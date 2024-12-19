Спиритический спектакль в ЦТМ, молодой гений на открытии Pianissimo, изба и каток в Манеже: чем заняться в Нижнем Новгороде с 20 по 22 декабря

Без паники, подарки купите, отдохнуть успеете – вот вам инструкция: приодеться и попасть в виш-лист дорогих-любимых можно на маркетах в усадьбе Лелькова и в креативном пространстве на Покровке. Зарядиться новогодним настроением предлагаем в Манеже и ЦТМ – сначала путешествие вглубь истории русских празднеств, потом сказочное представление. Финал уикенда можно оставить для рефлексий, о времени с Верой Ширдиной и ее арт-экспериментами над металлами и художником-передвижником (куда он только не передвигался) Федором Конюховым.
20 декабря
Благотворительная барахолка в поддержку фонда «Время РАСсвета»
С 20 до 22 декабря закупаемся эксклюзивным винтажом (и не только!) Все вырученные средства пойдут на реабилитацию детей с РАС. На маркете можно будет найти Gucci, Prada, локальные Tiu brand, Russkiye и другие бренды. А еще более 150-ти позиций представит ателье Алены Ахмадуллиной – цены аж от 500 (!) рублей.
12+
|ул. Большая Покровская, 20Б
Новогодний спектакль в ЦТМ
20 декабря вновь идем на «Тайну старого дома». После этого спектакля никаких сомнений в существовании призраков у вас не останется. Они едва ли не главные герои происходящего на сцене, а сценой здесь становится все пространство театра. Сказочную историю-бродилку о мастере-игрушечнике, его дочери и их доме, наполненном деятельными привидениями, в прошлом году посмотрели более двух тысяч зрителей! Среди авторов: номинант «Золотой маски», выпускник МХАТ и куратор театральной лаборатории для людей с нейроотличиями «ГЭС-2». Подробнее здесь.
6+
|ул. Варварская, 32
21 декабря
Выставка картин Федора Конюхова в НГХМ
В эти выходные совершим экспедицию на экспозицию «Путешествие длиною в жизнь». В Нижнем впервые (!) показывают живопись и графику (всего около 90 работ!), которую путешественник привез из дрейфов по Северному Ледовитому океану. Еще можно будет посмотреть наброски картин, примерить героическую куртку Конюхова и заглянуть в палатку, не раз укрывавшую его от стихий и служившую художественной мастерской.
0+
|пл. Минина и Пожарского, 2/2
Pianissimo в Пакгаузах
21 декабря в 19:00 открываем международный фестиваль фортепианной музыки концертом Цзыюй Шао – лауреата Международного конкурса им. Шопена и золотого медалиста Манхэттенского конкурса. В свои 14 лет (карьеру начал в шесть!) пианист успел выступить в «Карнеги-холл», сыграть с Владимиром Спиковым и Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии. В Нижнем исполнит «Карнавал» Шумана (в первых двух мотивах пьес зашифровано название города Аш, в котором родилась Эрнестина фон Фрикен, невеста композитора), балладу Шопена и сонату Рахманинова. Расписание всех концертов фестиваля можно найти в нашем материале.
12+
ул.Стрелка, 21И
Рождественские чудеса в Манеже
Новая выставка НГХМ посвящена истории празднования Рождества, Нового года, Святок, Крещения и Масленицы в России. Главные экспонаты – крестьянская изба в натуральную величину (!), старинные елочные игрушки, модные аксессуары, книги, посуда для особых случаев, а еще детские и взрослые подарки из собрания «Царского села» и других музеев Санкт-Петербурга, Москвы и не только. А еще есть сюрприз от ЦТМ — иммерсивное представление «За звездой», которое является театральным продолжением экспозиции. Выставка продлится до 16 марта. Подробнее здесь.
6+
|Кремль, 1А
22 декабря
Выставка в Terminal A
Исследуем способы адаптации к новой реальности вместе с художницей Верой Ширдиной – она ускоряет коррозию металлов (которая вообще-то длится не одно десятилетие!) и превращает их в хрупкие арт-объекты. «Большая часть моих работ выполнена на алюминиевой фольге. У этого металла есть свои особенности — его сложно окислять из-за устойчивых защитных свойств. Мне пришлось добавлять пудру других металлов, и так я смогла разрушить сам алюминий. В проекте есть разные скорости течения схожих процессов, манипуляция этой скоростью. И множество случайностей!». Выставка продлится до 9 февраля.
12+
|ул. Красная Слобода, 9
Маркет локальных брендов в усадьбе Лелькова
В воскресенье с 12:00 до 18:00 идем на рождественский базар агентства «Синтэтика». Они как знали, что подарки вы никому еще не купили и собрали арт-негоциантов в одном месте (тут всё – от винтажа до праздничного декора). Среди брендов – «Сестра сестра», KZD и Brumetage. После шопинг-марафона переведем дух на экскурсии по старинному особняку. Ее проведет городской исследователь Антон Марцев.
16+
ул. Октябрьская, 27
Фото: архив редакции, пресс-служба ЦТМ, Pianissimo и НГХМ, соц.сети НГХМ и Terminal A, Howmmee
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