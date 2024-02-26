Большой кофейный фест пройдет в сквере Свердлова

А еще «Стрелка кофе» определили победителя регионального отборочного чемпионата российской премии «Бариста года» .

На площадке соревновались лучшие из лучших из разных городов нашей страны. Валерия Чудиновских из кофейни «Фракция» отправится в Москву и будет участвовать в Национальной Премии «Бариста года».

Идея чемпионата – оценить навыки бариста в приготовлении эспрессо, молочного напитка и варке кофе одним из ручных способов. В течение всего дня участники показывали мастерство приготовления трех базовых напитков: эспрессо, молочного напитка и кофе, заваренного ручным способом.