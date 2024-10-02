«Наша воля к культуре была адекватна нашей воле к жизни»: мировая премьера балета в Пакгаузах

В Терезине, который считали лагерем легкого режима, содержали ученых, литераторов, музыкантов, политиков. Здесь проходили лекции, печатали журналы, ставили спектакли и устраивали выставки. Но со временем заключенных отправляли в лагеря, подобные Освенциму и Дахау.

Виктор Ульман, австрийский и чешский композитор (помещен в Терезиенштадт в 1942 году): «Мы ни в коем случае не сидели, плача и стеная, на брегах рек вавилонских, наша воля к культуре была адекватна нашей воле к жизни...».

Программа:

Павел Хаас. Струнный квартет №3 ор.15 (1938)

Хореограф — Алессандро Каггеджи

Ханс Краса. Струнный квартет ор.2 (1921)

Хореограф — Татьяна Баганова

Гидеон Кляйн. Партита для струнных (1944)

Хореограф — Максим Петров

Эрвин Шульхоф. Пять пьес для струнного квартета (1923)

Хореограф — Александр Сергеев