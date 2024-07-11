Стретчинг с мороженым, Выкса с Хаски, «Сказки без Пушкина» и много кино: чем заняться в Нижнем с 11 по 14 июля

Pianissimo, «Горький fest», «Выкса-фестиваль» – и все в эти выходные, почти парад планет. А есть еще день рождения «Селедки и кофе» с Lovanda и блистательным аперолем и именинный бал «Министерства завтраков» в Зазеркалье, а в буфете гипнотический лоу-фай, а в «Юле» Тони Карапетян при свечах, а в «Ракушке»... В общем, конечно, хотелось бы быть всюду. Убеждены, при правильном планировании этот уикенд может стать легендарным, а вот и план.
Стретчинг-пикник в Hide
11 июля в 19:00 по заветам гедонистов встречаем и провожаем закат с пользой для всего со студией Forma. Для начала идем на стретчинг, а после восполняем сожженные калории порядочной порцией мороженого, чтобы еще растянуть удовольствие от вечера.
16+
ул. Рождественская, 40а
Экскурсия-исследование уличного искусства
Прогулка по двум маршрутам с Анной Нистратовой, директором Института исследования стрит-арта.
Узнаем, почему Нижний называют столицей стрит-арта. Спойлер: у нас в городе тысячи граффити – от монументальных муралов до ценнейших миниатюр, местных и заезжих художников, легальных и нелегальных. Обещают рассказать также базовые вещи: зачем нужно граффити, что такое стрит-арт и почему люди рисуют на стенах.
12.07 в 18.30 (Алексеевская – Рождественская)
13.07 в 16.00 («Водник» – Ковалихинская – Алексеевская)
Записаться можно в телеграме экскурсовода microcalculator.
Спектакль в Нетеатре
12 июля в 19:00 идем на «Сказки без Пушкина», которые как будто бы сиквел скоморох-шоу «Сказки для хороших людей», но не вполне. Спектакль теперь состоит из более житейских и взрослых историй, а «скоморошество обратилось шаманскими обрядами». В основе 20 «сказок» из реальной жизни с переносом в смешное и немного жутковатое Междумирье. Создатели очень, а точнее строго, рекомендуют к посещению.
16+
|ул. Большая Покровская, 4д
Концерт в «Буфете»
12 июля в 20:00 нам предстоит понять альтернативный поп и лоу-фай, которые поет Alina M. Будет гипнотизировать нас своими иронично-меланхоличными треками: «Проснулась», «Слегка умираю», «Мне не нравится» – уже в самих названиях что-то близкое, похоже на емкую характеристику уходящей недели.
|ул. Ошарская, 14
Фортепианный фестиваль Pianissimo
12 июля в 19:00 идем на концерт 22-летнего нижегородца Валентина Малинина. Композитор, победитель международного конкурса пианистов Premio Jaén (и бесчисленного множества иных!) в Нижнем исполнит в числе прочего цикл «Три пьесы для фортепиано» Шуберта и сонату си минор Листа.
14+
|ул. Стрелка, 21ж
Бал в «Министерстве завтраков»
«План, что и говорить, был превосходный...» 12 июля в 22:00 идем на празднование первого дня рождения городского брекфаст-законодателя. Сюрпризы, тайны, таинства и пир на все Зазеркалье, само собой. Меню организаторы не раскрывают (нет, чаепитием все не ограничится), но с дресс-кодом все предельно ясно: шелк, шик, роскошь.
18+
|ул. Большая Покровская, 21/5
Снова на Piаnissimo
13 июля в 19:00 Николай Кузнецов сыграет три пьесы Шуберта, пять пьес-фантазий Рахманинова, вальс № 7 Шопена. Летняя программа фестиваля фортепианной музыки во всех подробностях здесь.
|ул. Стрелка, 21ж
День рождения «Селедки»
13 июля в 18:00 празднуем юбилей легенды легенд – «Селедке и кофе» 10 (!) лет. За настроение помимо вереницы настоек и, по некоторым данным, лучшего в городе апероля будет отвечать группа Lovanda. Тему серотониновой бури разовьют диджеи EDMN, Post Dream и Dancho. Вот тут бы еще процитировать великую Ренату... и процитируем: «Всем быть сверкуче сверкучей, шампань, шампань».
18+
|ул. Рождественская, 19
Джаз в «Юле»
13 июля в 20:00, не знаем, как вы, мы на эту веранду – возьмем по бокальчику и будем слушать фортепиано прекрасного Тони Карапетяна при свечах и на фоне тающего заката.
|ул. Октябрьская, 9б
Сюткин и Light Jazz в «Ракушке»
В 20:30 слушаем джазующего мэтра. Главные хиты – и «Московский бит», и «Оранжевый галстук», и «Черный кот» – в новом исполнении, изысканно, невероятно атмосферно. Концерт затеян для того, чтобы все на свете стало хорошо.
|Александровский сад
Кинопоказ в Парк Bistro
13 июля в 21:00 в закатных лучах идем на посадку, то есть находим себе место в импровизированном кинотеатре. В эту субботу тут вновь демонстрируют летний вариант высокой кухни и впервые «Воздушного маршала» – детективный триллер о захвате самолета и небесном спасателе из ФБР.
18+
|Александровский сад
Фестиваль «Ярмарка в городе»
13 июля идем на «Болдинский пикник», в кукольный театр и кинопоказы – развлечения на пушкинский лад найдутся для всех! Еще и деревянное наследие региона успеем рассмотреть – сотрудники АНО «АСИРИС» научат расписывать старинные наличники.
0+
|Нижегородская ярмарка
«Выкса-фестиваль»
13 июля отправляемся на рэди-мейд спектакль Heart-shaped box при поддержке концепт-стора «Твой бывший», чтобы построить маршрут по 33 буквам алфавита и проследить за отношением людей и вещей. После карнавалим на выксунском шествии «А может, это сон?» с актером и режиссером Александром Горчилиным. Дети будут создавать разнообразный арт для Парка культуры. Напоследок исследуем темпоральность Выксунского театра на постановке «“Призраки опер”. Тайны исчезнувшего театра» и пастиччо – симбиоз сразу нескольких опер. Подробности тут.
6+
|Выкса, Нижегородская область
«Горький fest»
14 июля успеваем всё и везде: в 12:00 в «Рекорде» учимся создавать увлекательную киносказку с драматургом Александром Архиповым, а после, в 14:00, забегаем на дискуссию «Время сказок: откуда взялся и как долго продлится сказочный тренд» в «Шератоне». И, наконец, начинаем киномарафон: от «Брата» Балабанова на стадионе до «Конька-горбунка» в летнем кинотеатре (Нижне-Волжская набережная, 7/2).
12+
|Нижний Новгород и Нижегородская область
Книжная ярмарка во дворе Дома архитектора
14 июля с 11:00, наконец, выполняем обещания читать летом многократно больше и закупаемся книгами издательства МИФ. Готовьте кошельки и авоськи, будет все: от психологии до детективов. А если ваши полки и так уже потрескивают – просто заглядывайте на мастер-класс по каллиграфии в 15:00.
|Верхне-Волжская набережная, 2
Cтолица закатов
14 июля в 19:00 слушаем чарующий дуэт электроскрипки и саксофона на набережной Федоровского. Если окажетесь на Стрелке – ждите в 20:00 выступление кавер-дуэта Delorean. В Александровский сад в 19:00 идем на Дворжака.
|Нижний Новгород
Текст: Анна Горбунова
Фото: архив редакции
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