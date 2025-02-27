Boulevard Depo, новая «Божественная комедия» в кукольном, монологи Хабенского и Цыпкина: чем заняться в Нижнем с 28 февраля по 2 марта

Встречаем весну под бэнгеры Boulevard Depo и родное техно «Станции метро Горьковская». С дэрэ Franky Bar идем на лекции топовых дизайнеров в «Рекорде», квиз от Called a Garment и интерактивный перформанс Хабенского и Цыпкина (с чудесами!). И, конечно, на выставку Олега Вдовина, премьеру о сотворении мира в кукольном театре и экскурсию по Блиновскому пассажу (обещают посещение БДСМ-студии!).
28 февраля
Квиз в Cg+
28 февраля в 19:30 завершаем месячные празднества по случаю birthday Called a Garment. Будем проверять свои знания о локальном стритвир бренде в формате «Своя игра». Команда CG обещает призы и ультранетворкинг. Скорее занимайте место в комментариях под этим постом.
16+
|ул. Большая Покровская, 20Б
День рождения Franky Bar
Резиденции великого Гэтсби на Звездинке – 12 лет! В пятницу в 22:00 по этому поводу облачаемся в алый (желаемый DC вечера). Увеселения организовывает «арт-директор всего» и резидент STRELKA BAR диджей Misha Gannushkin. Пара порций Old Fashioned за долголетие команды лишними не будут.
18+
|ул. Звездинка, 10В
Концерт Boulevard Depo в Premio Centre
28 февраля в 20:00 в Нижний приезжает рэпер-абсурдист (и почитатель Велимира Хлебникова!) с новым альбомом «ФУТУРОАРХАИКА». Ждем обновленный бум-бэп и сложное электронное звучание. Хитовые вещи тоже обещаны.
18+
|Нижне-Волжская наб., 1В
Концерт в Пакгаузах
28 февраля в 19:00 в концертном зале на Стрелке показывают уникальный «Терезин-квартет» о судьбах заключенных концлагеря Терезиенштадт в Чехии, где содержали всемирно известных деятелей культуры. Постановка включает четыре одноактных балета от четырех современных хореографов на произведения композиторов–узников. Подробнее здесь.
16+
|ул. Стрелка 21Ж
1 марта
«Станция метро Горьковская» в клубе «Найс»
На первую весеннюю тусовку идем к лауреатам премии «ТОП50». С 21:00 начнем поздравлять с 31-летием отца-сооснователя «Горьковчан» Антона Бардина. План мероприятия емко изложен в афише промо-коллектива: «Будем болтать, подводить итоги, пить с локтя и дарить подарки». Нам все подходит.
18+
|ул. Кожевенная, 1А
DESIGN FORUM в «Рекорде»
1 марта c 11:30 погружаемся в мир промышленного дизайна, который окружает нас повсюду: от стиральной машины до самолета. В программе лекции от топовых специалистов студии Артемия Лебедева, «Яндекса» , Школы дизайна НИУ ВШЭ и не только. Например, преподаватель скетчинга в Вышке Таисия Михантьева расскажет про поиск и генерацию большого количества идей в проекте.
0+
|ул. Пискунова, 11/7
Тусовка в Ressource
1 марта в 22:00 запасаемся силами – московский диджей-привоз от группировки Rewind сулит ошеломительно прекрасные биты: уникальный саунд на стыке хауса, поп-музыки и дабстепа, нишевая британская электроника и прочие музыкальные изыски.
18+
|Нижне-Волжская наб., 19к1
2 марта
Интерактивный литературно-театральный проект «Интуиция» в МТС Live Холл
2 марта в 19:00 актер Константин Хабенский, писатель Александр Цыпкин и ведущая артистка МХТ им. Чехова Ольга Литвинова прочтут монологи людей, только что оказавшихся на том свете – о раскаяниях, незавершенных делах и ошибках прошлого (например, о том, как не удосужились снять носки во время последнего секса). Истории подслушивают два ангела, один из них принимает решение, кого отправить обратно к живым, чтобы перепрожить свой последний день. Во время просмотра зрители смогут проголосовать за героя, который вызовет у них наибольшее сочувствие.
0+
|Октябрьская площадь, 1
Выставка Олега Вдовина в «Рекорде»
В проекте «Париж-плацкарт» увидим ранние работы Олега Вдовина из коллекций друзей и супруги Анны Гольдбаум. Его картины находятся во многих частных собраниях в России, Европе и США. Живописные истоки стиля Вдовина берут свое начало из французской школы, а название «Париж-плацкарт» досталось нынешней выставке от знаковой экспозиции художника, проходившей в нулевых. Вход свободный.
0+
|ул. Пискунова, 11/7
Премьера «Божественной комедии»
В эти выходные в театр кукол на Покровке возвращается легендарный спектакль-долгожитель. В 1967 году его впервые поставил в Нижнем драматург и член Союза писателей СССР Юрий Елисеев. 1 и 2 марта в 18:30 увидим пьесу Исидора Штока о сотворении мира, грехопадении, ангелах и людях. Все в простой форме и с юмором.
12+
|ул. Большая Покровская, 39
Экскурсия по Блиновскому пассажу от «Городских экспедиций»
2 марта в 15:15 проберемся в один из самых прогрессивных когда-то доходных домов города. В уникальном для Нижнего здании можно прогуляться по многоуровневым галереями, которые пронзают его насквозь, а еще найти стеклянную крышу (сейчас под ней разместился центр занятости). Побываем в БДСМ-студии (!) в тестовом режиме (без практики) и узнаем о старейшем сообществе Союза художников и молодых мастерских. Поторопитесь, у этой экскурсии часто молниеносный солдаут!
18+
Фото: соц.сети Boulevard Depo, DESIGN FORUM, «Городских экспедиций», пресс-служба Пакгаузов, проекта «Интуиция» и кукольного театра, Анна Гольдбаум.
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