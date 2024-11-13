Pianissimo назвал участников зимней серии концертов в Нижнем

С 21 декабря по 17 января на фестивале фортепианной музыки в Пакгаузах выступят семь выдающихся молодых исполнителей со всего мира. К нам едут юный (14 лет!) виртуоз из Китая, протеже Мацуева из Швейцарии, мастер экспрессии из Бразилии. В программе: полонез-фантазия Шопена, «сюита-шифр» Шумана, «грандиозный» Бетховен, романс Рахманинова (на стихи родной тетки Блока!) и многое другое.
Цзыюй Шао
21 декабря в 19:00 негласно открываем фестиваль концертом Цзыюй Шао – лауреата Международного конкурса им. Шопена и золотого медалиста Манхэттенского конкурса. В свои 14 лет (карьеру начал в шесть!) пианист успел выступить в «Карнеги-холл», сыграть с Владимиром Спиковым и Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии. В Пакгаузах исполнит «Карнавал» Шумана (в первых двух мотивах пьес зашифровано название города Аш, в котором родилась Эрнестина фон Фрикен, невеста композитора), балладу Шопена и сонату Рахманинова.
Константин Франтц
22 декабря в 17:00 идем на выступление гамбургского пианиста Константина Франтца – с четырех (!) лет он начал завоевывать международные призы, два года учился в английской школе Wells Cathedral (фортепьяно и дирижерское мастерство). Выступал в концертном зале BBC в Кардиффе и на многих других площадках. Среди наград — три приза Сомерсетского фестиваля. Сейчас занимается в Московской консерватории им. Чайковского. В Нижнем сыграет экспромты Шуберта, «Эстампы» Дебюсси и вариации на тему Корелли Рахманинова.
Чен-Ян Вен
4 января в 19:00 идем слушать невероятное исполнение тайваньского пианиста Чен-Ян Вена, сооснователя The Egon Trio вместе с корейской скрипачкой Вонбин Чун и испанской виолончелисткой Софией Торрес. Студент зальцбургской академии и Мюнхенской высшей школы музыки и театра представит на Стрелке представит большую программу: Бах, Шопен, Скрябин. Также исполнит «Сирень», романс Рахманинов на стихи Екатерины Бекетовой (тети Блока!).
Симон Бюрки
10 января в 19:00 на нижегородскую сцену выйдет швейцарец Симон Бюрки. 24-летний пианист начал играть уже в пять, в 15 переехал в Москву, перед этим этим дебютировав на российском конкурсе под патронажем Дениса Мацуева. Победил в более чем 20 конкурсах, сейчас продолжает обучение Джульярдской школе в Нью-Йорке у Сергея Бабаяна. В Нижнем выступит с полонезом-фантазией Шопена, сонатой Листа, Рахманиновым и Скрябиным.
Филипп Руденко
11 января в 19:00 познакомимся с Филиппом Руденко – участником испанского фестиваля Peregrinos Musicales, учеником Андрея Писарева и Николая Луганского в Московской консерватории. 22-летний пианист везет нам сочинения Бетховена, Франка, Вагнера и Рахманинова (сразу семь этюдов!).
Тэйлс Мачадо
16 января в 19:00 в Нижний приедет Тэйлс Мачадо, ученик Марисы Лакорте, продолжательницы дела маэстро Магды Тальяферро. Знаменитый бразильский музыкант Мигель Проэнса после первого прослушивания организовал для молодого пианиста серию сольных концертов в Рио-де-Жанейро, которая продолжится в 2025 году. Для нас Тэйлс исполнит «Погребальное шествие. Октябрь 1849» Листа, сонату № 3 Бетховена (ее часто называют одним из самых «грандиозных и виртуозных» фортепианных сочинений композитора), сонатину Равеля и прелюдию Шопена.
Джакомо Менегарди
17 января в 19:00 в Пакгаузах выступит Джакомо Менегарди. В свои 24 он уже успел завоевать более 30 наград, закончить консерваторию Кастельфранко-Венето, дать концерты в Италии, Германии и США. В программе вечера: «Эстампы» Дебюсси, этюд Рахманинова, фантазия Мендельсона и «Картинки с выставки» Мусоргского (композитор посвятил исполнение своему другу художнику и архитектору Виктору Гартману).
Текст: Анна Горбунова
Фото: предоставлены организаторами
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