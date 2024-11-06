«Каждое наше действие влияет на природу»: в ЦЕХе * откроют сайнс-арт выставку о болотах

Фрагменты «Инсталляции 3», которые не вошли в конструкцию центрального объекта, станут основой для отдельной скульптуры экспозиции. Она перекликается с другим проектом Василия Кононова-Гредина — «Антиформы», «художник пересобирал для него повседневные предметы, проявляя их потенциальные альтернативные структуры». Также в экспозиции можно будет увидеть путевой дневник художника, составленный из памятных предметов, которые он находил во время экспедиций.

Когда: 19 ноября — 15 декабря 2024 года

Где: ул. Варварская, 32

Фото: Сергей Юферов