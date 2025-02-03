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Репортажи

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«Такого количества прекрасного в одном месте я не видела нигде»: люди (и собаки!) «Арт Мира» – 2025

Ярмарка, 11 стран, 410 авторов и, по предварительным подсчетам, 50 тысяч зрителей. Ходили в «Цирк», рисовали на обуви, обзаводились новыми связями в собачьем мире, впитывали красоту, как завещала нам куратор выставки Ксения Федосеева-Царицынская. Делимся!

Марта Марбо

Марта Марбо

Арина Майновская, Анастасия Помкина

Арина Майновская, Анастасия Помкина 

Екатерина Ерохина

Екатерина Ерохина

Татьяна Виноградова

Татьяна Виноградова

Мауро Гавацци

Мауро Гавацци 

Татьяна Гулькова

Татьяна Гулькова 

Обе ноги, не сговариваясь, понесли нас прямо с порога в «Цирк». Создатели проекта поставили себе задачу обратить внимание общества на труд артистов и животных. А еще затронули экзистенциальный кризис циркового «здания».

Марта Марбо

мастер проекта «Цирк»

Эта инсталляция повторяет купол цирка и называется «Карусель». Здесь у нас есть зайцы, потому что они в цирке не выступают. Это символ скорости, бега и заброшенности арены. А вторая инсталляция называется (в переводе с французского) «маленький покинутый цирк». Если мы открываем шторку, то видим, что здесь никого нет, а свет горит.

Илья Спиченков

Илья Спиченков

Юлия Борисенко, Ксения Федосеева-Царицынская

Юлия Борисенко, Ксения Федосеева-Царицынская

Филипп Определяков

Филипп Определяков

Татьяна Козина

Татьяна Козина

Оксана Зайцева

Оксана Зайцева

Елизавета Зубакина

Елизавета Зубакина

Кирилл Мунябин, Оксана Мунябина

Кирилл Мунябин, Оксана Мунябина

Екатерина Глазунова

Екатерина Глазунова

Виктория Арлаускайте, Ринат Саберов

Виктория Арлаускайте, Ринат Саберов

Нашли художества на плащах, кроссовках и корсете (!) Юлии Борисенко, которая вместе с Ильей Спиченковым и студией Firework Custom Филиппа Определякова (оба, кстати, лауреаты нашего ТОП 50!) создали целую коллекцию арт-луков.

Юлия Борисенко

стилист и дизайнер проекта SPICH LULIA FIREWORK

У нас случилась коллаборация художника и дизайнера — мы совместили моду и творчество. Взяли за основу «Королей» Ильи Спиченкова и сделали дроп для 12 девушек-конкурсанток шоу «Краса Нижнего Новгорода - 2024». С Ильей мы подружились в сентябре прошлого года, а сейчас еще объединились с Firework Custom и разработали футболки, кимоно, сумки. Вся коллекция – это такая «одежда ремесленника»: можно увидеть, что она немного запачкана красками.

Сергей Яковлев

Сергей Яковлев

Денис Голубев, Виктория Шаповалова

Денис Голубев, Виктория Шаповалова 

Арина Князева

Арина Князева

Ольга Баулина

Ольга Баулина

Юлия Зудилина с дочерью Венерой

Юлия Зудилина с дочерью Венерой

Евгений Солодкий

Евгений Солодкий

Анастасия Архиреева

Анастасия Архиреева

Светлана Ротару

Светлана Ротару 

Анна Федорова, Сергей Шеботнев

Анна Федорова, Сергей Шеботнев

Елена Моис

Елена Моис

Тамара Петрова

Тамара Петрова

Валерия Щавина, Дарья Сорокина

Валерия Щавина, Дарья Сорокина

Александр Ивасенко

Александр Ивасенко

Кристина Трубицына

Кристина Трубицына

Елена Тринитатская

Елена Тринитатская

В этом году ивент разросся, «Арт Мир» занял сразу два ярморочных павильона: приехали авторы из Италии, Армении, Китая, Белоруссии, Киргизии и африканских стран.

Сергей Яковлев

министр туризма и промыслов Нижегородской области

Судя по сегодняшней живой очереди, гостей выставки будет намного больше, чем в прошлом году. Здесь разные стили: живопись, скульптура, промыслы, новое прочтение культуры — это абсолютно уникальный арт-салон. У «Арт Мира» вообще нет границ, поэтому тема этого года — «Объединение традиций». 

Екатерина Никитина, Сергей Яковлев

Екатерина Никитина, Сергей Яковлев

Нелли Крук

Нелли Крук

Ирина Максакова, Евгения Гольцева

Ирина Максакова, Евгения Гольцева

Марина Маряхина, Ирина Голубкова

Марина Маряхина, Ирина Голубкова

Дарья Любакова

Дарья Любакова

Традиции объединяют художники действительно очень разных направлений: фотография, живопись, портрет, дизайн одежды, инсталляции и проч, и проч! Каждый день на выставке проходят мастер-классы от художников и экскурсии кураторов.

Екатерина Никитина

член совета НКО «Фонд гражданского общества», директор по коммуникациям холдинга «Оргхим»

Проект живет! Мне нравится, что организаторы работают с детьми, проводят мастер-классы и экскурсии. Я хожу на «Арт Мир» раза по три за выставку и все равно не успеваю все посмотреть – такого количества прекрасного в одном месте я не видела нигде.

Марсель

Марсель

Ольга Береста

Ольга Береста

А еще познакомились с Марселем, полностью познавшим искусство быть собакой, как понимаете, не сообщить вам об этой встрече мы не могли.

Выставка открыта до 9 февраля.
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Текст: Юлия Шумкова
Фото: Влад Марцев

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