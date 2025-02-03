«Такого количества прекрасного в одном месте я не видела нигде»: люди (и собаки!) «Арт Мира» – 2025

Ярмарка, 11 стран, 410 авторов и, по предварительным подсчетам, 50 тысяч зрителей. Ходили в «Цирк», рисовали на обуви, обзаводились новыми связями в собачьем мире, впитывали красоту, как завещала нам куратор выставки Ксения Федосеева-Царицынская. Делимся!
Обе ноги, не сговариваясь, понесли нас прямо с порога в «Цирк». Создатели проекта поставили себе задачу обратить внимание общества на труд артистов и животных. А еще затронули экзистенциальный кризис циркового «здания».
Марта Марбо
мастер проекта «Цирк»
Эта инсталляция повторяет купол цирка и называется «Карусель». Здесь у нас есть зайцы, потому что они в цирке не выступают. Это символ скорости, бега и заброшенности арены. А вторая инсталляция называется (в переводе с французского) «маленький покинутый цирк». Если мы открываем шторку, то видим, что здесь никого нет, а свет горит.
Нашли художества на плащах, кроссовках и корсете (!) Юлии Борисенко, которая вместе с Ильей Спиченковым и студией Firework Custom Филиппа Определякова (оба, кстати, лауреаты нашего ТОП 50!) создали целую коллекцию арт-луков.
Юлия Борисенко
стилист и дизайнер проекта SPICH LULIA FIREWORK
У нас случилась коллаборация художника и дизайнера — мы совместили моду и творчество. Взяли за основу «Королей» Ильи Спиченкова и сделали дроп для 12 девушек-конкурсанток шоу «Краса Нижнего Новгорода - 2024». С Ильей мы подружились в сентябре прошлого года, а сейчас еще объединились с Firework Custom и разработали футболки, кимоно, сумки. Вся коллекция – это такая «одежда ремесленника»: можно увидеть, что она немного запачкана красками.
Сергей Яковлев
Денис Голубев, Виктория Шаповалова
Арина Князева
Ольга Баулина
Юлия Зудилина с дочерью Венерой
Евгений Солодкий
Анастасия Архиреева
Светлана Ротару
Анна Федорова, Сергей Шеботнев
Елена Моис
Тамара Петрова
Валерия Щавина, Дарья Сорокина
Александр Ивасенко
Кристина Трубицына
Елена Тринитатская
В этом году ивент разросся, «Арт Мир» занял сразу два ярморочных павильона: приехали авторы из Италии, Армении, Китая, Белоруссии, Киргизии и африканских стран.
Сергей Яковлев
министр туризма и промыслов Нижегородской области
Судя по сегодняшней живой очереди, гостей выставки будет намного больше, чем в прошлом году. Здесь разные стили: живопись, скульптура, промыслы, новое прочтение культуры — это абсолютно уникальный арт-салон. У «Арт Мира» вообще нет границ, поэтому тема этого года — «Объединение традиций».
Традиции объединяют художники действительно очень разных направлений: фотография, живопись, портрет, дизайн одежды, инсталляции и проч, и проч! Каждый день на выставке проходят мастер-классы от художников и экскурсии кураторов.
Екатерина Никитина
член совета НКО «Фонд гражданского общества», директор по коммуникациям холдинга «Оргхим»
Проект живет! Мне нравится, что организаторы работают с детьми, проводят мастер-классы и экскурсии. Я хожу на «Арт Мир» раза по три за выставку и все равно не успеваю все посмотреть – такого количества прекрасного в одном месте я не видела нигде.
А еще познакомились с Марселем, полностью познавшим искусство быть собакой, как понимаете, не сообщить вам об этой встрече мы не могли.
Выставка открыта до 9 февраля.
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Текст: Юлия Шумкова
Фото: Влад Марцев
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