Экскурсия-спектакль, «ворованная шуба», открытый ЦИПР, Мацуев: чем заняться на этих выходных в Нижнем

24 мая с 10:00 до 19:00 (нужно выбрать временной слот на сайте, количество мест ограничено) открываем цифровую эру на первой в России ИТ-конференции. Все происходит в пространстве ЦИПР Tech Week. Дивимся ярмаркой технологий топ-компаний (от Яндекса до КамАЗа), слушаем лекции про инновационное (ИИ, NFT, криптотенденции, пиар, развитие проектов) и участвуем в геймдев квизе. Лайфхак: если хотите успеть все и везде – создайте своего виртуального клона на стенде правительства Москвы, там же вас отправят в виртуальную прогулку по ВДНХ.

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