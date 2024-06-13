Летний Pianissimo в Пакгаузах: на сцене молодой виртуоз из Турции (17 лет!), магистр музыки из Колумбии, спикер ТЕD из Китая

Данте, Бах и много Дебюсси

19 июля в 19:00 идем на Джакомо Тора – выпускника итальянской Консерватории Lucio Campiani и лауреата фортепианных конкурсов в Италии, Испании и Великобритании. В программе Дебюсси (сразу четыре произведения!), а еще Лист, Бах, и не только. Особое внимание фантазии-сонате «По прочтении Данте» – Лист заменяет часть «Рай» на хоровую коду на латинском языке.