Спиритический спектакль в ЦТМ, молодой гений на открытии Pianissimo, изба и каток в Манеже: чем заняться в Нижнем Новгороде с 20 по 22 декабря

Без паники, подарки купите, отдохнуть успеете – вот вам инструкция: приодеться и попасть в виш-лист дорогих-любимых можно на маркетах в усадьбе Лелькова и в креативном пространстве на Покровке. Зарядиться новогодним настроением предлагаем в Манеже и ЦТМ – сначала путешествие вглубь истории русских празднеств, потом сказочное представление. Финал уикенда можно оставить для рефлексий, о времени с Верой Ширдиной и ее арт-экспериментами над металлами и художником-передвижником (куда он только не передвигался) Федором Конюховым.