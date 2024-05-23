Экскурсия-спектакль, «ворованная шуба», открытый ЦИПР, Мацуев: чем заняться на этих выходных в Нижнем

Выясняем, насколько мы сдвинуты, наблюдаем сейсмически активные перформансы, слушаем двухсотлетнее фоно, изучаем городские легенды на театрализованном пленэре, а потом – мультики!!!
Открытый день ЦИПР на Ярмарке
24 мая с 10:00 до 19:00 (нужно выбрать временной слот на сайте, количество мест ограничено) открываем цифровую эру на первой в России ИТ-конференции. Все происходит в пространстве ЦИПР Tech Week. Дивимся ярмаркой технологий топ-компаний (от Яндекса до КамАЗа), слушаем лекции про инновационное (ИИ, NFT, криптотенденции, пиар, развитие проектов) и участвуем в геймдев квизе. Лайфхак: если хотите успеть все и везде – создайте своего виртуального клона на стенде правительства Москвы, там же вас отправят в виртуальную прогулку по ВДНХ.
18+
|Совнаркомовская ул., 13
Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева в Нижегородской филармонии
24 мая в 18:30 вступаем в музыкальный «Диалог поколений»: будет и джаз, и классика в исполнении мэтров и юных дарований (флейтисту Владимиру Сьянову – 10 лет!).
Всего более 50 солистов и дирижеров. На открытии Денис Мацуев исполнит первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром. Фестиваль едет по 22 городам – в Нижнем он продлится до 25 мая.
6+
|Кремль, корп. 2
Большой фестиваль мультфильмов в Арсенале
С 24 мая по 1 июня решаем «Проблемки», знакомимся с «Храброй малышкой», пробуем «Суп от Франци», узнаем, что «Дети – это праздник!». В общем, смотрим лучшую отечественную и зарубежную анимацию за год. А 24-го вечером идем на фильм открытия БФМ «Волшебное приключение да Винчи» от создателей «Рататуя». Леонардо покидает родную Италию в поисках смысла жизни и пространства для экспериментов над машинами, человеком и собой.
0+
|Кремль, корп. 6
Фортепианный концерт в Пакгаузах
24 мая в 19:00 на закате дня и рабочей недели слушаем Глинку, Чайковского и Скрябина – около полутора десятков выдающихся фортепианных произведений русской школы. Среди солистов – Алексей Любимов, народный артист РФ и эксперт по музыке XVI–XVIII веков. В концерте задействованы три раритетных фортепиано, самому старому инструменту под 200 лет: Becker (1900), Tischner (ок. 1830), Wirth (ок. 1845).
12+
|улица Стрелка, 21ж
WHITE PARTY в Особняке 1857
25 мая в 22:00 вечеринка от команды трансформационного фестиваля «Ананда» – событие для любителей духовных практик. Организаторы обещают создать на площадке атмосферу белых ночей. За которую, вероятно, будут отвечать и хедлайнеры из Петербурга – хаус-прогрессив-диджеи XANDL и JON.K (топ-5 мирового рейтинга Indie Dance), в лайнайпе еще шесть артистов, среди которых и нижегородская легенда диджей Тopchy. Дресс-код, конечно же, white.
18+
|ул. Красная слобода, 9
Перфоманс-сюита в Планетарии-1
25 мая в 21:00 космическое мероприятие с балетным перформансом под музыку главного голливудского кинокомпозитора Ханса Циммера (саундтреки «Скалы», «Короля Льва» и «Человека дождя», всего более 150 фильмов). Обещают экзистенциальный арт-катаклизм пространства и времени без ответов на все вопросы, но сотрясающий и резонирующий.
6+
|проспект Гагарина, 35н
Спектакль-променад от «Заповедных кварталов»
25 мая с 11:00 приступаем к исследованию дворов и закоулков центра Нижнего в формате вербатим*. Здания станут декорациями, экскурсоводы – героями местных легенд. 17 театрализованных скетчей о городе. Организаторы дают понять, что за эти 90 минут мы успеем приобрести совершенно новый опыт погружения в городскую историю и среду.
* Документальный театр.
12+
|Памятник Валерию Чкалову
«Сдвиг» в Театре драмы
26 мая в 18:30 смотрим детективный спектакль-триллер по пьесе драматурга и психолога из Уфы Наталии Мошиной (лауреат Всероссийского конкурса современной драматургии). Сдвиг сознания, судеб, всего мира. Основано на реальной трагедии человека, который стал свидетелем преступления, но не смог ему помешать. Все подробности в зрительном зале.
18+
|ул. Большая Покровская, 13
Выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган» в Пакгаузах
Идем изучать феномен ярмарки на выставку НГХМ, организованную по принципу базара. 100 работ Эрмитажа, Третьяковки, ГМИИ им. Пушкина и других музеев, отобранных искусствоведом Аркадием Ипполитовым. Помимо картин Кустодиева и Репина, чудом сохранившиеся рекламные баннеры начала прошлого века и «ворованная шуба» Шаляпина. Подробнее о проекте в нашем материале.
12+
|улица Стрелка, 21Ж
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