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Тусовки времен Шаляпина, болотинг, выставка-цветник в НГХМ и много ню: чем заняться в Нижнем с 22 по 24 ноября

На этой неделе страна празднует день психолога (22-го ноября), но у нас есть свой рецепт ментальной поддержки, и практически без противопоказаний. Разве что привыкание может вызвать, но и оно, считаем, тоже лишь на пользу. В общем, сначала принимаем профилактические сеты в «Селедке», потом закрываем визуальные гештальты на ню-маркете и дизайн-лаборатории (10 художников из Нижнего, Москвы и Петербурга!), после отправляемся на смехотерапию от звезды «Женского стендапа» и уходим в загул, как это делали нижегородцы в начале прошлого века (экскурсия-реконструкция!). Для острых случаев припасли выставки – про живое, яркое и красивое, исключительно действенно при межсезонной хандре.

22 ноября

Голд-коллекшн в «Селедке»

22 ноября в 22:00 ушки на макушке, рецепторы наголо и в пляс. Откроет вечер Vaneela (в народе Иван Сергунин – coоснователь агентства Narrators), а на непринужденный пятнично-субботний финал залетит Post Dream.

18+

 

ул. Рождественская, 19
  

Арт-медиация по выставке «Под другим углом»

22 ноября в 19:00 идем смотреть итоги лаборатории на стыке предметного дизайна и искусства от проекта Rumyantsev Bureau (вы точно видели их зеленые стулья по всему центру). Поглядим что наварили, нарезали и нарисовали Алексей Старков, Вера Ширдина, Миша Маслов (его MISH STUDIO отвечает за концепцию пространства) и другие семь московских, питерских и нижегородских авторов. Экскурсию проведет куратор центра современного искусства «Терминал А» и внештатный сотрудник Арсенала Диана Паллади. Подробнее здесь 

12+

ул. Варварская, 32
  

Степдап в ДК ГАЗ

22 ноября в 19:00 катаемся на дофаминовых горках – такие уж шутки у Оли Малащенко. Звезда «Женского стендапа» везет с собой микс суровости и женственности. Остроты о взаимоотношениях, конечно, тоже будут. Готовьтесь к провокационной иронии – девушка все-таки дочь полицейского и охотника!

18+
 

ул. Героя Юрия Смирнова, 12
  

23 ноября

«Золотая коллекция» в Филармонии

23 ноября в 18:30 идем на концерт под управлением маэстро и народного артиста России Владимира Понькина. Будем слушать увертюру и музыка Роберта Шумана к поэме Байрона и симфонию в 4-х картинах «Манфред» Чайковского (тоже по Байрону). Концерт проведет виолончелист, радио- и телеведущий (дважды лауреат «ТЭФИ»!), популяризатор академической музыки Артем Варгафтик. 

6+
 

Кремль, 2
  

Выставка и маркет ню-работ в «Ничего страшного»

23 ноября с 17:00 до 20:00 скупаем откровенно-красивые эскизы и картины резидентов мастерской в «Нижполиграфе» (от графики Николая Власова и акварели Ольги Лисиной до распадающихся чернил Светланы Вафиной и гуаши Мурата Юсупова). Подробности здесь  

18+

ул. Варварская, 32
  

Экскурсия-реконструкция в «Заповедных кварталах»

23 ноября в 14:30 погружаемся в дореволюционный Нижний вместе с историком Иваном Федоровым – на культурном променаде «Не возбраняется!» от «Заповедных кварталов». Узнаем о развлечениях и (похождениях!) горожан в начале прошлого века, отправимся по местам былого веселья, разведаем, какие районы были самыми разгульными и даже посмотрим ретрофильм на тему. Подробности ищите здесь

18+

ул. Студеная 49/6 
  

24 ноября

Ботаническая выставка в НГХМ

На Минина, 2 расцвели романтичные гортензии, игривые маки и папоротник заколосился — до 15 декабря в НГХМ проходит выставка «Хрупкие диалоги». Дарья Кириченко привезла из холодного Петербурга в холодный Нижний свет и цвет лета. В экспозиции 50 (!) акварелей — ранние и самые новые работы художницы. Подробности ищите здесь  

6+

 

пл. Минина и Пожарского 2/2
  

Болотинг в ЦЕХе*

24 ноября подводим итоги двухлетнего сайнс-арт марафона с Пушкинским музеем и Томским государственным университетом. «Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых» – это проект институций с художником Василием Кононовым-Грединым. А главный итог научных арт-изысканий в Нижнем – «Инсталляция 3», вдохновленная русским авангардом и величественностью Васюганских болот (крупнейших в мире!), которая будет изменяться от дыхания зрителей. Объект символизирует связь человека и природы. Архитектурой выставки занимается команда MISH studio, они превратила ЦЕХ * в идеально чистую лабораторию ученого. Подробности в нашем материале  

14+

ул. Варварская, 32
  

Фото: пресс-служба «Под другим углом», соц.сети Ольги Малащенко, пресс-служба Нижегородской филармонии, соц.сети НГХМ, архив редакции

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