Boulevard Depo, новая «Божественная комедия» в кукольном, монологи Хабенского и Цыпкина: чем заняться в Нижнем с 28 февраля по 2 марта

2 марта в 19:00 актер Константин Хабенский, писатель Александр Цыпкин и ведущая артистка МХТ им. Чехова Ольга Литвинова прочтут монологи людей, только что оказавшихся на том свете – о раскаяниях, незавершенных делах и ошибках прошлого (например, о том, как не удосужились снять носки во время последнего секса). Истории подслушивают два ангела, один из них принимает решение, кого отправить обратно к живым, чтобы перепрожить свой последний день. Во время просмотра зрители смогут проголосовать за героя, который вызовет у них наибольшее сочувствие.



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