Планы на первый летний уикенд: Mary Gu, Густав Малер, Красная Шапочка, PRINCESS MAGIC

Выходные обещают быть насыщенными как никогда. Открываем «Столицу закатов» и «Стрелку», находим братьев по разуму, идем на две барахолки сразу (с люксом в том числе!), прогулки, нетворкинги, лекции – «НН.Собака.ru» покидает дом минимум на двое суток.
Иммерсивная экскурсия в Доме архитектора
31 мая в 19:00 наденем наушники и отправимся в путешествие во времени. Послушаем об этапах развития архитектуры ХХ–ХXI веков и посмотрим на знакомые улицы глазами бывшего главного архитектора города Александра Харитонова. А еще узнаем, при чем тут «решалы» из 90-х.
16+
|Верхне-Волжская наб., 2
«Стрелка» в Пакгаузах
31 мая в 19:00 оркестр La Voce Strumentale под управлением лауреата «Золотой маски» Федора Леднева и солисты Сергей Кузьмин и Константин Сучков откроют фестиваль искусств. Исполнят жизнеутверждающий («дифирамб жизни»!) вокально-симфонический опус «Песнь о Земле» Густава Малера, важнейшее произведение в творчестве композитора. «Стрелка» в Нижнем проходит уже шестой раз и продлится до 16 июня. Полная программа здесь.
12+
|Стрелка, 21ж
Открытие секретного сада в «Цейлоне»
В последний день весны в 18:00 отправляемся на идиллические задворки азиатского бистро. Тут он – secret garden. Открываем сезон бранчей на открытом воздухе и отрываемся под сеты от DJ Vaneela и Nataly Pai и лайв от Dub Vibes – запивая все коктейлями от «Медных труб» и гриль-спешлами от шефа.
18+
|ул. Большая Покровская, 15
Вечеринка «Вирус» в «Штабе»
31 мая в 23:00 не боимся заразиться танцевальной лихорадкой в ночи. Ожидается звездопад сетов от DJ NICOLAICH (он же фотограф Илья Большаков), ktokto и PRINCESS MAGIC (она же сооснователь центра современного искусства «Терминал» Майя Ковальски).
18+
|ул. Почаинская, 17ж
Творим, лепим, красим: выходные в «Колоколе»
Провести около двух часов в творческой медитации и сделать своими руками домой или в подарок милые теплые вещицы из глины: чайные пары, кувшины и миски, кашпо для растений, модные тарелки с любой надписью или процарапанным рисунком в итальянской технике сграффито. А может быть, прийти с любимым/ой, чтобы, нежно обнимая друг друга, устроить свидание за гончарным кругом?
Магия появления настоящей, стильной и функциональной посуды или стильных предметов декора из кусочка серой глины: на 31 мая-2 июня в гончарной школе «Колокол» (Варварская, 32) запланировано множество мастер-классов. Будет и самый популярный и любимый учениками студии «Гончарный круг: свободная тема», когда создается комплект из двух изделий: одно за гончарным кругом, а второе – за столом в технике ручной лепки. А еще есть свободные слоты для того, чтобы устроить индивидуальный мастер-класс для компании друзей или коллег.
Узнавайте расписание и подробности по тел. +7 (930) 706-06-60 и на сайте, а если назовете промокод «ЛАВ-ГАВ», то получите скидку 10% при записи на любой общий мастер-класс.
РЕКЛАМА
ИП Иванченко Наталия Сергеевна, ОГРНИП 320527500022005
Erid 2VfnxwHsBDJ
Текст: Валентина Переведенцева
Фестиваль еды на Рождественской
Учимся быть гуру дегустации под стать критику Смирновой (главреду нашему) с 12:00 до 22:00 на гастрономической улице города (и питейной, конечно, тоже). Будет много стритфуда, музыки и разного рода вернисажей. На случай, если не выберетесь, фестиваль ежесубботний и продлится все лето.
0+
|От улицы Широкой до площади Маркина
Концерт Mary Gu в «Ракушке»
Самарская поп-дива открывает фестиваль «Столица закатов», ровно в 19:00 «хорошие девочки станут плохими» или нет. На сцене жизнеутверждающие цитаты об изменах и победах, а под боком – закат. Для счастья здесь и сейчас более и не надо.
12+
|Сцена «Ракушка», Александровский сад
Барахолки в городе
1 июня стартуют сразу две благотворительные распродажи. Обе – в поддержку детей (и понятно почему!). В сквере им. Свердлова можно будет продать и купить игрушки в хорошем состоянии, а еще примерить новые образы с помощью аквагрима и принять участие в мастер-классах. В концепт-стор «Твой бывший» ожидается падение люкса (в прямом смысле слова!). Например, директор бюро «Мисс Нижний Новгород» и руководитель проекта «800 добрых дел» Екатерина Чудакова выставит на продажу сумку Valentino с огромной скидкой. Все вырученные средства пойдут в фонд «Время РАСсвета». Обе акции приурочены ко Дню защиты детей.
0+
|Cквер им. Свердлова и на ул. Пискунова, 12
Сказки в театре «Преображение»
1 июня живем только для детей. Поэтому в 11:00 уже сидим в зрительном зале и смотрим спектакль «Красная Шапочка». Ближе к вечеру начинаем расслабляться и жить для себя, погружаясь в историю страсти римского главбога Юпитера и супруги полководца Амфитриона. На той же сцене в 18:00 дадут комедию для взрослых – пьесу Александра Монвиж-Монтвида «Новый Амфитрион».
12+
|ул. Октябрьской Революции, 96/21
День рождения кофейни «Салют»
Помните, как за булочками Рушаны Кухтиной выстраивались километровые очереди в 8:00, 13:00 и 17:00? Так вот, это было год назад. Одна из самых-самых кофеен города отметит свой первый день рождения. Идем поздравлять бариста, кондитеров, основателей и легально (потому что в день рождения можно!) нарушать диету – пробовать спешлы!
12+
|ул. Большая Покровская, 20б
«Космическое путешествие. Братья по разуму» в Планетарии-1
2 июня в 20:30 ловим баланс между сном и явью на концерте двух друзей-музыкантов. Мультиинструменталист Константин Губин и гитарист Дмитрий Саврасов дадут нам возможность самим интерпретировать мелодии, звуки и тембр.
6+
|пр. Гагарина, 35
Контент-нетворкинг
2 июня в 15:00 будем учиться снимать рилсы и пилить залетающий контент. А еще искать ответ на вопрос: нужна ли фотокамера (а не только камера смартфона), чтобы собирать миллионы лайков и подписок? Важно: организаторы планируют создать люкс-вайб, так что, судя по всему, дресс-код, приближенный к Патрикам.
16+
|Сквер на площади Минина и Пожарского
Образовательные выходные от VK в «Маяке»
2 июня с 12:00 участвуем в пленарных сессиях, мастер-классах и слушаем лекции по семи (!) направлениям (от дизайна до продюсирования). Учимся творить и пытаемся выиграть обучающий курс от международной школы креатива mads. Вход по регистрации.
16+
|Нижне-Волжская наб., 11
Фото: архив редакции
Комментарии (0)