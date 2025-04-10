Премьера «Лебединого озера», RELEASE CHAMP, «Микки 17» на английском, интенсив по трендвотчингу: чем заняться в Нижнем с 11 по 13 апреля

По Куприну «каждая женщина, которая любит – царица», по глубокому убеждению нашей редакции, каждый кто любит читать уикенд-дайджест «НН.Собака.ru» – властелин своего досуга. Кстати, Куприна в эти выходные дают в арт-клубе «Маяковка, 10» (спектакль о любви по семи рассказам!). Далее, конечно, на «Лебединое озеро» (новая версия от первого солиста Мариинки!), французскую трагикомедию в «Орленке» и дэнс-фест (1,5 тысячи танцоров со всей страны!). Дижестив – лекции про насмотренность, Северную и Южную Кореи и инглиш-клаб в Tago Mago. А в Пакгаузах и ЦЕХе* – последние дни выставок всемирно известных художников!