Планы на первый летний уикенд: Mary Gu, Густав Малер, Красная Шапочка, PRINCESS MAGIC

Творим, лепим, красим: выходные в «Колоколе»

Провести около двух часов в творческой медитации и сделать своими руками домой или в подарок милые теплые вещицы из глины: чайные пары, кувшины и миски, кашпо для растений, модные тарелки с любой надписью или процарапанным рисунком в итальянской технике сграффито. А может быть, прийти с любимым/ой, чтобы, нежно обнимая друг друга, устроить свидание за гончарным кругом?

Магия появления настоящей, стильной и функциональной посуды или стильных предметов декора из кусочка серой глины: на 31 мая-2 июня в гончарной школе «Колокол» (Варварская, 32) запланировано множество мастер-классов. Будет и самый популярный и любимый учениками студии «Гончарный круг: свободная тема», когда создается комплект из двух изделий: одно за гончарным кругом, а второе – за столом в технике ручной лепки. А еще есть свободные слоты для того, чтобы устроить индивидуальный мастер-класс для компании друзей или коллег.

Узнавайте расписание и подробности по тел. +7 (930) 706-06-60 и на сайте, а если назовете промокод «ЛАВ-ГАВ», то получите скидку 10% при записи на любой общий мастер-класс.

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ИП Иванченко Наталия Сергеевна, ОГРНИП 320527500022005

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Текст: Валентина Переведенцева