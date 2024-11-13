Pianissimo назвал участников зимней серии концертов в Нижнем

Константин Франтц

22 декабря в 17:00 идем на выступление гамбургского пианиста Константина Франтца – с четырех (!) лет он начал завоевывать международные призы, два года учился в английской школе Wells Cathedral (фортепьяно и дирижерское мастерство). Выступал в концертном зале BBC в Кардиффе и на многих других площадках. Среди наград — три приза Сомерсетского фестиваля. Сейчас занимается в Московской консерватории им. Чайковского. В Нижнем сыграет экспромты Шуберта, «Эстампы» Дебюсси и вариации на тему Корелли Рахманинова.