«Такого количества прекрасного в одном месте я не видела нигде»: люди (и собаки!) «Арт Мира» – 2025

стилист и дизайнер проекта SPICH LULIA FIREWORK

У нас случилась коллаборация художника и дизайнера — мы совместили моду и творчество. Взяли за основу «Королей» Ильи Спиченкова и сделали дроп для 12 девушек-конкурсанток шоу «Краса Нижнего Новгорода - 2024». С Ильей мы подружились в сентябре прошлого года, а сейчас еще объединились с Firework Custom и разработали футболки, кимоно, сумки. Вся коллекция – это такая «одежда ремесленника»: можно увидеть, что она немного запачкана красками.