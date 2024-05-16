«Стрелка» 2024-го: на языке Шнитке, о любви Десятникова и в голосе Смехова

Международный фестиваль искусств «Стрелка» пройдет в концертном Пакгаузе с 31 мая по 16 июня. Нижний в шестой раз принимает весь свет классической музыки. Идем на мюзикл по Брехту, арии Моцарта, концерт первого в России барочного ансамбля, слушать симфонический саундтрек к закату.
Открытие фестиваля
31 мая в 19:00 «Стрелку» откроют оркестр La Voce Strumentale под управлением лауреата «Золотой маски» Федора Леднева и солисты Сергей Кузьмин и Константин Сучков. Исполнят жизнеутверждающий («дифирамб жизни»!) вокально-симфонический опус «Песнь о Земле» Густава Малера, важнейшее произведение в творчестве композитора.
Глинка – гений русской музыки
Концерт 1 июня в 19:00 посвятят «нашему всему» Михаилу Глинке, творчество которого открыло русскую музыку миру. Критик Владимир Стасов сравнивал Глинку с Пушкиным: «Оба создали новый русский язык – один в поэзии, другой в музыке».
Легенды
2 июня в 16:00 состоится легендарный концерт заслуженной артистки России пианистки Людмилы Берлинской и лауреата международных конкурсов французского пианиста Артура Анселя. Исполнят Шуберта, Бизе, Форе, Равеля.
Музыка Ренессанса и маньеризма
7 июня в 19:00 слушаем сочинения эпохи позднего Возрождения и маньеризма, а также ранние барочные композиции, которые во многом опираются на традиции музыкального Ренессанса. Все это в том числе на сакбутах, корнета, континуо, шалмеях. Среди участников первый (!) в России ансамбль ренессансных и барочных духовых инструментов Alta Capella.
Моцарт-гала
8 июня в 19:00 музыканты и солисты Нижегородского оперного театра сопроводят нас по творчеству великого Вольфи. В программе наиболее популярные арии венского гения. Например, «Аллилуйя», увертюра к опере «Дон Жуан», марш жрецов из оперы «Волшебная флейта».
Любовь и музыка Леонида Десятникова
9 июня в 17:00 слушаем произведения «барочного композитора, случайно родившегося в XX–XXI веке». Например: Yiddish – цикл для сопрано и струнного квартета, написанный Десятниковым в 2018 году по заказу Иерусалимского струнного квартета, и «Эскизы к закату», симфонические саундтреки, в основе которых музыка к фильму Зельдовича «Закат». Также в программе стихи Хармса, Введенского, Вагинова, Олейникова в исполнении Вениамина Смехова.
Перголези – гений барокко
14 июня в 19:00 у нас по программе музыка барочного композитора XVIII века Джованни Баттиста Перголези. За 26 лет жизни он сумел создать произведения, которые вошли в золотой фонд мирового музыкального наследия. Именно Перголези изобрел жанр оперы-буфф, предварив гениальные творения Моцарта и Россини.
А. Шнитке. Музыка кино
15 июня в 19:00 отправляемся на концерт в двух отделениях, посвященный творчеству Альфреда Шнитке. Композитор стремился создать универсальный музыкальный язык. В его произведениях – известные цитаты из сочинений его коллег и стилизации, которые зачастую носят комический, пародийный характер.
Курт Вайль. Happy End
16 июня в 17:00 фестиваль завершится «Счастливым концом» (мюзикл на текст Брехта). Финальный концерт посвящен работе композитора Курта Вайля для музыкального театра, будут и крупные сочинения, и отдельные зонги. На сцене: лучшие российские голоса, дирижер из Франции Клеман Нонсье, оркестр La Voce Strumentale.
Фото: предоставлены пресс-службой фестиваля «Стрелка»
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