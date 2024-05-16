«Стрелка» 2024-го: на языке Шнитке, о любви Десятникова и в голосе Смехова

Музыка Ренессанса и маньеризма

7 июня в 19:00 слушаем сочинения эпохи позднего Возрождения и маньеризма, а также ранние барочные композиции, которые во многом опираются на традиции музыкального Ренессанса. Все это в том числе на сакбутах, корнета, континуо, шалмеях. Среди участников первый (!) в России ансамбль ренессансных и барочных духовых инструментов Alta Capella.