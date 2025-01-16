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Уикенд

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«Хрупкость», «Неработа», финал Pianissimo, «суровая» выставка и роллы со Смирновой: чем заняться в Нижнем с 17 по 19 января

В эти выходные проверяем себя на прочность совриском (Арсенал; 40 + художников со всего мира!), слушаем «Картинки с выставки» от итальянского виртуоза в Пакгаузах, идем смотреть «суровую» живопись Виктора Иванова в НГХМ и на большой книжный фест в «Терминале». Не забываем подкрепиться на гастротуре диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой и вылепить (под игристое!) собственную свечу в Dodici Grill.

17 января

Выставка в Арсенале

На Минина сейчас проходит выставка «Хрупкость», через медиаарт, скульптуру, фотографию, артефакты Древнего и вполне нового мира повествующая о природе хрупкости, которая не ошибка или изъян, а напротив – источник силы. В выставке приняли участие более 40 (!) художников – среди них команда «ТОЙ», Артем Филатов и Алексей Старков. Подробнее здесь. 

6+
 


Кремль, 6
  

Финал фестиваля Pianissimo

17 января в 19:00 в Пакгаузах выступит итальянский пианист Джакомо Менегарди. В свои 24 он уже успел завоевать более 30 наград престижных музыкальных конкурсов, закончить консерваторию Кастельфранко-Венето, дать концерты в Италии, Германии и США. В программе вечера: «Эстампы» Дебюсси, этюд Рахманинова, фантазия Мендельсона и «Картинки с выставки» Мусоргского (композитор посвятил исполнение своему другу художнику и архитектору Виктору Гартману). 

12+
 

ул. Стрелка, 21Ж
  

Стендап на Рождественской

17 января в 19:30 включаем режим активной выработки эндорфинов – опытные комики выйдут на сцену с новым и уже проверенным материалом. Кстати, эти вечера стали одним и самых популярных развлечений у нижегородцев в 2024 году. 

18+
 

ул. Рождественская, 10
  

18 января

Выходные в Театре юного зрителя

18 января в 12:00 нам смотрим спектакль «В стране невыученных уроков» – удивительную историю о двоечнике, который попадает в компьютерную игру и пытается исправить ошибки в домашней работе. Для зрителей постарше – пронзительная комедия «Дон Кихот» по классическому роману Сервантеса. А в воскресенье дважды сыграют «Сказку о потерянном времени», где детей, которые много сидят в гаджетах, злые волшебники превращают в стариков. 
 

ул. Максима Горького, 145
  

 

Гастротур Катерины Смирновой

18 января в 13:00 закусываем 4 видами роллов в «О’суси» рассказы о японских гастротрадициях. Прогуляемся вместе с главредом мультимедиа «НН.Собака.ru» Катериной Смирновой до винного бара Vinedo и продегустируем несколько контрастных вин с лучшим сомелье города по версии премии «Что где есть в Нижнем Новгороде». Подробнее здесь. 

18+

19 января

Мастер-класс в «Кинофактуре»

19 января в 14:00 на мастер-классе по киноколлажу, режем, клеим и слушаем лекцию «о коллажах в кино и кино в коллажах». Обещают, что каждый унесет с собой домой коллажным шедевр собственного изготовления.

15+

ул. Варварская, 32
  

 

Выставка в НГХМ

19 января идем смотреть картины Виктора Иванова, классика советской художественной школы и основателя так называемого сурового стиля. В прошлом году художнику исполнилось 100 лет! В честь юбилея на большой передвижной выставке в Нижнем покажут 80 его произведений (некоторые впервые!). Подробнее здесь. 

6+

 


Кремль, 3
  

 

Мастер-класс Dodici Grill

19 января в 14:00 создаем ароматную свечу вместе с профессионалом. Сначала познакомимся с мастером, потом выберем аромат, отольем и упакуем подарок. Все в сопровождении игристого и закусок от шеф-повара Романа Горяшова.

18+
 

ул. Октябрьская, 14
  

Фестиваль «Неработа» в «Терминале А»

19 января на весь день (с 12:00 до 20:00) зависаем с книжками, совриском, лекциями и не только. В программе книжная ярмарка,  маркет виниловых пластинок Wax.Only, Pussyteen и не только. А еще можно будет посетить встречу книжного клуба «Терминала А» от искусствоведки Софьи Андрющенко, паблик-ток от арт-директора и дизайнерки книг Ad Marginem Олеси Ворониной и открытую запись подкаста «Второе место» от библиотеки ПМ. Не забудьте прикупить работы Яны Серобабиной, Полины Стриж, Вацы, Лины Кордюченко, Веры Ширдиной и других молодых художников. Подробности здесь.

14+
 

Красная Слобода 9А
  

Выставка «Зимние игры» в РМФ

В эти выходные в который раз заканчивается зима (судя по прогнозу) и заканчивает свою работу фотовыставка «Зимние игры» в РМФ. В экспозиции десятки эксклюзивных снимков, которые были сделаны в снежном Горьком середины прошлого века. Лыжные гонки, новогодние гуляния и другие зимние забавы в объективе классиков уличной фотографии: Нисона Капелюша, Владимира Войтенко, Виктора Бородина, Владилена Изволенского, Олега Ярчевского.

0+

ул. Пискунова, 9А

  

Фото: соц.сети Stand Up Club NN, пресс-службы ТЮЗ и НГХМ, stock.adobe.com

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