обитателей, но тут же ловко воскресает в клонированных телах. После показа перейдем на инглиш, поговорим о картине, освоении космоса и не только. Вход – фри донейшен.
18+
|ул. Красная Слобода, 9
Фото: cоц.сети «Техзавода», НГХМ, RELEASE CHAMP, театра оперы и балета, архив редакции
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