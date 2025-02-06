18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Огуречный отрыв в Tago Mago, оппозиционная интеллигенция в «Заповедных», рефлексирующие квадроберы в «Кинофактуре»: чем заняться в Нижнем с 7 по 9 февраля

Отправляемся от Tago Mago огуречным экспрессом в лето, усваиваем философию усов, лап и хвоста на постановке «Звериные истории», выжимаем последние соки и краски из главного арт-ивента, катимся с хтонической горки на выставке художницы года по версии Cosmoscow. А потом на неделю кино про киборгов в «Академии Маяк» и в Выксу – изучать устройство местного потустороннего.

7 февраля

Фестиваль огурца в Tago Mago

Представьте себе, представьте себе! Репетиция кьюкомба-рейва, чтобы приезде в Суздаль (и прочие огуречные резиденции) вы знали, что делать. 7 февраля в 22:30 не забудьте про пупырчатый аутфит – пройдет конкурс костюмов, а еще самых оригинальных или больших огурцов. Также обещан кружок рисования на овощах под биты диджеев SISSY и Virtual Machine.

18+
 

ул. Красная Слобода, 9
  

Концерт в «Планетарии 1»

7 февраля в 21:00 учимся перемещаться из наскучившей физической оболочки в поднебесье высоких вибраций под джаз от московских illo.trio. Смелые  клавишные, контрабас и ударные будут обволакивать минимализмом и неоклассикой, а после ободрят пост-роком и попом. Обещают, что «привычные музыкальные формулы обретут совершенно новое, неожиданное звучание, создавая завораживающие и оригинальные звуковые ландшафты».


6+
 

Проспект Гагарина, 35
  

Презентация арт-проекта в Выксе

7 февраля в 18:00 художник Кирилл Гаршин покажет итог работы о загробной космологии моногорода (часть большого цикла «Посмертие»). Последние недели он изучал актуальные вопросы реинкарнации в Выксе и теперь готов поделиться художественно оформленными выводами на этот счет. На выставке «Фотосинтетическое тело» можно будет увидеть масштабное панно (240x280 см!), изображающее болотистый ландшафт, флору и похоронное бюро — важнейшие, по версии автора, пункты вегетативного трансфера здешних душ. Подробнее тут.

16+

Выкса, ул.1 мая, 36
  

 

8 февраля

Последние дни «Арт мира» на Ярмарке

Если вы еще не были в этом необъятном мире совриска, то сейчас самое время (работает до 9 февраля). В цифрах: 11 стран, 410 авторов, 50 тысяч зрителей (предварительно!). В именах: СПИЧ, Гольцева, Феоктистова. В эмоциях: восторг. Про параллельную развлекательную программу не забудьте! Подробнее в нашем материале. 

0+
 

ул. Совнаркомовская, 13/2
  

 

Кинопоказ в «Академии Маяк»

В День российской науки смотрим фильм Юлии Киселевой «Чувственный контакт». Узнаем, как ученые «оживляют» протезы и помогают людям снова ощутить тепло, прикосновение к воде или коже другого человека. «Алексей Транцев и Алексей Мутин лишились рук в результате электротравмы. Спустя годы они виртуозно овладели бионическими протезами, и живут как обычные люди». Картина – хэдлайнер недели научного кино. Подробности и регистрация здесь


12+

Нижне-Волжская набережная, 11, вход 1
  

 

Выставка в Futuro

В галерее на Рождественской открылась выставка Анны Гарт (художница года по версии Cosmoscow'24!). Над проектом «Однажды печаль закончится» команда пространства работала вместе с петербургской галереей Anna Nova. Это первая выставка Гарт в Нижнем. В центре экспозиции – огромная подернутая ржавчиной горка (какая зима, такие и катания). А еще живописные работы и расшитые полотна-манускрипты с таинственным порталом, звездами-высоковольтками и не только.

0+

ул. Рождественская, 6
  

 

9 февраля

Экскурсия по «Заповедным кварталам»

9 февраля в 12:00 открываем любимый район заново с командой «После ареста». «Вспомним, как жила городская окраина в начале XX века, где собиралась оппозиционная интеллигенция, чем занимались и что пели. Экскурсия по судьбам людей, живших на этих улицах». В качестве бонуса – авторская открытка от мастерской «Тепло». 

0+

ул. Короленко, 42
  

Спектакль в «Кинофактуре»

9 февраля в 19:00 отбрасываем квадроберские стереотипы и смотрим «Звериные истории» (постановка основателя театра «Лаборатория» Наталии Умирихиной). Обещают взрыв мозга, рефлексию в квадрате и много философии. Спойлерить не будем, каждый должен прожить истории глубокомысленных хвостатых и ушастых сам. В спектакле несколько новелл, каждая из них – отдельная история «на подумать».

16+

ул. Варварская, 32
  

Авторская экскурсия по выставке Родченко в НГХМ

9 февраля в 15:00 изучаем фотографии глававангардиста вместе с научным сотрудником НГХМ Надеждой Юрасовой. Поговорим о становлении арт-революционера, его уникальных художественных методах и героях произведений (в том числе друзей Родченко!). Подробнее о параллельной программе выставки здесь.

6+

 

Пл. Минина и Пожарского, 2/2
  

Фото: cоц.сети группы illo.trio, Илья Большаков для Futuro, соц. сети спектакля «Звериные истории», архив редакции. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: