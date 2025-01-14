«Суровая» живопись Виктора Иванова

18 января в НГХМ идем смотреть картины Виктора Иванова, классика советской художественной школы и основателя так называемого сурового стиля. В прошлом году художнику исполнилось 100 лет! В честь юбилея на большой передвижной выставке в Нижнем покажут 80 его произведений (некоторые впервые!).
НГХМ: «Экспозиция начинается с крымских работ 1947 года, периода послевоенной художественной практики молодого живописца. 1950-1960-е годы представлены холстами, привезенными из зарубежных поездок и отразившие впечатления художника о людях, быте, природе экзотических стран (Мексика, Куба, Египет)».
Творческий метод художника связан с идеями «шестидесятников», он «последовательно работал в традициях русской реалистической школы живописи», вдохновлялся будничной жизнью и стремился к монументальности. В начале 1960-х годов оказался в авангарде поколения «сурового» стиля, которое хотело рассказать о времени через новые подходы и формы изобразительности.
Русский музей: «Главный образ на полотнах Виктора Иванова – это человек, который, согласно канону «сурового стиля», находится вне пафоса победы и триумфа, вне социальной иерархии, вне идеализированных эталонов. Человек обычный, человек простой. Человек, который органично вписан в свою естественную действительность».
Картины Иванова находятся в крупнейших российских музейных собраниях (Третьяковская галерея, Русский музей) и многих региональных музеях.
Когда: c 18 января по 16 марта
Где: Кремль, 3
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