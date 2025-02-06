В галерее на Рождественской открылась выставка Анны Гарт (художница года по версии Cosmoscow'24!). Над проектом «Однажды печаль закончится» команда пространства работала вместе с петербургской галереей Anna Nova. Это первая выставка Гарт в Нижнем. В центре экспозиции – огромная подернутая ржавчиной горка (какая зима, такие и катания). А еще живописные работы и расшитые полотна-манускрипты с таинственным порталом, звездами-высоковольтками и не только.



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ул. Рождественская, 6