«Наша воля к культуре была адекватна нашей воле к жизни»: мировая премьера балета в Пакгаузах

3 и 4 октября в концертном зале на Стрелке показывают уникальный «Терезин-квартет» о судьбах заключенных концлагеря Терезиенштадт в Чехии, где содержали всемирно известных деятелей культуры. Четыре выдающихся хореографа создали балетный квартет на музыку великих композиторов–узников.
Постановка включает четыре одноактных балета — это четыре истории пленников Терезиенштадта, которые авторы рассказывают языком современной хореографии. За нее в «Терезин-квартет» отвечали лауреат Международного и Всероссийского конкурсов Алессандро Каггеджи (читайте наше интервью с ним здесь ), победитель театральной премии «Золотой софит» Александр Сергеев, лауреаты «Золотой маски» Максим Петров и Татьяна Баганова.
Автор идеи и музыкальный руководитель — Алексей Трифонов, художественный руководитель Театра оперы и балета имени Пушкина.
В Терезине, который считали лагерем легкого режима, содержали ученых, литераторов, музыкантов, политиков. Здесь проходили лекции, печатали журналы, ставили спектакли и устраивали выставки. Но со временем заключенных отправляли в лагеря, подобные Освенциму и Дахау.
Виктор Ульман, австрийский и чешский композитор (помещен в Терезиенштадт в 1942 году): «Мы ни в коем случае не сидели, плача и стеная, на брегах рек вавилонских, наша воля к культуре была адекватна нашей воле к жизни...».
Программа:
Павел Хаас. Струнный квартет №3 ор.15 (1938)
Хореограф — Алессандро Каггеджи
Ханс Краса. Струнный квартет ор.2 (1921)
Хореограф — Татьяна Баганова
Гидеон Кляйн. Партита для струнных (1944)
Хореограф — Максим Петров
Эрвин Шульхоф. Пять пьес для струнного квартета (1923)
Хореограф — Александр Сергеев
Четыре балета представляют собой совершенно разные подходы и к языку танца, и к осмыслению сложнейшей темы.
Когда: 3 и 4 октября в 19:00
Где: ул. Стрелка, 21Ж
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