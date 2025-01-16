«Хрупкость», «Неработа», финал Pianissimo, «суровая» выставка и роллы со Смирновой: чем заняться в Нижнем с 17 по 19 января

19 января на весь день (с 12:00 до 20:00) зависаем с книжками, совриском, лекциями и не только. В программе книжная ярмарка, маркет виниловых пластинок Wax.Only, Pussyteen и не только. А еще можно будет посетить встречу книжного клуба «Терминала А» от искусствоведки Софьи Андрющенко, паблик-ток от арт-директора и дизайнерки книг Ad Marginem Олеси Ворониной и открытую запись подкаста «Второе место» от библиотеки ПМ. Не забудьте прикупить работы Яны Серобабиной, Полины Стриж, Вацы, Лины Кордюченко, Веры Ширдиной и других молодых художников. Подробности здесь.



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