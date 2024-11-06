«Каждое наше действие влияет на природу»: в ЦЕХе * откроют сайнс-арт выставку о болотах

Пушкинский музей и Томский государственный университет затягивают нас в болото, в хорошем смысле слова. «Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых» – это проект институций с художником Василием Кононовым-Грединым. А главный или скорее самый наглядный итог арт-изысканий – «Инсталляция 3», вдохновленная русским авангардом и Васюганскими болотами, которая будет изменяться под воздействием дыхания зрителей. Объект (экзоскелет для кубометра болота!) символизирует связь человека и природы. Архитектурой выставки занимается команда MISH studio, они превратят ЦЕХ * в лабораторию ученого.
Музейные и университетские работники два года исследовали крупнейшую экосистему Сибири. В результате получилась инсталляция и документальный фильм режиссера Сергея Юферова о самом красивом болоте России. И все это для того, чтобы мы смогли осмыслить Васюганские болота, которые содержат данные об истории Земли за несколько веков.
От кураторов проекта: «"Инсталляция 3" является центральным объектом выставки в Мультимедиа арт-пространстве ЦЕХ *, которое благодаря нижегородскому архитектурному бюро MISH studio превратится в футуристическую лабораторию ученого, напоминающую чистое космическое пространство для эксперимента, контрастирующее с "земной" сутью болот! Василий Кононов-Гредин создал конструкцию, которую позиционирует как экзоскелет для кубического метра Васюганского болота, покрытого мхом-сфагнумом. В этой технологичной структуре обеспечивается функционирование фрагмента болота вне его привычной среды. Эксперимент нацелен на исследование неочевидной особенности болота: в период экспонирования оно будет изменяться за счет углекислого газа, выделяемого дыханием посетителей, фактически сохраняя на своей поверхности отпечаток каждого из них, или память о них. Таким образом, объект будет метафорически демонстрировать идею о том, что каждое наше действие, даже самое незначительное, влияет на природу».
Фрагменты «Инсталляции 3», которые не вошли в конструкцию центрального объекта, станут основой для отдельной скульптуры экспозиции. Она перекликается с другим проектом Василия Кононова-Гредина — «Антиформы», «художник пересобирал для него повседневные предметы, проявляя их потенциальные альтернативные структуры». Также в экспозиции можно будет увидеть путевой дневник художника, составленный из памятных предметов, которые он находил во время экспедиций.
Когда: 19 ноября — 15 декабря 2024 года
Где: ул. Варварская, 32
Фото: Сергей Юферов
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