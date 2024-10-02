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Искусство

«Наша воля к культуре была адекватна нашей воле к жизни»: мировая премьера балета в Пакгаузах

3 и 4 октября в концертном зале на Стрелке показывают уникальный «Терезин-квартет» о судьбах заключенных концлагеря Терезиенштадт в Чехии, где содержали всемирно известных деятелей культуры. Четыре выдающихся хореографа создали балетный квартет на музыку великих композиторов–узников. 

Постановка включает четыре одноактных балета — это четыре истории пленников Терезиенштадта, которые авторы рассказывают языком современной хореографии. За нее в «Терезин-квартет» отвечали лауреат Международного и Всероссийского конкурсов Алессандро Каггеджи (читайте наше интервью с ним здесь ), победитель театральной премии «Золотой софит» Александр Сергеев, лауреаты «Золотой маски» Максим Петров и Татьяна Баганова.

Автор идеи и музыкальный руководитель — Алексей Трифонов, художественный руководитель Театра оперы и балета имени Пушкина.

В Терезине, который считали лагерем легкого режима, содержали ученых, литераторов, музыкантов, политиков. Здесь проходили лекции, печатали журналы, ставили спектакли и устраивали выставки. Но со временем заключенных отправляли в лагеря, подобные Освенциму и Дахау. 

Виктор Ульман, австрийский и чешский композитор (помещен в Терезиенштадт в 1942 году): «Мы ни в коем случае не сидели, плача и стеная, на брегах рек вавилонских, наша воля к культуре была адекватна нашей воле к жизни...».

Программа:

Павел Хаас. Струнный квартет №3 ор.15 (1938)

Хореограф — Алессандро Каггеджи

Ханс Краса. Струнный квартет ор.2 (1921)

Хореограф — Татьяна Баганова

Гидеон Кляйн. Партита для струнных (1944)

Хореограф — Максим Петров

Эрвин Шульхоф. Пять пьес для струнного квартета (1923)

Хореограф — Александр Сергеев

Четыре балета представляют собой совершенно разные подходы и к языку танца, и к осмыслению сложнейшей темы.

Когда: 3 и 4 октября в 19:00

Где: ул. Стрелка, 21Ж

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