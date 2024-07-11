Стретчинг с мороженым, Выкса с Хаски, «Сказки без Пушкина» и много кино: чем заняться в Нижнем с 11 по 14 июля

Pianissimo, «Горький fest», «Выкса-фестиваль» – и все в эти выходные, почти парад планет. А есть еще день рождения «Селедки и кофе» с Lovanda и блистательным аперолем и именинный бал «Министерства завтраков» в Зазеркалье, а в буфете гипнотический лоу-фай, а в «Юле» Тони Карапетян при свечах, а в «Ракушке»... В общем, конечно, хотелось бы быть всюду. Убеждены, при правильном планировании этот уикенд может стать легендарным, а вот и план.