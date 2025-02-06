Отправляемся от Tago Mago огуречным экспрессом в лето, усваиваем философию усов, лап и хвоста на постановке «Звериные истории», выжимаем последние соки и краски из главного арт-ивента, катимся с хтонической горки на выставке художницы года по версии Cosmoscow. А потом на неделю кино про киборгов в «Академии Маяк» и в Выксу – изучать устройство местного потустороннего.
7 февраля
Фестиваль огурца в Tago Mago
Представьте себе, представьте себе! Репетиция кьюкомба-рейва, чтобы приезде в Суздаль (и прочие огуречные резиденции) вы знали, что делать. 7 февраля в 22:30 не забудьте про пупырчатый аутфит – пройдет конкурс костюмов, а еще самых оригинальных или больших огурцов. Также обещан кружок рисования на овощах под биты диджеев SISSY и Virtual Machine.
18+
|ул. Красная Слобода, 9
Концерт в «Планетарии 1»
7 февраля в 21:00 учимся перемещаться из наскучившей физической оболочки в поднебесье высоких вибраций под джаз от московских illo.trio. Смелые клавишные, контрабас и ударные будут обволакивать минимализмом и неоклассикой, а после ободрят пост-роком и попом. Обещают, что «привычные музыкальные формулы обретут совершенно новое, неожиданное звучание, создавая завораживающие и оригинальные звуковые ландшафты».
6+
|Проспект Гагарина, 35
Презентация арт-проекта в Выксе
7 февраля в 18:00 художник Кирилл Гаршин покажет итог работы о загробной космологии моногорода (часть большого цикла «Посмертие»). Последние недели он изучал актуальные вопросы реинкарнации в Выксе и теперь готов поделиться художественно оформленными выводами на этот счет. На выставке «Фотосинтетическое тело» можно будет увидеть масштабное панно (240x280 см!), изображающее болотистый ландшафт, флору и похоронное бюро — важнейшие, по версии автора, пункты вегетативного трансфера здешних душ. Подробнее тут.
16+
|Выкса, ул.1 мая, 36
8 февраля
Последние дни «Арт мира» на Ярмарке
Если вы еще не были в этом необъятном мире совриска, то сейчас самое время (работает до 9 февраля). В цифрах: 11 стран, 410 авторов, 50 тысяч зрителей (предварительно!). В именах: СПИЧ, Гольцева, Феоктистова. В эмоциях: восторг. Про параллельную развлекательную программу не забудьте! Подробнее в нашем материале.
0+
|ул. Совнаркомовская, 13/2
Кинопоказ в «Академии Маяк»
В День российской науки смотрим фильм Юлии Киселевой «Чувственный контакт». Узнаем, как ученые «оживляют» протезы и помогают людям снова ощутить тепло, прикосновение к воде или коже другого человека. «Алексей Транцев и Алексей Мутин лишились рук в результате электротравмы. Спустя годы они виртуозно овладели бионическими протезами, и живут как обычные люди». Картина – хэдлайнер недели научного кино. Подробности и регистрация здесь.
12+
|Нижне-Волжская набережная, 11, вход 1
Выставка в Futuro
В галерее на Рождественской открылась выставка Анны Гарт (художница года по версии Cosmoscow'24!). Над проектом «Однажды печаль закончится» команда пространства работала вместе с петербургской галереей Anna Nova. Это первая выставка Гарт в Нижнем. В центре экспозиции – огромная подернутая ржавчиной горка (какая зима, такие и катания). А еще живописные работы и расшитые полотна-манускрипты с таинственным порталом, звездами-высоковольтками и не только.
0+
|ул. Рождественская, 6
9 февраля
Экскурсия по «Заповедным кварталам»
9 февраля в 12:00 открываем любимый район заново с командой «После ареста». «Вспомним, как жила городская окраина в начале XX века, где собиралась оппозиционная интеллигенция, чем занимались и что пели. Экскурсия по судьбам людей, живших на этих улицах». В качестве бонуса – авторская открытка от мастерской «Тепло».
0+
|ул. Короленко, 42
Спектакль в «Кинофактуре»
9 февраля в 19:00 отбрасываем квадроберские стереотипы и смотрим «Звериные истории» (постановка основателя театра «Лаборатория» Наталии Умирихиной). Обещают взрыв мозга, рефлексию в квадрате и много философии. Спойлерить не будем, каждый должен прожить истории глубокомысленных хвостатых и ушастых сам. В спектакле несколько новелл, каждая из них – отдельная история «на подумать».
16+
|ул. Варварская, 32
Авторская экскурсия по выставке Родченко в НГХМ
9 февраля в 15:00 изучаем фотографии глававангардиста вместе с научным сотрудником НГХМ Надеждой Юрасовой. Поговорим о становлении арт-революционера, его уникальных художественных методах и героях произведений (в том числе друзей Родченко!). Подробнее о параллельной программе выставки здесь.
6+
|Пл. Минина и Пожарского, 2/2
Фото: cоц.сети группы illo.trio, Илья Большаков для Futuro, соц. сети спектакля «Звериные истории», архив редакции.
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