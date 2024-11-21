Тусовки времен Шаляпина, болотинг, выставка-цветник в НГХМ и много ню: чем заняться в Нижнем с 22 по 24 ноября

На этой неделе страна празднует день психолога (22-го ноября), но у нас есть свой рецепт ментальной поддержки, и практически без противопоказаний. Разве что привыкание может вызвать, но и оно, считаем, тоже лишь на пользу. В общем, сначала принимаем профилактические сеты в «Селедке», потом закрываем визуальные гештальты на ню-маркете и дизайн-лаборатории (10 художников из Нижнего, Москвы и Петербурга!), после отправляемся на смехотерапию от звезды «Женского стендапа» и уходим в загул, как это делали нижегородцы в начале прошлого века (экскурсия-реконструкция!). Для острых случаев припасли выставки – про живое, яркое и красивое, исключительно действенно при межсезонной хандре.
22 ноября
Голд-коллекшн в «Селедке»
22 ноября в 22:00 ушки на макушке, рецепторы наголо и в пляс. Откроет вечер Vaneela (в народе Иван Сергунин – coоснователь агентства Narrators), а на непринужденный пятнично-субботний финал залетит Post Dream.
18+
|ул. Рождественская, 19
Арт-медиация по выставке «Под другим углом»
22 ноября в 19:00 идем смотреть итоги лаборатории на стыке предметного дизайна и искусства от проекта Rumyantsev Bureau (вы точно видели их зеленые стулья по всему центру). Поглядим что наварили, нарезали и нарисовали Алексей Старков, Вера Ширдина, Миша Маслов (его MISH STUDIO отвечает за концепцию пространства) и другие семь московских, питерских и нижегородских авторов. Экскурсию проведет куратор центра современного искусства «Терминал А» и внештатный сотрудник Арсенала Диана Паллади. Подробнее здесь
12+
|ул. Варварская, 32
Степдап в ДК ГАЗ
22 ноября в 19:00 катаемся на дофаминовых горках – такие уж шутки у Оли Малащенко. Звезда «Женского стендапа» везет с собой микс суровости и женственности. Остроты о взаимоотношениях, конечно, тоже будут. Готовьтесь к провокационной иронии – девушка все-таки дочь полицейского и охотника!
18+
|ул. Героя Юрия Смирнова, 12
23 ноября
«Золотая коллекция» в Филармонии
23 ноября в 18:30 идем на концерт под управлением маэстро и народного артиста России Владимира Понькина. Будем слушать увертюру и музыка Роберта Шумана к поэме Байрона и симфонию в 4-х картинах «Манфред» Чайковского (тоже по Байрону). Концерт проведет виолончелист, радио- и телеведущий (дважды лауреат «ТЭФИ»!), популяризатор академической музыки Артем Варгафтик.
6+
|Кремль, 2
Выставка и маркет ню-работ в «Ничего страшного»
23 ноября с 17:00 до 20:00 скупаем откровенно-красивые эскизы и картины резидентов мастерской в «Нижполиграфе» (от графики Николая Власова и акварели Ольги Лисиной до распадающихся чернил Светланы Вафиной и гуаши Мурата Юсупова). Подробности здесь
18+
|ул. Варварская, 32
Экскурсия-реконструкция в «Заповедных кварталах»
23 ноября в 14:30 погружаемся в дореволюционный Нижний вместе с историком Иваном Федоровым – на культурном променаде «Не возбраняется!» от «Заповедных кварталов». Узнаем о развлечениях и (похождениях!) горожан в начале прошлого века, отправимся по местам былого веселья, разведаем, какие районы были самыми разгульными и даже посмотрим ретрофильм на тему. Подробности ищите здесь
18+
|ул. Студеная 49/6
24 ноября
Ботаническая выставка в НГХМ
На Минина, 2 расцвели романтичные гортензии, игривые маки и папоротник заколосился — до 15 декабря в НГХМ проходит выставка «Хрупкие диалоги». Дарья Кириченко привезла из холодного Петербурга в холодный Нижний свет и цвет лета. В экспозиции 50 (!) акварелей — ранние и самые новые работы художницы. Подробности ищите здесь
6+
|пл. Минина и Пожарского 2/2
Болотинг в ЦЕХе*
24 ноября подводим итоги двухлетнего сайнс-арт марафона с Пушкинским музеем и Томским государственным университетом. «Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых» – это проект институций с художником Василием Кононовым-Грединым. А главный итог научных арт-изысканий в Нижнем – «Инсталляция 3», вдохновленная русским авангардом и величественностью Васюганских болот (крупнейших в мире!), которая будет изменяться от дыхания зрителей. Объект символизирует связь человека и природы. Архитектурой выставки занимается команда MISH studio, они превратила ЦЕХ * в идеально чистую лабораторию ученого. Подробности в нашем материале
14+
|ул. Варварская, 32
Фото: пресс-служба «Под другим углом», соц.сети Ольги Малащенко, пресс-служба Нижегородской филармонии, соц.сети НГХМ, архив редакции
Комментарии (0)