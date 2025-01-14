«Суровая» живопись Виктора Иванова

Творческий метод художника связан с идеями «шестидесятников», он «последовательно работал в традициях русской реалистической школы живописи», вдохновлялся будничной жизнью и стремился к монументальности. В начале 1960-х годов оказался в авангарде поколения «сурового» стиля, которое хотело рассказать о времени через новые подходы и формы изобразительности.