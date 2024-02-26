Большой кофейный фест пройдет в сквере Свердлова

В сквере Свердлова уже этим летом планируют провести большой кофейный фестиваль. На одной площадке встретятся кофейные профессионалы и любители, чтобы обменяться знаниями, показать мастерство и вместе развивать кофейную культуру России. В программе — дегустации, лекторий, музыка и все, что нужно, чтобы классно провести уикенд.
А еще «Стрелка кофе» определили победителя регионального отборочного чемпионата российской премии «Бариста года» .
На площадке соревновались лучшие из лучших из разных городов нашей страны. Валерия Чудиновских из кофейни «Фракция» отправится в Москву и будет участвовать в Национальной Премии «Бариста года».
Идея чемпионата – оценить навыки бариста в приготовлении эспрессо, молочного напитка и варке кофе одним из ручных способов. В течение всего дня участники показывали мастерство приготовления трех базовых напитков: эспрессо, молочного напитка и кофе, заваренного ручным способом.
Денис Аникин
Совладелец «Стрелка кофе»
Мы ежегодно проводим региональный отборочный чемпионат российской премии «Бариста года». Но это активность нацелена (в первую очередь!) на профессионалов индустрии. Нам бы хотелось вывести ее за рамки профессионального сообщества. Мы планируем сделать фестиваль, который захотят посетить просто нижегородцы.
У нас точно есть желание в будущем превратить этот проект в какой-то более масштабный. Сделать его таким регулярным, ежегодным. В планах реализовать проект летом, мы задумали много активностей на открытой площадке.
О датах проведения, подробной программе и времени организаторы сообщат позже.
Напомним, команда решительных любителей бодрящего напитка «Стрелка Кофе» провела «НН.Собака.ru» экскурсию по цеху обжарки кофе и рассказала о планах развития.
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Фото: архив редакции
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