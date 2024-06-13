Летний Pianissimo в Пакгаузах: на сцене молодой виртуоз из Турции (17 лет!), магистр музыки из Колумбии, спикер ТЕD из Китая

C 12 июля по 16 августа в Нижнем пройдет фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. Выступят лучшие молодые пианисты России и мира. Всего 11 вечеров. Слушаем «Цветочную сюиту» Вилла-Лобоса, «Мефисто-вальс» Листа, «Отражения» Равеля, южноамериканское бамбуко Наварро, а еще много Шуберта, Шопена, Дебюсси, Рахманинова.
Знаменитая соната си минор, и не только
12 июля в 19:00 неофициальное открытие и концерт 22-летнего нижегородца Валентина Малинина. Композитор, победитель Международного конкурса пианистов Premio Jaén (и бесчисленного множества других!) в Нижнем исполнит в числе прочего цикл «Три пьесы для фортепиано» Шуберта и сонату си минор Листа.
Любовный вальс и пьесы-фантазии
13 июля в 19:00 на сцене Николай Кузнецов. К своим 29 годам он выиграл Международный конкурс пианистов Euregio Piano Award в Германии, сыграл с Филармоническим оркестром Монте-Карло и отметился сольными выступлениями в Словении, Испании и Италии. Николай исполнит три фортепианные пьесы Шуберта, пять пьес-фантазий Рахманинова, самая ожидаемая вещь вечера – вальс № 7 Шопена. Считают, что его композитор посвятил своим женщинам.
Данте, Бах и много Дебюсси
19 июля в 19:00 идем на Джакомо Тора – выпускника итальянской Консерватории Lucio Campiani и лауреата фортепианных конкурсов в Италии, Испании и Великобритании. В программе Дебюсси (сразу четыре произведения!), а еще Лист, Бах, и не только. Особое внимание фантазии-сонате «По прочтении Данте» – Лист заменяет часть «Рай» на хоровую коду на латинском языке.
Благородные и сентиментальные вальсы
20 июля в 19:00 ждем выступление ученика маэстро Винченцо Бальзани с гран-при международного конкурса Тадини Матиаса Куэваса. Он уже успел выступить в музейном комплексе Ватикана, а нижегородцам сыграет Мендельсона и Брамса. А еще сюиту Равеля «Благородные и сентиментальные вальсы». Знаменитая балерина Наталья Труханова, услышав ее, решила создать балет.
Молодой гений из Стамбула
26 июля в 19:00 встречаем в Пакгаузах молодого пианиста из Стамбула Джана Сарача. Ему только 17, а он уже стал стипендиатом Музыкальной академии Лихтенштейна, завоевывал награды в Германии и США, играл в наших Эрмитаже и «ГЭС-2». Прозвучат баллады Шопена, этюды-картины Рахманинова и соната си минор Листа, посвященная немецкому композитору Роберту Шуману.
От Брамса до Рахманинова
27 июля в 19:00 Пакгаузы услышат потомственного музыканта и постоянного солиста абонементов Московской консерватории Льва Чефанова. Он не ограничивается определенным стилем, но все же больше в его репертуаре сочинений романтиков. Программа весьма насыщенная: от колыбельной Шопена до прелюдии Шостаковича.
Скрябин, Лист, сонаты Скарлатти
2 августа в 19:00 встречаем на сцене Марко Оттавиани – итальянского пианиста, обладателя более 30 наград международных фортепианных соревнований. Участник фестивалей в Болонье и Рапалло исполнит сочинения Брамса, Листа и Скрябина. А главное – сонаты Скарлатти. Именно ему Оттавиани посвятил свой второй альбом, который планирует выпустить в этом году.
Цветочная сюита и Наварро
3 августа в 19:00 услышим колумбийского магистра Университета Анды Эстебана Гарсиа. В его исполнении прозвучат не только сонаты и прелюдии Прокофьева и Рахманинова, «Цветочная сюита» Вилла-Лобоса, но и, например, бамбуко си минор Артуро Наварро – мексиканского композитора, который в том числе известен своими работами в кино.
Взволнованно-патетический Рахманинов
9 августа в 19:00 на сцену выйдет Сун Мин Ким – пианист и композитор из Южной Кореи, ученик Сергея Бабаяна. В программе баркарола Шопена, соната № 3 Бетховена, цикл пьес «Отражения» Равеля и соната № 2 Рахманинова.
Фуцзяньский маэстро прямиком из Линкольн-центра
11 августа в 17:00 cлушаем бакалавра Консерватории Новой Англии и даже спикера TED Talks – пианиста родом из Китая Яна Фанга. Он выступал на сценах Линкольн-центра и Шанхайского концертного зала, а в Пакгаузах исполнит Чайковского, Бетховена, Шопена, Баха и Рахманинова.
Страстная соната Бетховена и баллады Шопена
16 августа 19:00 негласно закрываем фестиваль концертом семнадцатилетнего Александра Князева из Самары. Он исполнит сонату № 2З – одну из самых знаменитых сонат Бетховена. Также в программе баллады Шопена и «Мефисто-вальс» Ференца Листа – изобретателя рапсодии и симфонической поэмы.
Текст: Анна Горбунова
Фото: архив Pianissimo
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