Тусовки времен Шаляпина, болотинг, выставка-цветник в НГХМ и много ню: чем заняться в Нижнем с 22 по 24 ноября

На этой неделе страна празднует день психолога (22-го ноября), но у нас есть свой рецепт ментальной поддержки, и практически без противопоказаний. Разве что привыкание может вызвать, но и оно, считаем, тоже лишь на пользу. В общем, сначала принимаем профилактические сеты в «Селедке», потом закрываем визуальные гештальты на ню-маркете и дизайн-лаборатории (10 художников из Нижнего, Москвы и Петербурга!), после отправляемся на смехотерапию от звезды «Женского стендапа» и уходим в загул, как это делали нижегородцы в начале прошлого века (экскурсия-реконструкция!). Для острых случаев припасли выставки – про живое, яркое и красивое, исключительно действенно при межсезонной хандре.